Crowdfunding - alternative Finanzierung braucht fachliche Beratung

FGO Michael Holzer: potentielle Geldgeber sollten einen Vermögensberater beiziehen

St. Pölten (OTS) - Der Ruf nach leistbarer Finanzierung für Klein und Mittelbetriebe (KMU) wird immer lauter. Der Weg der Geldbeschaffung, den der Waldviertler Unternehmer Staudinger eingeschlagen hat, steht jedoch in der Kritik der Finanzmarktaufsicht. Der Begriff "Crowdfunding" wird in Meldungen, die immer häufiger in den Medien auftauchen, als erfolgversprechende alternative Finanzierung von KMU beschrieben. Der Grundgedanke ist einfach: viele Kleinanleger finanzieren gemeinsam ein ausgewähltes Projekt oder Unternehmen. Dafür erhalten sie eine Gewinnbeteiligung aus dem laufenden Betrieb oder bei Veräußerung des Unternehmens.

Michael Holzer, Obmann der Fachgruppe Finanzdienstleister der Wirtschaftskammer NÖ steht dem "Crowdfunding" zur Stärkung der Wirtschaft grundsätzlich positiv gegenüber. "Crowdfunding ist eine relativ junge Finanzierungsform. Für jene, die bei diesem Modell als Geldgeber auftreten wollen, ist es daher empfehlenswert, sich bei einem Experten über diese "Schwarmfinanzierung" zu informieren. Darüber hinaus sollte man das konkrete Modell unbedingt von einem gewerblichen Vermögensberater prüfen lassen!"

Schließlich sind die rechtlichen Parameter für diese Form der Finanzierung zu untersuchen. Laien verstehen oft die Informationen auf einschlägigen Webseiten nicht ausreichend. Aus Sicht der Experten sind vor der Entscheidung für ein Modell viele Fragen zu klären. Beispielsweise: wer erhält mein Geld? Welche Sicherheiten werden angeboten? Wer kann über das Geld verfügen? Wer kontrolliert die Abwicklung? Unter welchen Voraussetzungen erfolgt die Investition? Werden Genussscheine begeben und zu welchen Bedingungen? Welche Informationen werden dem Anleger geboten. Wie hoch sind die Spesen bei einer Rückabwicklung und, und, und!

Fachgruppenobmann Holzer wünscht sich außerdem vom Gesetzgeber möglichst rasch nachvollziehbare und transparente Richtlinien zum Crowdfunding.

Die Fachgruppe der Finanzdienstleister in NÖ ist Teil der Wirtschaftskammer und damit die gesetzliche Interessensvertretung u.a. der Vermögensberater.

Michael Holzer ist der gewählte Obmann der Fachgruppe und selbständiger Unternehmer.