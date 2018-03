EANS-Adhoc: GAG Immobilien AG /

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Aktienrückkauf

22.02.2013

GAG Immobilien AG

Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG: Öffentliches Rückkaufangebot für 500.000 eigene Aktien

Köln, 22. Februar 2013

Der Vorstand der GAG Immobilien AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, ein öffentliches Rückkaufangebot nach deutschem Recht auf bis zu 500.000 Stückaktien der GAG Immobilien AG mit einem Angebotspreis von EUR 38.00 zu unterbreiten. Dies entspricht einer Prämie von ca. 6,15 % auf den heutigen Börsenkurs.

Das Angebot bezieht sich ausschließlich auf Stückaktien Buchstabe A (Vorzugsaktien) im Sinne von § 5 Abs. 1 S. 2 lit. a) der Satzung.

Die Angebotsfrist beginnt am Montag, den 4. März 2013, 00.00 Uhr (mitteleuropäische Zeit) und endet am Montag, den 18. März 2013, 12.00 Uhr Mitteleuropäische Zeit. Bei einer Überzeichnung erfolgt eine verhältnismäßige Berücksichtigung. Die Einzelheiten des Angebots finden sich in der Angebotsunterlage, welche voraussichtlich am 27. Februar 2013 im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der GAG Immobilien AG veröffentlicht wird.

GAG Immobilien AG

Der Vorstand

Emittent: GAG Immobilien AG
ISIN: DE0005863534, DE0005863500

