Maier: ÖVP soll endlich Ja sagen zu Gütezeichen-Gesetz

Gesetz ist Teil des Regierungsprogramms - Privaten Gütesiegeln ein staatliches Gütezeichen gegenüberstellen Gesetz ist Teil des Regierungsprogramms - Privaten Gütesiegeln ein staatliches Gütezeichen gegenüberstellen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Konsumentenschutzsprecher Johann Maier fordert von der ÖVP, endlich die Vereinbarungen des Regierungsprogramms einzuhalten und gemeinsam ein Gütezeichengesetz zu beschließen, das die gesetzliche Grundlage zur Auszeichnung der besonderen Qualität von Produkten und Dienstleistungen schafft. Maier unterstützt damit auch Gesundheitsminister Stöger, der seit längerem die ÖVP drängt, einem solchen Gesetz zuzustimmen. "Bis heute ist nicht nachvollziehbar, warum die ÖVP etwas, dem sie im Koalitionsprogramm zugestimmt hat, nicht umsetzen will", so Maier. Mit einem gesetzlichen Gütezeichen könnten die Verbraucher "klare und eindeutige Informationen" bekommen und man würde der Vielzahl an privaten Gütesiegeln einheitlich hohe Qualitätsstandards gegenüberstellen. ****

Ein Gütezeichengesetz sollte Qualitätsstandards klar über den gesetzlichen Mindestnormen festlegen und diesen Standard transparent machen. Ausgezeichnet werden könnten Produkte, v.a. auch Lebensmittel, aber auch Dienstleistungen (z.B. Restaurants, Buffets). Angedacht sei an ein Gütezeichen "gentechnikfrei", ein Gütezeichen "tierschutzgerecht" und ein Gützezeichen "gesunde Wahl" für ernährungsphysiologisch wertvolle Produkte oder Dienstleistungen (z.B. das ganze Angebot eines Schulbuffets).

SPÖ-Konsumentenschutzsprecher Maier weist außerdem darauf hin, dass die freiwillige Auslobung von Lebensmittel-Produkten und Gütesiegel nicht nur national, sondern auch auf EU-Ebene geregelt werden müsse. "Kommt es hier zu keiner Regelung, dann ist der Irreführung und Verbrauchertäuschung weiter Tür und Tor geöffnet, und Lebensmittel-Betrug kann weiter möglich sein", warnt der SPÖ-Abgeordnete. (Schluss) ah/up

