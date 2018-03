ÖVP - T E R M I N E

(9. Woche vom 25.2. bis 3.3.2013)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-411

MONTAG, 25. Februar 2013 10.00 Uhr BM Dr. Reinhold Mitterlehner besucht den Betrieb Baxter Innovations-GmbH (Industriestraße 67, 1221 Wien) 12:00 Uhr BM Dr. Michael Spindelegger im Gespräch mit dem Außenminister der Republik Armenien Edward Nalbandian (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1014 Wien) BM DI Niki Berlakovich nimmt am Rat Landwirtschaft und Fischerei teil StS Dr. Reinhold Lopatka beim UN-Menschenrechtsrat in Genf DIENSTAG, 26. Februar 2013 10:00 Sitzung des Ministerrats 12:00 Uhr BM Dr. Beatrix Karl bei einem Arbeitsgespräch mit dem Staatssekretär für Justiz und Sicherheit der Niederlande Fredrik Teeven und Minister für Justiz und Sicherheit der Niederlande Ivo Opstelten (BMJ, Blauer Salon, Museumstraße 7, 1070 Wien) 12:30 Uhr BM Dr. Michael Spindelegger im Gespräch mit der Außenministerin der Volksrepublik Bangladesch Dr. Dipu Moni (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1014 Wien) 12:30 Uhr EP-Vizepräsident Othmar Karas empfängt eine Schülergruppe der HTL Hallein (Europäisches Parlament, Brüssel) 13:00 Uhr StS Dr. Reinhold Lopatka bei einem Arbeitsgespräch mit der serbischen Assistant Foreign Minister Ljubica Vasic (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1014 Wien) 14:00 Uhr BM Dr. Michael Spindelegger im Gespräch mit dem Außenminister der Föderativen Republik Brasilien Antonio Aguiar Patriota (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1014 Wien) 16:00 Uhr EP-Vizepräsident Othmar Karas empfängt eine Gruppe der Austrian Business School aus Linz (Europäisches Parlament, Brüssel) 17:00 Uhr BM Dr. Michael Spindelegger bei der Podiumsdiskussion "Europa vor der Krise/nach der Krise – was jetzt?" (Schloss Laxenburg, Theatersaal) 17:00 Uhr BM Dr. Maria Fekter und Klubobmann Karlheinz Kopf bei der Buchpräsentation "Leopold Figl" des ÖVP Parlamentsklubs und des NÖ Bauernbundes (Parlament, Lokal VI, 1017 Wien) 19:30 Uhr BM Dr. Michael Spindelegger und StS Dr. Reinhold Lopatka beim Intercultural Innovation Award im Zuge des UNAOC Global Forums mit UN-Generalsekretär Ban Ki-moon (Volkstheater, Neustiftgasse 1, 1070 Wien) MITTWOCH, 27. Februar 2013 9:00 Uhr Sitzung des Nationalrates 10:00 Uhr BM Dr. Michael Spindelegger bei der Eröffnung des 5th Global Forum of the United Nations Alliance of Civilisations (UNAOC) gemeinsam mit UN-Generalsekretär Ban Ki-moon (Hofburg, 1010 Wien) BM Mag. Johanna Mikl-Leitner trifft die serbischen und ungarischen Innenminister in Belgrad DONNERSTAG, 28. Februar 2013 9:00 Uhr BM Dr. Maria Fekter beim IV-Bundesvorstand (IV, Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien) 9:00 Uhr Arbeitsgespräch bei BM Dr. Beatrix Karl mit der Justizministerin von Neuseeland Judith Collins (BMJ, Blauer Salon, Museumstraße 7, 1070 Wien) 9:30 Uhr BM Dr. Michael Spindelegger beim 5th Global Forum of the United Nations Alliance of Civilisations (UNAOC) (Hofburg, 1010 Wien) 12:30 Uhr BM Dr. Michael Spindelegger bei einem Gespräch mit dem UN- Generalsekretär Ban Ki-moon (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1014 Wien) Bundesländertag in Vorarlberg von Klubobmann Karlheinz Kopf FREITAG, 1. März 2013 9:30 Uhr BM DI Niki Berlakovich und BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der Energiesparmesse Wels 2013 (Messegelände Wels) 11:00 Uhr BM Dr. Beatrix Karl und BM Dr. Maria Fekter eröffnen das Bezirksgericht Bruck an der Mur (An der Postwiese 8, 8600 Bruck an der Mur) 17:00 Uhr EP-Vizepräsident Othmar Karas beim EU-Kongress der Österreichischen Schülerunion (Pannonia Tower, Pannonia Straße 3, 7111 Parndorf) 17:15 Uhr StS Dr. Reinhold Lopatka bei der Eröffnung des Dr. Wolff Therapie-Centers (Hartl 300 (Gewerbepark), 8224 Kaindorf) 18:30 Uhr BM Dr. Maria Fekter zu Gast bei der Diskussion "Werte und Wirtschaft" (Propstei Aflenz, 8623 Aflenz) 19.30 Uhr BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Gemeindeparteitag Ahorn zum Thema "Regionale Chancen in einer Zeit globaler Risiken" (Ahorn) Bundesländertag in Vorarlberg von Klubobmann Karlheinz Kopf SAMSTAG, 2. März 2013 19:30 Uhr StS Dr. Reinhold Lopatka bei der Veranstaltung "Chancen für den ländlichen Raum" (Naturparkarena Pöllauberg, Oberneuberg 241, 8225 Oberneuberg) Bundesländertag in Vorarlberg von Klubobmann Karlheinz Kopf SONNTAG, 3. März 2013 16:25 Uhr Klubobmann Karlheinz Kopf bei der Klubobleuterunde bei ATV (ATV, Aspernbrückengasse 2, 1020 Wien)

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at