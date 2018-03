FP-Strache: Häupl-SPÖ machte Wien zur Drehscheibe der internationalen Asylmafia

Luxus-Gemeindewohnungen, Rundum-Service und Geldgeschenke für millionenschwere Paten

Wien (OTS/fpd) - Der afghanische Asylanten-Clan schleppte seit zehn Jahren insgesamt mehr als 5.000 Landsleute nach Österreich, kassierte dafür 50 Millionen Euro. Die Hauptquartiere der Mafiosi:

Luxus-Gemeindewohnungen mit 120 Quadratmeter Größe, zur Verfügung gestellt von der Häupl-SPÖ. Dazu gab es natürlich Rundum-Betreuung durch dubiose Vereine, kostenlose Gesundheitsversorgung und monatliche Geldüberweisungen. "Und wenn es nach den Grünen, Teilen der Wiener SPÖ und den Kirchenbesetzern geht, dann hätten sie zu ihren Nobelkarossen auch noch Gratis-Öffis gehabt, hätten auf ihren Riesenflachbild-Fernsehern Gratis-Sat-TV sehen und ihren kriminellen Aktivitäten mittels Gratis-Internet nachgehen können", ist FPÖ-Bundes- und Landesobmann Heinz-Christian Strache empört.

Die nun aufgeflogene Bande bilde nur die Spitze des Eisbergs. Einmal mehr sei zutage getreten, dass die Wiener Sozialisten nicht nur systematisch Ausländer in die Stadt holen, sondern sogar ausländischen Mafiabanden die Infrastruktur für ihre schmutzigen Geschäfte zur Verfügung stellen - mit dem Geld, das durch unsozialen Gebührenwucher den eigenen Bürgern abgepresst wird. Strache erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass der Verdacht besteht, dass das rot-grüne Prestige-Projekt Media Quarter Marx auch mit Mafiageld errichtet wurde und wird: "Dass in unserer Stadt SPÖ und Mafia immer öfter in einem Atemzug genannt werden müssen, ist eine Schande! Häupl und seine Regierung haben abgewirtschaftet! Sie sollen umgehend den Weg für Neuwahlen freimachen!" (Schluss)

