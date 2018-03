ARBÖ: Extreme Behinderungen im Frühverkehr

Schneefall im Osten brachte Verkehr zum Erliegen

Wien (OTS) - Heute Morgen kam es vor allem in der Bundeshauptstadt aufgrund der starken Schneefälle in der Nacht zu extremen Behinderungen im Frühverkehr, meldet der ARBÖ. "Der Zeitverlust auf den Weg in die Arbeit betrug durchschnittlich 30 bis 45 Minuten", so ARBÖ-Sprecher Thomas Woitsch.

Die heftigsten Probleme gab es auf den Hauptverbindungen, die ohnehin jeden Morgen überlastet sind. Auf der Südosttangente (A23) rollte der Verkehr nahezu im gesamten Verlauf nur im Schritttempo dahin. Erst gegen Ende der Stadtgrenze wurde der Verkehr wieder flüssiger, so der ARBÖ. Über die Nordbrücke quälte sich eine Blechkolonne vom 21. Bezirk, weiter über die Lände, bis in die Innere Stadt, nahezu im Schritttempo. Der starke Schneefall verunsicherte auch zahlreiche Autofahrerinnen und Autofahrer jenseits der Wiener Stadtgrenze. Auf der Donauferautobahn (A22) beispielsweise kam die Fahrzeugkolonne im Abschnitt zwischen Korneuburg und Stockerau immer wieder zum Stillstand.

Auch auf der Südautobahn (A2) kam es in Niederösterreich sowie in der Steiermark immer wieder zu Unfällen auf der schneebedeckten Fahrbahn. "Auf meiner Fahrt von Graz nach Wien brauchte ich um rund eine Stunde länger als sonst", so Gernot Erlach, Landesgeschäftsführer des ARBÖ Steiermark. "Trotz des Einsatzes von Räumfahrzeugen herrschten auf dem Wechselabschnitt tief winterliche Fahrbedingungen."

Der ARBÖ gibt eine Übersicht, wo in Österreich derzeit Schneeketten angelegt werden müssen:

Kettenpflicht für alle Fahrzeuge: * B61, Günser Bstr., über den Mannersdorfer Berg * B114 Triebener Str.,zw. Trieben u. Hohentauern Kettenpflicht für LKW: * B20, Mariazeller Bstr., über Annaberg u. über Josefsberg * B20, Mariazeller Bstr., über Seeberg * B99, Katschberg Bstr., zw. St. Michael/Lungau u. Pass Katschberg * B197, Arlberg Bstr., zw. St. Anton u. Paßhöhe * L255 Plansee Landesstr., bei Breitenwang * L713, Kaiserau Landesstr., zw. Trieben u. Admont

