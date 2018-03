FPÖ wird im Gemeinderat gegen FUZO-Diktat auf der Mariahilfer Straße auftreten

Bevölkerung muss über Einrichtung entscheiden

Wien (OTS) - Die FPÖ wird in der nächstwöchigen Gemeinderatssitzung erneut gegen das rot-grüne Drüberfahren in Sachen Mariahilfer Straße initiativ werden, kündigen FPÖ-Landtagspräsident Johann Herzog und FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik einen Antrag auf Abstimmung über JA oder NEIN zur geplanten FUZO an. Was rote Betonierer und grüne "Leider nicht"-Basisdemokraten hier in DDR-verdächtiger Manier aufführen, verletzt alle demokratischen Mindeststandards der westlichen Welt. Wie bei der 7 Mio. Euro teuren Pseudo-Volksbefragung auf Landesebene sollen auch die Bewohner der Bezirke 6 und 7 mit Wischi-Waschi-Fragen für dumm verkauft werden. Die FPÖ wird daher weiter mit den ansässigen Geschäftsleuten, die sich mehrheitlich gegen die FUZO aussprechen, und den Betroffenen in Mariahilf und Neubau gegen das rot-grüne FUZO-Diktat auftreten, betonen Herzog und Mahdalik. (Schlss)onti

