Verschrottungsprämie - Regierung liegen kaum Daten über Erfolg oder Misserfolg der Aktion vor

FPÖ fordert Analyse ein und will Verschrottungsprämie für alte Ölheizungen

Wien (OTS) - Im Jahr 2009 wurde von der Bundesregierung die sogenannte Verschrottungsprämie für Altfahrzeuge ins Leben gerufen. Für mindestens 13 Jahre alte Fahrzeuge konnte ein Betrag von 1.500 Euro lukriert werden. Ziel der Aktion war es, den Umstieg auf neuere und umweltfreundlichere Fahrzeuge zu beschleunigen und gleichzeitig der Wirtschaft einen kräftigen Impuls zu geben.

Umso verwunderlicher ist es, dass der Bundesregierung kein Zahlenmaterial zum Erfolg oder Misserfolg der Aktion vorliegt. FPÖ-Umweltsprecher NAbg. Norbert Hofer hat sowohl an die Finanzministerin als auch an den Umweltminister parlamentarische Anfragen eingebracht.

Sehr wohl ist man sich aber darüber bewusst, dass immer mehr Altfahrzeuge statt einer Rohstoffverwertung in Österreich einem illegalen Export zugefügt werden. Die PKWs landen meist in Ländern der Dritten Welt, wo sie eine Gefahr für die Verkehrssicherheit und für die Umwelt darstellen.

Während im Jahr 2002 noch 127.000 Fahrzeuge in Österreich einer Verwertung in Shredderanlagen zugeführt wurden, waren es zwischen 2007 und 2011 nur mehr zwischen 62.000 und 87.000 Stück.

Zum Export von Gebrauchtwägen liegen dem Umweltministerium interessanterweise keinerlei Zahlen vor. Genehmigungen für den Export von Altfahrzeugen wurden in den letzten Jahren weder beantragt noch erteilt.

Norbert Hofer: "Hier gehen uns wertvolle Rohstoffe verloren. Daher ist der Gesetzgeber gefordert, dem illegalen Transport von Altfahrzeugen einen Riegel vorzuschieben. Es ist davon auszugehen, dass rund 40.000 Altfahrzeuge jährlich ohne rechtliche Grundlage exportiert werden."

Aus dem Finanzministerium wurde mitgeteilt, dass für die Verschrottungsprämie 22,5 Millionen Euro ausgegeben wurde. Es gab jedoch keinerlei Mehreinnahmen im Bereich der Normverbrauchsabgabe oder der Mehrwertsteuer. Sohin bleibt die Frage offen, in welchem Ausmaß durch die Verschrottungsprämie Schadstoffe vermieden werden konnten. Hierzu gibt es keinerlei Zahlen.

Die FPÖ bewertet daher die Verschrottungsprämie für Fahrzeuge nicht als Erfolg und fordert den Umweltminister auf, die Aktion einer genaueren Analyse aus umweltpolitischer Sicht zu unterziehen. Hofer schlägt außerdem vor, eine Verschrottungsprämie für alte Ölheizungen zu starten und für diese Aktion ebenfalls einen Betrag von rund 20 Millionen Euro jährlich vorzusehen.

Hofer: "Anstatt Ölheizungen geordnet auslaufen zu lassen, werden in Österreich sogar Förderungen für Ölheizungen ausbezahlt. Ich halte das für einen völlig falschen Weg, der die Bürger in eine Kostenfalle treibt. In Österreich sind noch immer mehr als 700.000 Ölheizungen installiert. Es muss unser Ziel sein, bis 2020 mehr als die Hälfte dieser Heizungen durch Biomasse-Heizanlagen zu ersetzen."

