Industrie: Besetzung der Universitätsräte braucht exzellente Kompetenz

IV-GS Neumayer: Personen mit internationaler Erfahrung und Managementkompetenz gefragt - Wahl des Universitätsrats prinzipiell überdenken

Wien (OTS/PdI) - "Bei der Besetzung der Universitätsräte durch die Bundesregierung ist eine ausgewogene Mischung aus internationaler und sachlicher Qualifizierung unerlässlich. So ist es schwer nachvollziehbar, wieso an der Universität Linz drei der vier von der Regierung nominierten Mitglieder aus dem medizinischen Bereich kommen", so der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer heute, Freitag. Im Sinne der notwendigen höchsten Qualität in Lehre und Forschung seien Persönlichkeiten mit internationaler Erfahrung und hoher strategischer Managementkompetenz sowie Erfahrung in Universitätskooperationen gefragt. Forschung und Innovation seien einer der wichtigsten Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit des Forschungs- und Arbeitsstandorts. Da ein weiteres Mitglied des Universitätsrates in weiterer Folge von den nominierten Universitätsratsmitgliedern gewählt werden wird, plädiere die Industrie dafür, "unternehmerische bzw. technische Kompetenzen zu berücksichtigen, um die Kompetenzen des Universitätsrates insgesamt zu stärken".

Zu begrüßen sei im Interesse des Hochschul- und Wissensstandortes jedenfalls, dass Persönlichkeiten wie z.B., Sabine Herlitschka (Infineon Technologies Austria AG), Oswald Mayr (Montavit GmbH), Günter Rübig (Rübig GmbH & Co.KG), Thomas Uher (Erste Bank) oder Veit Sorger von der Bundesregierung nominiert bzw. von den Universitätssenaten gewählt wurden, so der IV-Generalsekretär. Dennoch sei es im Sinne jüngster Äußerungen von Bundesminister Karlheinz Töchterle durchaus überlegenswert, die Wahl des Universitätsrates zu überdenken: "Wir brauchen keine Besetzungen aufgrund politischer Färbungen, sondern aufgrund der fachlichen Eignungen. Die Bundesregierung ist dazu aufgerufen, sinnvolle Änderungen umzusetzen. Eine Erneuerung des Universitätsrates aus sich selbst heraus wäre sicherlich sinnvoller als der aktuelle Modus."

