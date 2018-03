REMINDER: Einladung zum NÖGKK-Pressegespräch

Zahnputz-App für gesunde Kinderzähne, denn: Jeder 2. Taferlklassler hat kariöse Zähne

St. Pölten (OTS) - Auch wenn bereits viel zur Zahnprophylaxe passiert, ist der Zahnstatus von Kindern

in NÖ alarmierend: Jeder zweite 6-Jährige hat Zahnfäule, besser bekannt als Karies.

Einfachste und wirksamste Strategie dagegen ist regelmäßiges Zähneputzen.

Die NÖ Gebietskrankenkasse geht jetzt im Kampf gegen Karies völlig neue Wege:

Im Rahmen ihres Programmes zur Gesundheitsförderung stellt die NÖGKK kostenlos

eine Zahnputz-App zur Verfügung, die via iPhone beim - spielerischen und

ordentlichen - Zähneputzen helfen soll. Die innovative und interaktive App, aktuelle

Zahlen zur Zahngesundheit sowie unser gesamtes Maßnahmen-Portfolio zur

kindlichen Mundhygiene und Zahnprophylaxe wollen wir Ihnen gemeinsam mit

Gesundheitslandesrätin Mag. Karin Scheele in einem Pressegespräch vorstellen.

Zahnputz-App für gesunde Kinderzähne



IHRE GESPRÄCHSPARTNER:

KR Gerhard Hutter - Obmann der NÖ Gebietskrankenkasse

Markus Schaub - Direktor der mindform GmbH/Präsentation

Mag. Karin Scheele - Gesundheitslandesrätin

Mag. Jan Pazourek - Generaldirektor der NÖ Gebietskrankenkasse



Datum: 25.2.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

NÖ Gebietskrankenkasse Sitzungssaal 1

Kremser Landstraße 3, 3100 St. Pölten



Url: www.noegkk.at



Rückfragen & Kontakt:

NÖ Gebietskrankenkasse

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 050899-5121, Fax: 050899-5181

oea @ noegkk.at

www.noegkk.at