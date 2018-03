LRin Scheele und JG-Scheiblauer: Gemeinsam für die beste Kinderbetreuung in NÖ

Junge Generation Niederösterreich unterstützt "Weil unsere Kleinen das Größte sind"

St. Pölten (OTS) - Unter dem Motto "Weil unsere Kleinen das Größte sind" präsentiert Soziallandesrätin Mag.a Karin Scheele derzeit ihre Forderungen für die beste Kinderbetreuung in Niederösterreich. In einer gemeinsamen Pressekonferenz unterstützt auch die Junge Generation Niederösterreich, allen voran der geschäftsführende Landesvorsitzende Albert Scheiblauer, die Forderungen nach landesweit 5.000 zusätzlichen Kleinkinder-Betreuungsplätzen, flexibleren Öffnungszeiten und weniger Schließtagen.

Landesrätin Karin Scheele erklärt ihre Beweggründe: "Wir wollen Wahlfreiheit für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Eltern sollen selbst, nach ihren Bedürfnissen, entscheiden können, welche Betreuungsform für ihr Kind die richtige ist. Dafür brauchen wir ein entsprechendes Angebot. Denn landesweit fehlen über 5.000 Betreuungsplätze für unsere Kleinsten. Darüber hinaus, so Scheele, sperrt fast die Hälfte aller niederösterreichischen Kindergärten schon vor 15:30 Uhr zu und beinahe 80 Prozent haben fünf Wochen oder mehr im Jahr geschlossen. Für sie ist das nicht mehr zeitgemäß, sie fordert: "Öffnungszeiten und Anzahl der geschlossenen Tage müssen sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren."

Ziel ist die beste Kinderbetreuung für alle Kinder, egal ob ihre Familien in der Stadt oder in einer Ortschaft am Land wohnen. Doch die regionalen Unterschiede sind groß. Besonders in ländlichen Regionen haben viele Eltern Schwierigkeiten, weiß der Landesvorsitzende der Jungen Generation, Albert Scheiblauer: "Die Junge Generation, als Jungfamilienvertretung in der SPÖ NÖ, blickt verwundert in Regionen in denen bei Kindergärten fast 10 geschlossene Wochen im Jahr keine Seltenheit sind. Die ÖVP bezeichnet unser Bundesland gerne als Kinderland Niederösterreich. Die Realität ist eine ganz andere!" Die Junge Generation fordert daher eine Ausrichtung der Kindergärten an den realen Ladenöffnungszeiten. Scheiblauer weiter: "Denn wie soll das eine junge Familie, deren Eltern meist auch noch im Arbeitsleben stehen, organisieren? Da kommt man mit etwas Glück gerade einmal mit getrennten Urlauben und noch etwas Zeitausgleich durch."

Für Scheiblauer dokumentiert die Kampagne von Landesrätin Scheele die Versäumnisse der Ära Pröll und den antiquierten Zugang einer "Frauen an den Herd"-Politik der VP. Er fordert alle politischen Parteien auf an einem Strang zu ziehen und rasch Verbesserungen für niederösterreichs Jungfamilien umzusetzen: "Nur mit flächendeckender Kinderbetreuung und flexiblen Öffnungszeiten kann eine wirkliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleistet werden. Das Fehlen geeigneter Kinderbetreuungsplätze benachteiligt vor allem Jungfamilien und besonders Frauen, bedeutet Teilzeitarbeit, schlechtere Aufstiegschancen, weniger Verdienstmöglichkeiten und eine immer eklatantere Einkommensschere. Kinderkrippen sind die ersten Bildungseinrichtungen und immens wichtig für die späteren Chancen unserer Kinder."

Rückfragen & Kontakt:

JG Niederösterreich, Anton Feilinger, Tel: 02742/2255-150, www.jgnoe.at