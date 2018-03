ÖAW-Nachwuchsförderung: 61 neue Stipendien verliehen

Überreichung durch Bundesminister Karlheinz Töchterle und ÖAW-Präsident Helmut Denk

Wien (OTS) - Im Rahmen eines Festakts am 21. Februar 2013 im Festsaal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) verliehen Wissenschafts- Und Forschungsminister Karlheinz Töchterle und ÖAW-Präsident Helmut Denk 61 neue Stipendien an hervorragende Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforscher. Zehn davon wurden aus dem renommierten Förderprogramm APART [Austrian Programme for Advanced Research and Technology] vergeben, das vor 20 Jahren auf Initiative der ÖAW mit Unterstützung des Wissenschaftsministeriums ins Leben gerufen wurde.

"APART hat sich als wertvolles Instrument der österreichischen Förderlandschaft etabliert", so Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle. "Für die Stipendiatinnen und Stipendiaten des erfolgreichen Programms bedeutet APART konkret bis zu drei Jahre Zeit, die sie ausschließlich ihrer Forschungsarbeit widmen können. Damit werden sie in ihrer Forschung optimal unterstützt, das trägt Früchte", verweist der Minister bspw. darauf, dass ein Drittel aller ehemaligen APART-Stipendiatinnen und -Stipendiaten den Ruf auf einen Lehrstuhl erhalten hat.

"Das äußerst selektive Programm - mit einer Bewilligungsquote von durchschnittlich 18 und zuletzt 10 Prozent - hat sich somit als Markenzeichen für wissenschaftliche Exzellenz etabliert und ist ein unverzichtbares Instrument der Individualförderung geworden", betont ÖAW-Präsident Helmut Denk.

40 Stipendien wurden im Rahmen von DOC, dem Doktorand(inn)enprogramm der ÖAW vergeben und sechs DOC-team-Stipendien an Doktorand(inn)engruppen für disziplinenübergreifende Arbeiten in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften verliehen. Weiters wurden fünf MAX KADE-Stipendien an Post-docs vergeben.

Die neuen Stipendiatinnen und Stipendiaten forschen an Institutionen im In- und Ausland in unterschiedlichen Fachbereichen -von den Natur- und Biowissenschaften, den Technischen Wissenschaften und der Medizin bis zu den Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.

"Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sieht die ÖAW als eine ihrer Kernaufgaben. Derzeit betreiben rund 230 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Forschungen im Rahmen der sieben Stipendienprogramme der Akademie", resümiert ÖAW-Präsident Helmut Denk.

Die ausgezeichneten Projekte der Stipendiat/innen werden mit einer Poster-Ausstellung in der Aula der ÖAW präsentiert. Die Ausstellung ist von 19. bis 26. Februar 2013 (Mo - Fr 9-17 Uhr) öffentlich zugänglich.

