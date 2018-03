Wiener SchülerInnen präsentierten Smartphone-Guide für Museen

Modern Media Guide aus dem BRG Kandlgasse im 7. Bezirk

Wien (OTS) - SchülerInnen der 8. Klasse des BRG7 Kandlgasse präsentierten Mittwochabend im Naturhistorischen Museum ihren multimedialen Smartphone-Guide für Museen. Der Modern Media Guide (MMG) ist eine Internetapplikation, die den Museumsbesuch zu einem virtuellen Erlebnis machen soll. Die BesucherInnen können sich direkt via W-LAN am Server des MMG-Portals vor Ort einloggen und haben damit kostenlos Zugriff auf Hintergrundinformationen, Bilder und Videos. Zudem können User Inhalte am eigenen Mobiltelefon speichern.

"Ich freue mich, dass SchülerInnen im Rahmen dieses Projektes einen realitätsbezogenen Unterricht erhalten haben und aktiv an der Entwicklung einer Software von Anfang bis zur Fertigstellung mitmachen konnten", betonte Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch, anlässlich der Präsentation.

Das Projekt wurde vor rund einem Jahr initiiert. Die Umsetzung erfolgte durch SchülerInnen des BRG7 Kandlgasse mit Unterstützung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur sowie dem IT-Unternehmen Datanet Solutions GmbH. Das Pilotprojekt ist vorerst auf das Naturhistorische Museum begrenzt, wobei an der Weiterentwicklung für andere Museen gearbeitet wird.

Weitere Infos: www.modernmediaguide.at.

Fotos demnächst unter http://www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Lukas Planteu

Kandlgasse 39, 1070

pla @ brg7.at

Tel: 0650 8110407



Nina Böhm

Mediensprecherin Stadtrat Christian Oxonitsch

+43 1 4000 81378

Tel.: +43 676 8118 81378

nina.boehm @ wien.gv.at

http://www.oxonitsch.at/