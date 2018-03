Barnier-Vorschlag zu Wasser: Grüne beharren weiter auf österreichischem Verfassungsgesetz

Glawischnig/Brunner: Richtiger Ansatz, aber tatsächliche Umsetzung fraglich

Wien (OTS) - "Das Einlenken des EU-Binnenmarktkommissars Barnier im Europäischen Parlament würde helfen, große Teile der Wasserversorgung aus den die Konkurrenz fördernden Vergabebestimmungen der Konzessionsrichtlinie heraus zu nehmen", begrüßt Die Grüne Bundessprecherin Eva Glawischnig die Vorschläge des Binnenmarktkommissars Michel Barnier. Allerdings traut sie der Ankündigung nicht ganz. Umweltsprecherin Christiane Brunner begründet die Skepsis: "Es ist noch völlig unklar, wie die konkreten Vorschläge der Kommission dazu aussehen sollen. Wir erwarten uns einen unmissverständlichen schriftlichen Entwurf der Kommission, der dann im Parlamentsplenum in Brüssel breit zu diskutieren ist. Nur dann kann es ein verbindliches Ergebnis geben." Die Grünen kritisieren zudem, dass andere Elemente der "allgemeinen Daseinsvorsorge" - wie Gesundheit, Bildung, Energieversorgung, öffentlicher Verkehr durch diese eine Ausnahme weiterhin nicht geschützt sind. Glawischnig: "Für die österreichische Bundesregierung ist in den bevorstehenden Verhandlungen auf europäischer Ebene eine Herausnahme der Daseinsvorsorge aus dem Regelungsbereich der EU-Konzessionsrichtlinie anzustreben und sicher zu stellen.

Am Grünen Vorhaben, ein österreichisches Verfassungsgesetz zum Schutz gegen die Wasserprivatisierung zu beschließen, ändert sich durch Barniers Vorschlag nichts. "Die Forderung der Grünen bleibt aufrecht, die Wasserversorgung als Aufgabe öffentlicher Körperschaften in der Verfassung sowie ein Verbot der Privatisierung zu verankern", betont Glawischnig. Das ist die Voraussetzung für die Zustimmung der Grünen.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at