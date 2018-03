FPÖ: Graf: Töchterle trägt freien Hochschulzugang zu Grabe

Neues Gesetz zur Studienplatzfinanzierung ist trauriger Tiefpunkt der österreichischen Hochschulpolitik und verfassungswidrig

Wien (OTS) - "Wissenschaftsminister Töchterle schaufelt mit der Novelle des Universitätsgesetzes unter Beihilfe von rot-schwarz-grünen Parlamentskoalition das Grab für das Prinzip des freien Hochschulzuganges in Österreich. Das ist einer der traurigsten Tiefpunkte der österreichischen Hochschulpolitik", bewertet der Obmann des parlamentarischen Wissenschaftsausschusses und FPÖ-Wissenschaftssprecher NAbg. Martin Graf die aktuellen Pläne.

Für die Leistungsperiode 2013-2015 startet man nun einen Pilotversuch zur Studienplatzfinanzierung in fünf der am stärksten nachgefragten Studien, wovon allein drei sogenannte MINT-Fächer sind, die eigentlich gefördert werden sollten. Wenn die zwischen Wissenschaftsministerium und Universitäten ausgehandelten Zahlen überschritten werden, soll das Rektorat legitimiert werden, Zugangsbeschränkungen einzuführen. Welche Studiengänge letzten Endes genau betroffen sein werden, wird durch den Wissenschaftsminister per Verordnung festgelegt, wie ÖVP, SPÖ und Grüne gemeinsam im Ausschuss beschlossen. Ab 2019 soll das neue Gesetz zur Gänze zur Anwendung kommen.

Graf spricht von einem "Paradigmenwechsel, weil von nun an das Prinzip der Zugangsbeschränkungen anstelle des freien Hochschulzugangs normiert wird". Einen Antrag des FPÖ-Abgeordneten Andreas Karlsböck, die Regierungsvorlage dem Unterausschuss zuzuweisen, um sich darüber mit Experten zu beraten, wiesen ÖVP und SPÖ ab. "Das zeigt einmal mehr, dass Minister Töchterle sein Vorhaben ohne Diskussion durchsetzt, um seiner Eitelkeit gerecht zu werden und tiefe Spuren in der österreichischen Hochschullandschaft zu hinterlassen. Der Wissenschaftsminister ist an einem konstruktiven Dialog mit der Opposition nicht interessiert. Er spricht ausschließlich mit der Koalition, das ist ein demokratiepolitisch bedenklicher Zugang", so Graf.

Verfassungsrechtlich mehr als bedenklich ist, dass die Regelungen über die Zugangsbeschränkungen rückwirkend mit 1.1.2013 in Kraft treten und wieder außer Kraft treten, wenn bis 31.3.2014 keine Novelle des Gesetzes erfolgt. Damit wurde ein fauler Kompromiss zwischen SPÖ und ÖVP im Gesetz festgeschrieben, der keine Planungssicherheit an den Universitäten als Normadressaten zulässt. "Das ist evident verfassungswidrig! Mit diesem Gesetz, das 12 Monate in Kraft ist, raubt man tausenden Jugendlichen bildungspolitische Chance in Österreich", empört sich Graf.

Zu 95 zusätzlich geplanten Professorenstellen merkt Graf an, dass weiterhin das Ausmaß an Nebenbeschäftigungen des Lehrpersonals erhoben und reduziert werden müsse. Eine Anfrage der FPÖ habe ergeben, dass es keine Aufzeichnungen darüber gebe, weil dies zu aufwändig sei. "Um überhaupt ein Betreuungsverhältnis eruieren zu können, sind solche Aufzeichnungen unumgänglich. Woraus errechnet Töchterle den Bedarf für genau 95 neue Professorenstellen?", fragt Graf.

