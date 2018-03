ORF III mit Teil 4 von Hugo Portischs "Österreich I" und Puccinis "La Bohème"

Am 23. und 24. Februar im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Mit der "Land der Berge"-Dokumentation "Kurdistan -Hochland der Götter" blickt ORF III Kultur und Information am Samstag, dem 23. Februar 2013, um 19.30 Uhr auf ein türkisches Bergland, das einst Heimat blühender Hochkulturen war und im vergangenen Jahrhundert zum Schauplatz blutiger politischer Machenschaften wurde.

Der ORF-III-Hauptabend steht im Zeichen von Hugo Portischs und Sepp Riffs neu bearbeiteter zwölfteiliger Dokumentationsreihe "Österreich I". Die vierte Folge, "Die unterschätze Republik", zeigt um 20.15 Uhr ein Land, in dem Aufmärsche diverser Parteiorganisationen vor allem im Wahlkampf auf der Tagesordnung standen. Neben der politischen Spaltung gab es dennoch erstaunliche Fortschritte. Der Film erinnert an die Elektrifizierung des Schienennetzes, den Bau neuer Kraftwerke sowie die bahnbrechenden Erkenntnisse in der Wissenschaft. Die tragischen Ereignisse von Schattendorf konnten allerdings ebenso wenig verhindert werden wie der Brand des Justizpalastes.

Um 21.50 Uhr beleuchtet die letzte Folge der sechsteiligen Dokureihe "Der Vietnamkrieg: Trauma einer Generation" die zunehmende Vietnamisierung des Krieges. Die Aktion der USA, die Stärke der südvietnamesischen Einheiten in Laos unter Beweis zu stellen, war nur marginal ein Erfolg. Die Dokumentation schildert den endgültigen Rückzug der amerikanischen Bodentruppen im Herbst 1972 sowie den Fall Saigons drei Jahre später. Damit war der Krieg beendet und Vietnam unter kommunistischer Führung vereint.

Mit dem Künstlerporträt "Puccini - Magier der Leidenschaft" begibt sich "Erlebnis Bühne" am Sonntag, dem 24. Februar, um 19.30 Uhr auf eine Reise in die Welt eines von Modernitätswahn und Libido getriebenen Mannes, der die italienische Oper mit einem neuen Stil belebte und bis heute zu den bedeutendsten und bekanntesten Komponisten zählt. Anschließend präsentiert ORF-III-Kulturlady Barbara Rett Giacomo Puccinis Welterfolg "La Bohème", eine der rührendsten Liebesgeschichten der Opernliteratur. Dirigiert wird die Franco-Zeffirelli-Inszenierung aus der New Yorker Met von James Levine. In den Hauptrollen brillieren Renata Scotto, Teresa Stratas und José Carreras.

Letzterer steht im ORF-III-Spätabend im Mittelpunkt, wenn das Porträt "José Carreras - Mein Leben mit Musik" den Werdegang des spanischen Tenors, dessen Stimme weltweit die Menschen berührt, schildert. Was seinen Erfolg ausmacht und warum es ihn immer wieder nach Österreich verschlägt, verrät ORF III Kultur und Information um 23.05 Uhr.

