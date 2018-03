Aktualisiertes Wiener Selbsthilfegruppen-Verzeichnis 2013 erschienen

Wiener Gesundheitsförderung trägt damit der steigenden Nachfrage nach Selbsthilfegruppen Rechnung

Wien (OTS) - Immer mehr Menschen leiden an chronischen Erkrankungen, psychische und seltene Erkrankungen werden nur schrittweise enttabuisiert. Viele Wienerinnen und Wiener in schwierigen Lebenssituationen suchen mit ihrem Problem AnsprechpartnerInnen. Hier setzen die mehr als 250 Wiener Selbsthilfegruppen an. Sie bieten Information und Beratung. Ihre besondere Qualität aber besteht in der eigenen Betroffenheit. Wer ein ähnliches Schicksal zu meistern hat, kann glaubwürdige Unterstützung aus allererster Hand bieten.

Das Wiener Selbsthilfegruppen-Verzeichnis versteht sich als wichtiges Hilfsmittel für den Brückenschlag zwischen den Gruppen und den interessierten Wienerinnen und Wienern. In der neuen, aktualisierten Auflage sind alle Angebote und Kontaktdaten übersichtlich zusammengefasst und stehen somit selbst Betroffenen aber auch Angehörigen und Menschen, die im Gesundheitsbereich tätig sind, zur Verfügung. Erstmals stehen dafür auch heraustrennbare Kontaktkärtchen zur Verfügung, die die Kontaktaufnahme noch einfacher machen.

Möglich wird das Angebot durch die enge Zusammenarbeit der Gruppen mit der Selbsthilfe-Unterstützungsstelle SUS Wien in der Wiener Gesundheitsförderung. Deswegen wurde das Wiener Selbsthilfegruppen-Verzeichnis 2013 am Donnerstag im Rahmen eines Selbsthilfegruppen-Stammtisches präsentiert. In der Bezirksvorstehung Favoriten nutzte Bezirksvorsteherin Hermine Mospointner gleichzeitig die Gelegenheit, sich für die Arbeit der Wiener Selbsthilfegruppen -auch im Bezirk - zu bedanken. "Ihr ehrenamtliches Engagement ist für die Stadt eine wichtige Ergänzung des Gesundheits- und Sozialwesens. Für Menschen in schwierigen Lebenssituationen bedeutet es oft noch viel mehr, nämlich Unterstützung beim Nicht-Aufgeben", so Mospointner.

Das Wiener Selbsthilfegruppen-Verzeichnis 2013 kann ab sofort beim Broschüren-Bestellservice der Wiener Gesundheitsförderung bestellt werden: Telefon 01 4000 76924 oder broschueren @ wig.or.at.

