Frauenberger besucht Meiselmarkt

Bauarbeiten im Inneren des Meiselmarktgebietes wurden im November 2012 abgeschlossen

Wien (OTS) - KonsumentInnenschutzstadträtin Sandra Frauenberger besuchte heute Freitag den Meiselmarkt im 15. Wiener Gemeindebezirk. Dieser Markt befindet sich im Untergeschoß eines ehemaligen Wasserspeichers. Die Liegenschaftsverwaltung, das Marktamt ist dort nur Mieter, lässt derzeit über diesem Gebäude 72 Wohnungen bauen. Diesbezüglich musste auch ein Teil des dort befindlichen Marktes von Februar bis November 2012 abgesperrt werden um die Statik entsprechend zu verbessern. Im Zuge der Arbeiten wurde auch die Markthalle verschönert. Ein neues Beleuchtungskonzept wurde umgesetzt, ebenso bekam die Markthalle einen neuen Farbanstrich.

Dazu KonsumentInnenschutzstadträtin Frauenberger: "Eine Baustelle lockt keine Kundschaft an, diesen Umstand haben natürlich sämtliche MarktstandlerInnen am Meiselmarkt gespürt. Jetzt geht es daran die Stände den StandlerInnen zu übergeben, damit dieser Markt wieder sein typisches Flair zurückbekommt. Mit der neuen Beleuchtung und dem neuen Farbanstrich wurde dieser Markt jedenfalls stark verbessert. Eigene Beleuchtungskörper bei den Marktständen, wie es früher war, sind jetzt nicht mehr notwendig." Die Zeit der Bauarbeiten wurde den StandlerInnen so erträglich wie möglich gestaltet, indem das Marktamt bei Miete und Betriebskosten entgegen gekommen ist.

Einziger Wiener Markt in einer Halle

Der Meiselmarkt ist der einzige Markt in Wien, der in einer Halle abgehalten wird. Im Jahr 1995 wurde dieser in einen ehemaligen Wasserspeicher hineingebaut. Das wohl sortierte Angebot reicht von Obst und Gemüse, Backwaren und Fleisch bis hin zu Fisch. Topqualität, exklusive Beratung und familiäres Ambiente haben dem Meiselmarkt zu einem guten Ruf verholfen. "Jetzt gilt es noch, die zukünftigen MieterInnen der neuen Wohnungen als zusätzliche Kundschaft dieses Marktes zu gewinnen", so Sandra Frauenberger.

Nähere Informationen gibt es bei der kostenlosen Lebensmittel-Hotline unter der Wiener Telefonnummer 4000-8090. Die Hotline ist Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr, Samstag zwischen 9 und 17 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt.

