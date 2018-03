Konzessionsrichtlinie - Schennach: Etappenerfolg beim Wasser

"Daseinsvorsorge und Kommunale Dienstleistungen weiterhin unter Druck" - Bundesrat zeigt EU-Kommission die gelbe Karte

Wien (OTS/SK) - "Der Rückzieher des zuständigen EU-Kommissars bezüglich der Wasserversorgung bei der Konzessionsrichtlinie ist ein Etappenerfolg - vor allem des Bundesrates, der bereits vor einem Jahr der Kommission die gelbe Karte zeigte", sagte der stellvertretende EU-Ausschussvorsitzende im Bundesrat, Stefan Schennach, am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Nach Meinung des SPÖ-Bundesrates war dafür auch die Zusammenarbeit von Bundesrat, den Ländern, insbesondere federführend mit Wien, dem Städtebund, der internationalen Vernetzung der Länderkammer sowie zuletzt mit den EU-Abgeordneten und dem Nationalrat zu verdanken. ****

Die österreichische Länderkammer verabschiedete eine einstimmige Entschließung an die Bundesregierung und übermittelte der Kommission eine deutliche Stellungnahme zu deren Schreiben bezüglich der gelben Karte des Bundesrates.

"Es ist ein Etappenerfolg, denn Daseinsvorsorge und kommunale Dienstleistungen stehen weiter unter extremem Liberalisierungsdruck", sagte Schennach. Gemeinsamer politischer Protest und Bürgerwiderstand brachten eine bemerkenswerte politische Kehrtwendung in dieser Frage. Vor allem angesichts der Antwort des zuständigen EU-Kommissars Barnier an den Bundesrat, in dem er Spielraum bei allen anderen Dienstleistungen, jedoch nicht bei der Wasserversorgung zum Ausdruck brachte.

Umso wichtiger sei es, dass bei der Wiener Volksbefragung möglichst viele Wienerinnen und Wiener sich gegen die Privatisierung des Wassers aussprechen und sich damit stellvertretend hinter alle kommunalen Dienstleistungen stellen. "Bereits mit der Nahverkehrsrichtlinie, die der Bundesrat im März behandelt, kommt der nächste Versuch seitens der Kommission, den ständigen Druck der Liberalisierung zu erhöhen", kündigt Schennach auch hier heftigen Widerstand an. "Dort wo es Gebühren gibt, soll es bei Gebühren bleiben und kein Preisdruck herrschen, der immer in eine Erhöhung und Verschlechterung des Service endet", stellt Schennach fest und verweist darauf, dass derzeit 90 Kommunen in Europa bemüht sind, liberalisierte Dienstleistungen zumeist mit hohen Kosten in die kommunale Verantwortung zurückzukaufen. (Schluss) bj/rm

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum