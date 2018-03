FP-Heinreichsberger: ÖVP stimmt in Ottakring für rot-grünes Parkpickerl!

Rot-Grün und Schwarz für Abzocke

Wien (OTS/fpd) - In der heutigen Sitzung der Verkehrskommission in Ottakring zeigte die ÖVP ihr wahres Gesicht. Der Antrag der FPÖ "Keine kostenpflichtige Parkpickerlzone in Ottakring" wurde mit den Stimmen von SPÖ, Grüne und ÖVP abgelehnt, berichtet heute der Klubobmann der FPÖ-Ottakring, Mag. Georg Heinreichsberger. Hier zeigt sich einmal mehr die Doppelzüngigkeit der Wiener ÖVP! Einmal für das Pickerl, dann dagegen, dann wieder nur zonenweise und mit unterschiedlichen Tarifen! Eine Hü-Hott-Politik im Hinblick auf etwaiges Platznehmen am städtischen Futtertrog zum Nachteil der Bevölkerung des 16. Bezirks und der Stadt. Warum haben ÖVP und FPÖ dann weit über 100.000 Unterschriften gegen das Parkpickerl gesammelt, wenn die Schwarzen nun argumentative Schlangenlinien fahren, fragt sich nicht nur Heinreichsberger und fordert von der ÖVP eine klare Ablehnung der rot-grünen Abzocke statt einer "Ja, nein, weiß nicht"-Politik. (Schluss)hn

