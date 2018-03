Österreichs Bauern fordern bessere Kennzeichnung von Lebensmitteln mit Eieranteil

Heimische Geflügelwirtschaft profitiert vom Ende der Käfighaltung

Wien (OTS) - Die österreichischen Legehennenhalter sind Ende 2008 vorzeitig aus der konventionellen Käfighaltung ausgestiegen. Im Rückblick zieht die heimische Branche nun eine positive Bilanz: "Die Umstellung auf alternative Haltungsformen wurde von den betroffenen Bauern erfolgreich bewältigt", berichtet Michael Wurzer, Geschäftsführer der Zentralen Arbeitsgemeinschaft der Österreichischen Geflügelwirtschaft (ZAG). Mit dem Umstieg konnte das Vertrauen der inländischen Konsumenten in die heimische Eierproduktion gesteigert werden. Mittlerweile stammen 95% aller im Handel vermarkteten Frischeier aus kontrollierter, gentechnikfreier, heimischer Produktion und sind mit dem AMA-Gütesiegel ausgezeichnet. Auch die Zahl der in Österreich gehaltenen Legehennen ist dadurch gestiegen.

Österreichische Frischeier: Vorbildliche Kennzeichnung

Bei Frischeiern gibt es in Österreich ein europaweit beispielhaftes System der Rückverfolgung vom Erzeugerbetrieb bis zum Handel. Legehennenhalter sind hierzulande - im Gegensatz zu anderen EU Ländern - verpflichtet, die Eier noch am Erzeugerbetrieb zu kennzeichnen. Auf jedem Ei kann so die Herkunft und die Haltungsform der Tiere genau festgestellt werden. Behörden und Kontrollorgane von Gütezeichenbetreibern kontrollieren dies regelmäßig.

Deutlich anders sieht hingegen die Situation bei Lebensmitteln aus, die Eier enthalten. Bei Nudeln, Kuchen und Co. verrät die verpflichtende Produktbeschreibung nur, dass ein bestimmter Anteil an Eiern verarbeitet wurde, doch weder deren Herkunft noch die Haltungsform der Hühner müssen angegeben werden, kritisiert die heimische Geflügelwirtschaft.

Nachholbedarf bei Verarbeitungsprodukten

Der überwiegende Anteil der aus dem Ausland für die Lebensmittelproduktion importierten Eier und Eiprodukte stammt aus der Käfighaltung. Selbst in der EU, wo seit mehr als einem Jahr nicht ausgestaltete Käfige - ohne Funktionsbereiche - verboten sind, lebt nach Schätzungen der ZAG noch jede zehnte Legehenne in einem alten, inzwischen verbotenen, Käfig - das entspricht mehr als 30 Mio. Tieren. Hinzu kommt, dass das in der Lebensmittelproduktion verwendete Flüssig- und Trockenei oft über sehr weite Strecken transportiert wird, was eine zusätzliche Umweltbelastung darstellt.

"Die Konsumenten sollten darüber informiert werden und dann frei entscheiden, zu welchem Produkt sie greifen wollen", fordert Franz Karlhuber, Obmann des Landesverbandes der landwirtschaftlichen Geflügelwirtschaft Oberösterreich. "Die aktuelle Diskussion rund um die Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit der Zutaten von verarbeiteten Lebensmitteln zeigt deutlich, dass hier Nachholbedarf besteht", so Karlhuber.

Bessere Kennzeichnung auch bei verarbeiteten Lebensmitteln gefordert

"Wir möchten zeigen, was wir in den vergangenen Jahren geleistet haben", betont der Obmann der ZAG, Franz Schrall. "Ohne eine verpflichtende Kennzeichnung auf allen Lebensmitteln, wo - ähnlich wie bei Frischeiern - Herkunft und Haltungsform angegeben werden, wird uns das nicht gelingen, denn dann zählt in der Vermarktung nur der Preis. Wir sind der Meinung, dass sich heimische Konsumenten deutlich mehr Ehrlichkeit verdienen", so der ZAG-Obmann.

