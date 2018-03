Leitner: Weitere Lebensmittelproben zur Untersuchung betreffend Pferdefleischbestandteilen in NÖ gezogen

Weitere Untersuchen laufen

St. Pölten, (OTS/SPI) - "In Niederösterreich wurden im Rahmen der Schwerpunktkontrollen der Lebensmittelkontrolle im Zuge des europaweiten Pferdefleischskandals bislang 10 Proben entnommen, die einer Verkehrsfähigkeitsprüfung und einer Analyse auf Fremdfleisch unterzogen werden. Bislang hat die AGES vier dieser 10 Proben untersucht und keinen Pferdefleischanteil festgestellt. Gestern wurden zudem zwei Kebabproben eines Herstellers in NÖ amtlich beprobt. Bislang liegen keine Verdachtsmomente bei der niederösterreichischen Lebensmittelkontrolle vor, dass ein niederösterreichischer Hersteller Pferdefleisch undeklariert in Erzeugnisse mischt. Es werden jedoch weiterhin stichprobenhaft Fertiggerichte, Wurstwaren, Kebab und Fleisch-Speisen aus der Gastronomie beprobt und einer Untersuchung auf Tierarten unterzogen. Bei den zur Zeit vorliegenden Beanstandungen handelt es sich nicht um Gesundheitsschädlichkeit, sondern um das Täuschungsdelikt 'Irreführung'", informiert Niederösterreichs Konsumentenschutzreferent LHStv. Dr. Sepp Leitner.

(Schluss) fa

Rückfragen & Kontakt:

SPNÖ-Landesregierungsfraktion/SPNÖ-Landtagsklub

Mag. Andreas Fiala, Pressesprecher LHStv. Dr. Sepp Leitner

Tel.: 02742/9005 DW 12794, Mobil: 06642017137

andreas.fiala @ noel.gv.at

www.noe.spoe.at