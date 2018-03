Kettenpflicht auf sieben Bergstraßen

Neuschnee in allen Landesvierteln

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf den Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich überwiegen heute, Freitag, 22. Februar, die Schneefahrbahnen. Die Neuschneemengen betragen im Waldviertel bis zu fünf Zentimeter, im Mostviertel bis zu acht Zentimeter, im Weinviertel bis zu zwei Zentimeter und im Industrieviertel bis zu zehn Zentimeter. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind im Gang.

Rund 1.300 Bedienstete des NÖ Straßendienstes befinden sich derzeit auf den nahezu 14.000 Kilometer Landesstraßennetz mit 350 eigenen Räum- und Streufahrzeugen im Winterdiensteinsatz. Zusätzlich sind weitere 340 angemietete Winterdienstfahrzeuge für den NÖ Straßendienst unterwegs.

Die Salzlager (61 Salzhallen und 103 Salzsilos) der 58 niederösterreichischen Straßenmeistereien sind aktuell mit mehr als zwei Drittel noch immer ausreichend befüllt.

Kettenpflicht besteht derzeit für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 21 über den Ochsattel, den Rohrerberg und das Gscheid, der B 71 über den Zellerrain, der L 5217 zwischen Kirchberg und Lilienfeld, der B 23 über den Lahnsattel, der L 5211 zwischen Hofamt und Ochsattel und der L 5303 zwischen Hürm und Schlatzendorf. Fahrzeuge ab einem Gewicht von 7,5 Tonnen müssen aktuell auf der L 135 über das Preiner Gscheid und auf der L 175 zwischen Trattenbach und der Landesgrenze Schneeketten anlegen.

Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen - 10 Grad, die in Scheibbs, Groß Gerungs und Ottenschlag gemessen wurden und - 2 Grad in Wiener Neustadt und Pottenbrunn. Im Raum Amstetten, Blindenmarkt, Haag, St. Peter in der Au und Spitz kommt es abschnittsweise zu leichten Schneeverwehungen.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Straßenbetrieb, Telefon 02742/9005-60263, e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

