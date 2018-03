Lorenz Halm ist neuer Verkaufsleiter bei Vöslauer

Bad Vöslau (OTS) - Österreichs Nummer 1 am Mineralwassermarkt holt sich einen Verkaufsexperten für das Ausland an Bord. Der 32 jährige Österreicher Lorenz Halm übernimmt die Verkaufsleitung Export bei Vöslauer. Halm verfügt über einen internationalen Background durch seine Tätigkeiten in Spanien, Luxemburg und der Schweiz. Zuletzt arbeitete er als nationaler Key Account Manager bei L'Oréal und Reckitt Benckiser. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit lag dort in der Zusammenarbeit mit dem Lebensmitteleinzelhandel und dem Drogeriefachhandel.

"Durch maßgeschneiderte Konzepte und konsumentenrelevante Maßnahmen wollen wir für ein fortgesetztes Wachstum im Export sorgen. Die Einführung der praktischen 4x1 Liter Mineralwasserflaschen hat sich zum Beispiel in Deutschland als Verkaufshit herauskristallisiert.", erläutert Dr. Alfred Hudler, Vorstandsvorsitzender der Vöslauer Mineralwasser AG. "Lorenz Halm verfügt über das nötige Know How und die Erfahrung um unser bestehendes Team ideal zu ergänzen und die Marke Vöslauer im Ausland voranzutreiben."

Halm zu seiner neuen Aufgabe: "Durch die stetig wachsende Beliebtheit der Marke Vöslauer möchte ich auf die Vertiefung der Kundenbeziehungen, speziell am deutschen Markt, setzen. Dabei liegt mir vor allem das Wohl der Konsumenten am Herzen, die bereits mit Begeisterung und jeden Tag aufs Neue die Marke Vöslauer zu ihrem alltäglichen Begleiter machen." Vöslauer strebt bis 2015 einen Exportanteil von 15 Prozent an. 70 Prozent des Exports gehen nach Deutschland.

Vöslauer Natürliches Mineralwasser

Vöslauer ist die Nummer 1 am österreichischen Mineralwassermarkt. Die Lieblingsmarke der Österreicherinnen und Österreicher ist stolz auf den einzigartigen Ursprung in Bad Vöslau: Vöslauer Mineralwasser, seit 15.000 Jahren von allen Umwelteinflüssen geschützt, entspringt in 660 Metern Tiefe, enthält wertvolle Spurenelemente und ist ausgewogen mineralisiert. Zusätzlich zu Vöslauer Natürliches Mineralwasser prickelnd, mild und ohne sorgen Vöslauer Balance sowie Vöslauer Bio für leichte Erfrischung. Vöslauer ist eine 100 Prozent Tochter der Ottakringer AG und beschäftigt 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist mit einem Marktanteil von 41,1 % (2011) bei Mineralwasser klarer Marktführer. Der Umsatz der Vöslauer Mineralwasser AG exkl. Lohnfüllung beträgt 84,5 Millionen Euro (2011). Bei den eigenen Marken beträgt der Umsatz 72,9 Millionen Euro (2011). www.voeslauer.com

