Schülerunion begrüßt Konstituierung des ersten Bundesschulgemeinschaftsausschusses

Langjährige Forderung der Schülerunion nach SGA auf Bundesebene wird umgesetzt

Wien (OTS) - Gestern, am 21.2., wurde der erste Bundesschulgemeinschaftsausschuss erfolgreich durchgeführt. Anlässlich einer Pressekonferenz präsentierte sich der BSGA heute erstmals den Medien. Bundesobmann Daniel Perschy gratuliert den Schulpartnern und freut sich, dass hiermit eine langjährige Forderung der Schülerunion endlich durchgesetzt wird.

"Die direkt Betroffenen, sprich die Schulpartner, kommen in der Bildungs-Diskussion viel zu selten zu Wort. Dieser Umstand ist bisher ebenso wie die Forderung nach einem B-SGA bisher von Bundesministerin Schmied hartnäckig ignoriert worden. Was Bundesministerin Schmied nicht macht, machen wir eben selbst", so Bundesobmann Daniel Perschy in einer ersten Stellungnahme.

Die Schülerunion fordert ein Modell des B-SGA, dessen Kompetenzbereich folgende Punkte beinhaltet: Die Mitbestimmung bei Reformen und Einführungen von Schulversuchen, regelmäßiges Qualitätsmanagement durch Auswertung von Evaluierungsberichten laufender Schulversuche sowie ein Beratungsrecht für das Wissenschaftsministerium bei der Erarbeitung der Pädagogen-Ausbildung.

Die Schülerunion unterstützt auch die Forderung nach einer teilzentralen Mathematik-Zentralmatura, welche im Rahmen der Pressekonferenz als gemeinsame Forderung der Schulpartner präsentiert wurde. "Im Fach Mathematik ist das Unwissen an den Schulen einfach zu groß, um eine vollkommen zentralisierte Matura bereits zum angestrebten Zeitpunkt sinnvoll durchführen zu können. Wir befürworten prinzipiell die Einführung der Zentralmatura, aber eine gründliche Vorbereitung ist unerlässlich und dafür muss man sich einfach die Zeit nehmen", so Perschy abschließend.

Die Schülerunion ist die größte Interessensvertretungsorganisation für Österreichs Schüler. Über 30000 Mitglieder vernetzen sich, um sich auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene für eine Verbesserung der Schule auf Basis der Schülerinteressen einzusetzen. Entsprechende Forderungen bringt die Schülerunion zusätzlich im Rahmen der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie in diesem Schuljahr 27 von 29 Mandaten hält.

