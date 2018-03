VHS Hietzing: Internationales Ensemble spielt Jura Soyfer

Performance der Theatergruppe "FLEISCHEREI_mobil" am 25. Februar

Wien (OTS) - Anlässlich der VHS Veranstaltungsreihe zum 100. Geburtstag von Jura Soyfer zeigt die VHS Hietzing (13., Hofwiesengasse 48) am 25. Februar um 19:30 Uhr die Performance "Denn nahe, viel näher, als ihr es begreift". Die Aufführung nach dem Roman "So starb eine Partei" (erschienen 1934) wird von der FLEISCHEREI_mobil unter der Leitung von Eva Brenner inszeniert. Am 8.12.2012 jährte sich zum 100. Mal der Geburtstag Jura Soyfers, einem der bedeutendsten politischen österreichischen Dramatiker und Intellektuellen der 30er Jahre.

Zeitgemäßes Gedenken an einen politischen Schriftsteller

Die FLEISCHEREI_mobil inszeniert anhand Soyfers literarischem Werk ein zeitgemäßes Gedenken an den politischen Schriftsteller, der im Alter von nur 26 Jahren im KZ Buchenwald umkam und dennoch ein bedeutendes intellektuelles Schaffen hinterließ. Gespielt wird nicht auf einer Bühne sondern in den Räumlichkeiten der VHS Hietzing. Das internationale Ensemble besteht aus SchauspielerInnen aus Österreich, der Schweiz, Nigeria, Deutschland und Finnland. Die Performance ist ohne Eintritt zugänglich (Spenden sind jedoch erbeten).

Weitere Informationen unter www.vhs.at/hietzing.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Daniela Lehenbauer

Mediensprecherin VHS Wien

Tel.: 01/89 174-100 352

Mobil: 0650/820 86 55

Mail: daniela.lehenbauer @ vhs.at