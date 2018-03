"Bürgeranwalt" am 23. Februar: Überlange Asylverfahren

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung "Bürgeranwalt" am Samstag, dem 23. Februar 2013, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

Überlange Asylverfahren

Weil er sich als Religionsstudent falsch verhalten haben soll, wird ein junger Türke in seiner Heimat zu vier Jahren Haft verurteilt. Er flieht und lässt sich gemeinsam mit seiner schwangeren Frau und dem acht Monate alten Sohn von Schleppern nach Österreich bringen. Alle sprechen längst perfekt Deutsch, sind im burgenländischen Güssing bestens integriert und erfüllen sämtliche Kriterien für ein humanitäres Bleiberecht. Doch seit 2003 (!) wartet die mittlerweile fünfköpfige Familie auf einen gültigen Asylbescheid, deshalb droht ihr permanent die sofortige Abschiebung. Kein Einzelfall, weiß Volksanwältin Mag. Terezija Stoisits. Warum dauern Asylverfahren in vielen Fällen so lange? Darüber diskutiert die Volksanwältin mit dem Vizepräsidenten des Asylgerichtshofes, Mag. Volker Nowak.

Unfall in Werkstätte - kein Schmerzensgeld?

Ein Mechaniker wurde von seinem Chef in der Werkstätte niedergefahren und schwer verletzt. Obwohl die Verschuldensfrage klar scheint, bekommt der 47-Jährige seit mehr als vier Jahren kein Schmerzensgeld und keine Invaliditätsrente, denn sein Chef wird durch das sogenannte "Dienstgeberhaftungsprivileg" geschützt, da der Unfall von ihm nicht vorsätzlich verursacht wurde. Hat der Mechaniker, obwohl an dem schweren Unfall gänzlich schuldlos, also einfach Pech gehabt? Oder besteht doch noch eine Chance, dass der seither arbeitsunfähige Mann eine finanzielle Entschädigung erhält?

Strittige Grundabtretung

Pensionist Gerhard H. aus Wien versteht die Welt nicht mehr: Er soll eine 18 Quadratmeter große Fläche von der Gemeinde Wien kaufen und kostenlos an die Gemeinde abtreten. Kostenpunkt: 4.621 Euro. Das sei Voraussetzung für eine nachträgliche Bewilligung u. a. der Schwimmbeckenüberdachung, schreibt die Gemeinde. Zahle er nicht, droht die Gemeinde, müsse eine Ersatzvornahme durchgeführt und die Überdachung des Pools und andere nicht bewilligte Zubauten abgerissen werden. Herr H. ist empört, denn er ist der Meinung, dass er seine Abtretungsverpflichtung an die Gemeinde längst erfüllt habe.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at