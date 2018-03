FPK-Darmann: Nur Freiheitliche können Linksruck verhindern

Kärnten steht Stillstand bevor - Geheimpakt gegen LH Dörfler?

Klagenfurt (OTS) - "Wir müssen Kärnten vor einem Linksruck bewahren", mit diesen Worten kommentiert der freiheitliche Klubobmann Mag. Gernot Darmann die Tatsache, dass sich die drei Links-Parteien SPÖ, ÖVP und Grüne gegen eine Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen nach der Wahl aussprechen. Anscheinend gebe es bereits einen Geheimpakt gegen Dörfler, in dem man sich klar gegen eine Wiederwahl des Landeshauptmannes ausspreche. Kärnten drohe mit der Arbeitsübereinkunft der Linken Einheitspartei (LEP) der Stillstand. "Wir haben in den letzten Jahren viel für Kärnten erreicht. Die Kärntnerinnen und Kärntner haben es sich verdient, dass unser Bundesland auch über den Wahltag hinaus einer positiven Entwicklung entgegenblicken kann", betonte Darmann.

Mit Landeshauptmann Gerhard Dörfler seien die Kärntnerinnen und Kärntner am richtigen Weg. Er habe die Akzeptanz der Bevölkerung und hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er ein Macher ist und das Land national und international nach vorne gebracht habe. Die Freiheitlichen sehen sich auch als Bewahrer der Kärntner Familien-und Sozialleistungen, die es in keinem anderen Bundesland in diesem großen Umfang gibt. "Sollte es zu einem Linksruck in Kärnten kommen, sind sämtliche bewährte Leistungen wie der Teuerungsausgleich, das Müttergeld, das Babygeld, das Jugendstartgeld, das Schulstartgeld, das Bürgerbüro, die Erhaltung der Landestankstellen, aber auch die Förderungen der Volkskultur nicht mehr gesichert. Werte wie Familie und Heimat müssen unbedingt geschützt werden", macht der freiheitliche Klubobmann klar.

Nur eine starke freiheitliche Bewegung ist imstande einen Linksruck zu verhindern. Die Kärntner Volkspartei habe laut Darmann ihre innersten Werte verraten. Die Anbiederung zu Rot/Grün und die damit verbundene Abwendung von bürgerlichen Werten sei eine Bankrotterklärung einer einst großen Kärntner Partei und nur durch die neue Führung der ÖVP zu erklären. "Wer ÖVP wählt, gibt seine Stimme der Linken Einheitspartei Kärnten. Die Freiheitlichen sind die einzige Antwort auf die bevorstehende linke Allianz von Rot, Schwarz und Grün. Für uns zählt jedenfalls das Wort des Wählers und wir sind überzeugt, dass die Kärntnerinnen und Kärntner Landeshauptmann Gerhard Dörfler mit großem Vertrauen ausstatten werden", schließt Darmann.

