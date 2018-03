Österreich ist Vorzeigeland bei Arbeitskräfteüberlassung

Berufsgruppenvertretung der Personaldienstleiter in der WKÖ: In Österreich sind Zeitarbeiter den Stammarbeitern de facto gleichgestellt

Wien (OTS/PWK084) - Die Situation der ca. 78.000 Zeitarbeitnehmer

in Österreich unterscheidet sich grundlegend von der Situation der Zeitarbeitnehmer in Deutschland, stellt die Berufsgruppenvertretung der Personaldienstleiter in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) zur aktuellen Diskussion in Deutschland klar. In Österreich gibt es seit Jahren einen kollektivvertraglichen Mindestlohn für Zeitarbeitnehmer, der im Jahr 2013 für Vollzeitbeschäftigte 1.427,92 Euro beträgt. Darüber hinaus erhalten Zeitarbeiter während der Arbeit im Beschäftigerbetrieb mindestens den dort geltenden kollektivvertraglichen Lohn, in ausgewählten Hochlohnbranchen sogar mit bis zu 20-prozentigen Zuschlägen.

Auch hinsichtlich sonstiger Entgeltregelungen sind Zeitarbeiter den Stammarbeitern de facto gleichgestellt. Weiters gelten die Arbeitszeit- und Urlaubsregelungen des Beschäftigers, und es muss der Zugang zu Wohlfahrtseinrichtungen beim Beschäftiger gewährt werden. Zudem existiert seit dem Jahr 2008 ein kollektivvertraglich eingerichteter Fonds für Zeitarbeiter, der im Jahr 2011 ca. 1,8 Mio. Euro für Weiterbildung ausgeschüttet hat. "Zeitarbeitnehmer in Österreich sind daher vom ersten Tag der Überlassung an den Stammmitarbeitern praktisch gleichgestellt und sind auch noch besonders gegen Diskriminierung geschützt", sagt Erich Pichorner, Bundesvorsitzender der Personaldienstleister in der WKÖ.

Die Vertretung der Personaldienstleister der WKÖ legt größten Wert darauf, dass Zeitarbeitnehmer korrekt behandelt und entlohnt werden und weist daher die pauschale Behauptung der AKNÖ zurück, dass Zeitarbeitsfirmen ihre Arbeitnehmer im Krankenstand von der Sozialversicherung abmelden. "Wir laden die AKNÖ daher gerne ein, dem behaupteten Missbrauch gemeinsam nachzugehen", so Pichorner. (PM)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Thomas Kirchner

Fachverband der gewerblichen Dienstleister

T 05 90 900-3265 | F 05 90 900 - 288

E thomas.kirchner @ wko.at | W http://wko.at