FPÖ: Belakowitsch-Jenewein: Fleischkontrollen auch auf Hunde- und Katzen-DNA ausweiten!

Stöger wie immer untergetaucht - Beschwichtigungsversuche immer unglaubwürdiger

Wien (OTS) - Immer weitere Kreise zieht der Lebensmittel- und Betrugsskandal um falsch deklariertes und auch gesundheitlich nicht unbedenkliches Pferdefleisch in Wurst- und Fertigwaren. Offensichtlich wurden Konsumenten seit Jahren an der Nase herumgeführt und niemand bemerkte diesen breit angelegten Betrug. "Wie anders ist es möglich, dass ein Produzent von Kärntner Wurst einen nicht deklarierten Kühlraum nutzt, in dem Pferdefleisch gelagert wird, und dies bisher bei keiner Kontrolle entdeckt wurde?", fragt die freiheitliche Gesundheitssprecherin NAbg. Dagmar Belakowitsch-Jenewein.

"Hier haben die Kontrollen ganz eindeutig und offensichtlich versagt. Erst als die Briten falsch deklariertes Pferdefleisch entdeckt haben, scheint nun auch die AGES zu reagieren und entsprechende DNA-Tests durchzuführen. Der Gesundheitsminister, verantwortlich für den jährlichen Probenplan, ist in der Versenkung verschwunden. Einzig seinen Mitarbeiter Herzog schickt er ständig in die Medien, um zu beteuern, dass alles gut und eh gar nicht so schlimm sei und schon gar nicht irgendwie gefährlich", beklagt Belakowitsch-Jenewein. Dabei stelle sich immer drängender die Frage, was genau denn eigentlich bisher kontrolliert wurde.

Man müsse sich fragen, ob wirklich nur Pferde aus Rumänien verarbeitet wurden und nicht auch Katzen oder Hundefleisch von den zigtausenden streunenden "Straßenkötern". "Die AGES wäre gut beraten, auch dahingehend Tests durchzuführen und die Bevölkerung entsprechend zu informieren. Die Profitgier scheint grenzenlos. Es wird Zeit, schonungslos aufzuzeigen, was den Konsumenten alles vorgesetzt wird", fordert Belakowitsch-Jenewein.

