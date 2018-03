Wien mit anderen Augen gesehen

Wien (OTS) - Wien einmal nicht mit eigenen, sondern mit fremden Augen zu sehen, kann sehr spannend sein. Besonders dann, wenn man die Möglichkeit hat, mit internationalen TV-Teams einen Blick hinter die Kulissen von Bekanntem zu werfen. Gerade das ist die Spezialität von kabel1 Abenteuer Leben. Seit mehreren Jahren besucht ein kabel1-Team Wien, um interessante Themen für dieses Format aufzuspüren. "Wien bei Nacht" wird die neue Geschichte, an der derzeit gearbeitet wird. Und auch die Recherche für eine Sendung zum Karl-Marx-Hof hat bereits begonnen.

Ein Beitrag, der dieses Wochenende im Fernsehen ausgestrahlt wird, dreht sich rund um den Wiener Opernball. Unter dem Titel "Ohne sie läuft nichts: Randfiguren am Wiener Opernball" werden Personen mit der Kamera begleitet, ohne die beim Opernball nichts läuft. Denn sobald am Montagabend um 22.00 Uhr der letzte Vorhang der Opernaufführung gefallen ist, sind 650 Arbeiter und Arbeiterinnen zu koordinieren, die gerade einmal 30 Stunden Zeit haben, um die Wiener Oper in einen Ballsaal umzubauen. Zu guter Letzt muss das gesamte Programm geprobt und die Logistik für 7.200 Personen koordiniert werden. Für die Redaktion von kabel1 Abenteuer Leben Grund genug, einmal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Wer hier dabei sein möchte, hat am Sonntag, den 24. Februar um 22.15 Uhr, bei kabel 1 Abenteuer Leben die Möglichkeit dazu.

Was das deutsche TV-Team noch interessant an Wien fand, ist im Internet zu sehen:

o Alt Erlaa (Dezember 2012):

o Gänsehäufel (Juli 2012):

o Eistraum (Jänner 2012):

o Prater (Oktober 2011):

o Stephansplatz (August 2011):

o Pressebild:

