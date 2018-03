Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer in der Zeit von 25. Februar bis 3. März 2013

Wien (OTS) - Dienstag, 26. Februar:

16.00 Uhr: Gespräch mit dem Präsidenten der Republik Mazedonien Gjorge Ivanov (Präsidentschaftskanzlei)

17.00 Uhr: Besuch des Generalsekretärs der Vereinten Nationen Ban Ki-moon bei Bundespräsident Heinz Fischer - Begrüßung und Fototermin (Präsidentschaftskanzlei)

anschließend: Arbeitsgespräch im Beisein der Delegationen (Präsidentschaftskanzlei)

Mittwoch, 27. Februar:

10.00 Uhr: Teilnahme an der Eröffnung des "5th Global Forum of the UNAOC"/Rede (Hofburg/Zeremoniensaal)

11.30 Uhr: Gespräch mit dem Präsidenten der UN-Generalversammlung Vuk Jeremic (Präsidentschaftskanzlei)

14.00 Uhr: Teilnahme an der Eröffnung des "Otto Neurath Gedenkraumes" anlässlich des 130. Geburtstages des Gründers des Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums (Wirtschaftsmuseum/1050 Wien)

15.30 Uhr: Gespräch mit dem rumänischen Staatspräsidenten Traian Basescu (Präsidentschaftskanzlei)

16.30 Uhr: Gespräch mit dem Premierminister der Republik Türkei Recep Tayyip Erdogan (Präsidentschaftskanzlei)

Donnerstag, 28. Februar:

8.30 Uhr: Gespräch mit der finnischen Staatspräsidentin a.D. Tarja Kaarina Halonen (Präsidentschaftskanzlei)

10.15 Uhr: Gespräch mit dem Senatspräsidenten von Kasachstan Kairat Mami (Präsidentschaftskanzlei)

17.00 Uhr: Teilnahme an der Wiedereröffnung der Kunstkammer / Rede (Kunsthistorisches Museum)

