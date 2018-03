APA-Geschäftsführer Konrad Tretter erhielt Professoren-Titel

Berufsspezifischer Titel für Verdienste um Nachrichtenagentur - Besondere Anerkennung für Aufbau internationaler Beziehungen

Wien (OTS) - Der Medienmanager und Geschäftsführer der APA - Austria Presse Agentur, Konrad Tretter (66), erhielt gestern, Donnerstagabend, im Kreise zahlreicher Wegbegleiter den Berufstitel "Professor" verliehen. Die Auszeichnung wurde durch den Leiter der Präsidialsektion des Bundeskanzleramtes, Sektionschef Manfred Matzka, im Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien überreicht. Matzka würdigte Tretter bei der offiziellen Übergabe des Titels und bedankte sich im Namen der Republik.

Die Laudatoren, Klaus Lojka, Assistenz-Professor und Studienprogrammleiter der Universität Wien, und Peter Kropsch, Vorsitzender der APA-Geschäftsführung, spendeten Beifall: Die akademische Laufbahn und die 30-jährige Bekanntschaft, die bereits in Zeiten des Bleisatzes begonnen hätte, erläuterte Lojka durch Anekdoten und persönliche Erinnerung. "Im Grunde seines Herzens ist Konrad Tretter ein Wissenschafter", so Lojka.

APA-Geschäftsführer Peter Kropsch würdigte in seiner Ansprache den "facettenreichen und vielfältigen Menschen" und gab einen Überblick über die Leistungen seiner bisher mehr als 45-jährigen Laufbahn in der Austria Presse Agentur. Kropsch dankte Tretter für viele gemeinsame und vor allem lehrreiche Jahre. "Konrad befand sich ständig in unermüdlichem Einsatz um die Entwicklung von neuen, erfolgreichen Geschäftsmodellen, die schließlich die Basis dafür waren, dass die APA heute eine der weltweit erfolgreichsten Nachrichtenagenturen ist."

Kropsch wies in seiner Laudatio besonders auf Tretters internationale Tätigkeiten hin: "Es gibt keine Agentur in Europa, bei der Konrad Tretter kein bekannter Name ist". Tretter ist seit Jahrzehnten in internationalen Agenturorganisationen wie der EANA oder der Gruppe 39 und derzeit insbesondere bei der European Pressphoto Agency (epa) aktiv und war maßgeblich am Aufbau langfristiger internationaler Beziehungen der Agentur beteiligt. "Immer und überall hat Konrad die Latte der Fairness angelegt -Fairness in der Kundenbeziehung und langfristiges Denken sind Grundlagen für Erfolg, das hat er uns gelehrt."

Als eine seiner wesentlichen Eigenschaften, die den Erfolg der Nachrichtenagentur mitbestimmten, führte Kropsch Tretters umfangreiches Wissen an. Es gäbe wenig, das Tretter gleichgültig sei, insbesondere, was "seine APA" betreffe. Gleichzeitig läge es ihm jedoch besonders daran, Wissen an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzugeben und mit ihnen zu teilen. Kropsch betonte abschließend, sich für das durchaus herausfordernde Management der Agentur in den letzten Jahren "keinen kongenialeren Partner" vorstellen zu können.

Die Antrittsvorlesung des frisch gebackenen Professors war eine Reflexion über seinen Beruf: "Das Geschäft mit der Information". Das Besondere an diesem Geschäft sei, dass Information zwar "Warencharakter" habe, weil sie Arbeitsprodukt und für den Austausch bestimmt sei. "Sie ist allerdings eine sensible Ware und eine der besonderen Art: Sie ist ein 'Vertrauensgut'". Wichtig für das Vertrauen in Qualität und Nutzwert der Information sei das Wertesystem der APA. Dieses basiere auf der Unabhängigkeit, der Glaubwürdigkeit, der Ausgewogenheit, der Zuverlässigkeit sowie einer fairen und markttransparenten Preispolitik und sei "ein wesentlicher Schlüsselfaktor des unternehmerischen Erfolges der Austria Presse Agentur", so Tretter. Weiters legte er dar, inwiefern die APA eine "öffentliche Aufgabe im privaten Auftrag" erfüllt. Die APA erbringe "unverzichtbare Leistungen im Sinne eines 'public service'" und leiste damit gleichermaßen auch einen konstituierenden Beitrag für die Demokratie und das demokratische System in Österreich.

45 Jahre im Dienste der Nachrichtenagentur

Nach dem Studium der Publizistik und Kommunikationswissenschaft trat er 1968 in die APA ein. Er war maßgeblich an der Einführung der ersten Redaktions-EDV beteiligt und leitete lange Jahre Vertrieb und Organisation. Auch für die Bereiche Einkauf, Controlling, Budget und Projektentwicklung zeichnete er federführend verantwortlich. 1989 wurde er Bereichsleiter Marketing und Verkauf, erhielt zeitgleich die Prokura und steuerte die internationalen Beziehungen der Nachrichtenagentur. Nach den Positionen des Marketing- und Verkaufsdirektors und des stellvertretenden Geschäftsführers wurde Tretter 2009 neben Peter Kropsch zum APA-Geschäftsführer ernannt. 2003 erhielt er das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, und 2012 wurde er Aufsichtsratsvorsitzender der European Pressphoto Agency (epa).

