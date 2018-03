"Klartext" am 27.2. im RadioKulturhaus und live in Ö1: "Mauern oder Öffnen - Katholische Kirche vor dem Umbruch?"

Wien (OTS) - In der kommenden Ausgabe von "Klartext" am 27. Februar im RadioKulturhaus diskutieren bei Ö1-Innenpolitik-Redakteur Klaus Webhofer der Theologe Adolf Holl und Gregor Henckel-Donnersmarck, Altabt des Stiftes Heiligenkreuz. Das Gespräch wird ab 18.30 Uhr live in Ö1 übertragen.

Kann ein römisch-katholisches Kirchenoberhaupt einfach in Pension gehen? Es kann, wie Papst Benedikt XVI. gerade vorzeigt. Ein Rücktritt, der auch dem Kirchen- und Papstkritiker Adolf Holl Respekt abnötigt: "Damit hat er sich in die Geschichte eingeschrieben." Aber folgen diesem Traditionsbruch nun weitere, tiefergehende? Was ist mit der Gleichstellung der Frauen, dem Zölibat oder dem Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen? Kann Benedikts Nachfolger die Missbrauchsskandale glaubwürdig aufarbeiten und die fragwürdigen Finanzgeschäfte des Vatikans in den Griff kriegen? Tradition oder Moderne - Generationenwechsel oder Übergangskandidat? Über diese Fragen diskutieren bei Klaus Webhofer im "Klartext" der Theologe Adolf Holl und Gregor Henckel-Donnersmarck, Altabt des Stiftes Heiligenkreuz

"Klartext" findet am Mittwoch, den 27. Februar im RadioKulturhaus statt und wird live in Ö1 übertragen. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter http://oe1.orf.at abrufbar.

