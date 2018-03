Große Oscar-Sonderprogrammierung bei Sky

Österreichische TV-Premiere des Oscar-Films 2012: "The Artist" am Sonntag, 24. Februar um 20.15 Uhr auf Sky Cinema und Sky Cinema HD

"Argo", "Ted" und "Life of Pi" ab März bei Sky

Am Sonntag werden die begehrten Academy Awards zum 85. Mal verliehen. Durch die Gala im Dolby Theatre in Los Angeles führt erstmalig Multitalent Seth MacFarlane, der Mann hinter dem Kinohit "Ted". Sky Kunden sehen den witzigen Blockbuster "Ted" mit Mark Wahlberg am 1.4. auf Sky Cinema HD. Viele der nominierten Filme sind schon in Kürze bei Sky zu sehen: Der gerade für elf Oscars nominierte Film "Life of Pi" von Ang Lee wird im Frühjahr 2013 auf Sky Select gezeigt. "Argo" unter der Regie von Ben Affleck - ebenfalls in der Kategorie "Bester Film" nominiert - startet am 8.3. auf Sky Select.

Zur Einstimmung auf den wichtigsten Abend der amerikanischen und internationalen Filmszene zeigt Sky aktuelle Oscar-Highlights sowie zahlreiche Oscar-Klassiker.

Oscarprogrammierung (Auswahl):

Sky Select

Argo, ab 8.3.

Life of Pi, voraussichtlich im Frühjahr 2013

Sky Cinema / HD

24.2., 20.15 Uhr: The Artist (österreichische TV-Erstausstrahlung) 24.2., 22.00 Uhr: The Descendants (USA 2011)

1.4., 20.15 Uhr: Ted (USA 2012)

Sky Hits / HD

22.2., 20.20 Uhr: The Fighter (USA 2010)

23.2., 14.40 Uhr: Black Swan (USA 2010)

23.2., 20.40 Uhr: Midnight in Paris (USA 2011)

23.2., 22.15 Uhr: Verblendung (USA 2011)

24.2., 15.20 Uhr: Little Miss Sunshine (USA 2006)

24.2., 20.05 Uhr: Tödliches Kommando (USA 2008)

24.2., 22.15 Uhr: There Will Be Blood (USA 2007)

