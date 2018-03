NÖ Landesausstellung startet Sammelaktion

Bis Ende März Leihgeber von Brotdosen und Weingläsern gesucht

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Vorfeld der NÖ Landesausstellung 2013, die von 27. April bis 3. November unter dem Titel "Brot & Wein" in Asparn an der Zaya und Poysdorf stattfinden wird, wurde nun eine Sammelaktion gestartet, die nach Brotdosen und Weingläsern - egal, ob aus Holz, Email, Kunststoff oder Keramik bzw. ob Achterl, Viertelglas, mit oder ohne Henkel, als Zinnbecher oder Kristallglas -samt den dahinterstehenden Geschichten sucht.

"Mit Ihrer persönlichen Leihgabe werden Sie Teil dieser spannenden Entdeckungsreise rund um die Kulturgeschichte von Brot und Wein", erklärt dazu Landesausstellungs-Geschäftsführer Kurt Farasin: "Die Niederösterreichische Landesausstellung 2013 ermöglicht einen persönlichen Zugang zu diesem Thema. Ganz in diesem Sinne steht auch die Sammelaktion: Ihr Weinglas mit persönlicher Gravur oder die Brotdose Ihrer Großeltern kommt bei uns in die Vitrine."

Ab sofort sind auf der Homepage www.noe-landesausstellung.at sowie auf den Gemeindeämtern von Asparn an der Zaya und Poysdorf Formulare erhältlich, mit denen man sich als Leihgeber anmelden kann. Am 5. April von 9 bis 12 Uhr im Feuerwehrhaus von Asparn an der Zaya bzw. von 13 bis 16 Uhr im Reichensteinhof in Poysdorf können die Exponate dann abgegeben werden. Ab 27. April sind die Leihgaben schließlich in Asparn an der Zaya und in Poysdorf in den Ausstellungen zu sehen.

Die Formulare sind bis 29. März per e-mail an sammelaktion @ noe-landesausstellung.at oder per Post an die Schallaburg Kulturbetriebs GesmbH, Stichwort "NÖLA13-Sammelaktion", 3100 St. Pölten, Neue Herrengasse 10, zu schicken. Nach Ende der Ausstellung können die Exponate von 6. bis 8. November jeweils von 9 bis 17 an den jeweiligen Ausstellungsorten abgeholt werden.

Nähere Informationen unter 0664/604 99 652, Mag. Florian Müller, e-mail florian.mueller @ noe-landesausstellung.at und www.noe-landesausstellung.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12175

www.noe.gv.at/nlk