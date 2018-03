Kogler zu Bankeninsolvenzrecht: Steuerzahlerschutz bei Bankenpleiten fehlt noch immer

Großgläubiger und Bank-Eigentümer müssen auch einen Beitrag leisten

Wien (OTS) - "Das heute vorgelegte Bankeninsolvenzrecht ist nicht weitgehend genug", sagt Werner Kogler, stv. Bundessprecher der Grünen, und ergänzt: "Positiv ist, dass SPÖ und ÖVP den mit den Grünen im Rahmen der ESM-Verhandlungen vom Frühsommer 2012 ausverhandelten Fahrplan zum Bankeninsolvenzrecht einhalten, und überhaupt einen Gesetzestext vorlegen."

"Das Wichtigste fehlt aber in diesem Gesetz - Nämlich, dass die Kapitaleigner einer Bank und die ehemals gutverdienenden Großgläubiger in die Pflicht genommen werden müssen. Es darf also nicht nur bei frühzeitigen Interventionen der Finanzmarktaufsicht bleiben - wie etwa das Einberufen von Hauptversammlungen oder Vor-Ort-Kontrollen. Nur so werden die SteuerzahlerInnen bei Bankenpleiten - wenn sie denn schon unvermeidlich sind - tatsächlich entlastet. Sich in diesem Bereich nicht stärker festzulegen, sondern auf die Europäische Union warten zu wollen, ist nicht zulässig", meint Kogler und ergänzt: "Gerade der Richtlinienentwurf der EU sieht die besondere Verpflichtung von Eigentümern und Großgläubigern vor".

Der Grüne fordert die Regierung auf, den Gesetzestext zum Bankeninsolvenzrecht ernsthaft und im Sinne der EU-Regelung anzugehen.

