WKÖ: Leistungsschau österreichischen Möbeldesigns in Mailand

55 österreichische Designer präsentieren sich vom 9. bis 14. April 2013 am Salone Internazionale del Mobile, der wichtigsten Möbelmesse weltweit

Wien (OTS/PWK083) - Bereits zum vierten Mal organisiert die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA parallel zum "Salone Internazionale del Mobile", der wichtigsten internationalen Möbelmesse, eine Leistungsschau österreichischen Möbeldesigns in Mailand. "Austrian Design DETAILS" ist das Motto der diesjährigen Österreich-Präsentation, die heuer vom 9. bis 14. April 2013 im Salone dei Tessuti stattfindet. "55 österreichische Designer, Produzenten und Traditionsbetriebe werden im Rahmen der Messe sechs Tage lang Erfindergeist, handwerkliche Präzision und technologischen Vorsprung als ihre gemeinsame Trademark zeigen", sagte heute (Freitag), Walter Koren, Leiter der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, vor Journalisten.

Kreativität ist schon jetzt und künftig noch stärker ein Innovations-, Produktions- und Wettbewerbsfaktor für Österreich. Die Kreativwirtschaft mit ihren rund 40.000 Unternehmen und über 130.000 Beschäftigten hat sich in den letzten zehn Jahren als innovativer, beständiger und solider Wirtschaftsbereich in Österreich etabliert. Koren: "Die Kreativwirtschaft ist mehr denn je ein wichtiger Erfolgsfaktor für den Standort Österreich, weil sie neue Märkte und Wachstumschancen eröffnet. In den kommenden Jahren wird sich der internationale Wettbewerb auf dem Feld der Kreativität entscheiden. Die Kreativwirtschaft hat daher die Chance, zu einem Zugpferd zu werden und damit die Gesamtexporte zu stärken. Unser Ziel ist, dass Österreich künftig in einem Namen mit Ländern wie Italien oder aus Skandinavien als Design- und Kreativ-Nation genannt wird. Dementsprechend haben wir auch einen besonderen Schwerpunkt in unserem Exportförderprogramm auf die Unterstützung von Kreativ-Unternehmen gelegt", so Koren.

Michael Berger, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Mailand, betonte, dass "Möbel aus Österreich im Ausland ein hervorragendes Image genießen. Neben den klassischen Werten wie solider Handwerkskunst, industrieller Präzision und großer Flexibilität in der Fertigung hat die österreichische Möbelindustrie schon früh auf besonders hohe Qualität in der Möbelgestaltung gesetzt. Deshalb ist es für sie wichtig, anlässlich des Salone Internazionale del Mobile in Mailand präsent zu sein." Österreichs Möbelindustrie überzeugt in Mailand mit qualitativ hochwertigen Materialien, ökologischer Nachhaltigkeit und coolen Designs für alle Lebensbereiche. Unsere Designer überzeugen mit spannenden Möbeln zum Sitzen, Essen, Schlafen, Aufbewahren und Arbeiten. "Die Ausstellung ,Austrian Design DETAILS' bietet eine einzigartige Gelegenheit, internationale Aufmerksamkeit auf die Handwerks- und Designkompetenz der Österreichischen Möbelindustrie zu lenken und neue Märkte zu gewinnen - Design ist der Schlüssel zu mehr Wettbewerbsfähigkeit und Export", so Heinz Hofer-Wittmann, Geschäftsführender Gesellschafter der Wittmann Möbelwerkstätten GmbH,.

Die österreichischen Aussteller: Philipp Aduatz - Altholz, Baumgartner & Co - Anrei - Clemens Bauder - GEORG BECHTER LICHT -Bene - breadedEscalope - bretterbauerobjects - CONCRETO - copa -Doris Darling - dekappa design - destilat - Patrycja Domanska - EOOS - Eternit - Thomas Feichtner - Feldkircher - Martin F. Fellner -Gabriel Forcher Tischlerei - FORMINGRUEN - Haapo 1910 - Christine Hechinger - KISKA - Längle & Hagspiel - Lenz komponiert Möbel -Lobmeyr - LUCY.D - Mähr - Magic Wall - mano design - mischer'traxler - Molto Luce - Moor & Moor - mostlikely - NEUE WIENER WERKSTAETTE -perludi - Petramark* ein grünes Kleid - Tischlerei Pühringer -Johannes Scherr Design - Klemens Schillinger - Schmidinger Möbelbau -Hannes Schreckensberger - Soda Designers - studio novo -taliaYsebastian - TEAM 7 - Andreas Thaler - Gebrüder Thonet Vienna -Transform Furniture - VITEO - Wiesner-Hager - Wittmann - Zachl Produktdesign - Zumtobel

Der Salone Internazionale del Mobile in Mailand ist die wichtigste Möbelmesse weltweit und für die Designwelt der jährlich stattfindende Benchmark-Event. Seit einem halben Jahrhundert - heuer bereits zum 52. Mal - zieht die bedeutendste Leistungsschau für Design jedes Frühjahr rund 300.000 Besucher in Italiens Kreativmetropole. Mailand ist D A S Zentrum der globalen Möbel- und Designbranche. Mit dem Präsentationskonzept der diesjährigen österreichischen Ausstellung wurde das Linzer Designstudio MARCH GUT beauftragt. Unterstützt wird die Leistungsschau von go-international - der Exportförder-Initiative des Wirtschaftsministeriums und der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) - sowie der Österreichischen Möbelindustrie. (BS)

