Electronic Beats by Telekom präsentiert Depeche Mode Album Launch Event in Wien

Exklusive Vorstellung des neuen Albums "Delta Machine" am 24. März 2013 im Wiener MuseumsQuartier

Tickets ab 27. Februar unter http://www.facebook.com/TMobileAustria zu gewinnen

Deutsche Telekom zeigt Auftritt der Band als Stream auf www.electronicbeats.net

Electronic Beats by Telekom, das internationale Musikprogramm der Deutschen Telekom und T-Mobile Austria, präsentiert im Rahmen eines exklusiven Launch-Events das lang erwartete neue Depeche Mode Album "Delta Machine". Noch vor der offiziellen Europa-Sommer-Tour stellt die Band ihren Fans zum ersten Mal Songs aus dem neuen Album vor. Die Show findet in Wien im MuseumsQuartier, einem der größten Kulturzentren der Welt, statt.

Depeche Mode Fans haben die Möglichkeit, ab Mittwoch, 27. Februar, auf http://www.facebook.com/TMobileAustria Tickets für diese einmalige Veranstaltung zu gewinnen. Auf der Seite verlost T-Mobile 20x2 Tickets für das exklusive Live-Konzert presented by Electronic Beats am 24. März 2013 im MQ Wien. Dieser Auftritt ist 2013 das einzige Depeche Mode Konzert in Österreich und die Karten werden nicht zum Verkauf angeboten. Als Special bietet

T-Mobile seinen Kunden noch die Chance, eines von zwei Meet & Greets mit der Band zu gewinnen.

Weitere Infos unter http://bit.ly/WegzUS.

