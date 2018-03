ÖH zur Verwaltungsgerichtbarkeitsnovelle: Studierende müssen künftig vor Gericht

demokratiepolitisch bedenklich: Studierende nicht in Gesetzwerdungsprozess mit einbezogen

Wien (OTS) - Die Österreichische HochschülerInnenschaft hat schwerwiegende Bedenken hinsichtlich der sich aktuell in Begutachtung befindlichen Verwaltungsgerichtbarkeitsnovelle. "Sollte die Novelle tatsächlich in der vorgelegten Form umgesetzt werden, bleibt Studierenden bei Einsprüchen im Rahmen des Prüfungsrechts in zweiter Instanz nur mehr der Weg zum Verwaltungsgerichtshof", so Janine Wulz vom Vorsitzteam der ÖH. "Auch jetzt sitzen Studierende in der Regel am kürzeren Ast, wenn es darum geht ihre Rechte durchzusetzen. Wenn Studierende ihre Lehrenden künftig aber vor Gericht zerren müssen, wird damit eine weiter große Hürde errichtet, die verhindert, dass Studierende zu ihrem Recht kommen."

Ein weiterer großer Kritikpunkt der ÖH bezieht sich auf die Einräumung einer Entscheidungsfrist von vier Monaten. "Vor allem bei der Zulassung zum Studium, aber auch bei der Anerkennung von Prüfungen ist dieser Zeitrahmen eindeutig zu groß bemessen und verursacht unter Umständen Studienzeitverzögerungen von bis zu einem Jahr", so Wulz. "Für Studierende können sich dadurch mitunter existenzbedrohende Konsequenzen ergeben, wie beispielsweise der Verlust oder gar die Rückzahlung von Beihilfen."

"Obwohl bereits im Mai 2012 ein einstimmig angenommener Entschließungsantrag des Nationalrats Gespräche mit allen betroffenen AkteurInnen vorsah, wurde die ÖH in den Gesetzwerdungsprozess nicht miteinbezogen. Durch die extrem kurz gefasste Begutachtungsfrist von lediglich 12 Tagen wird die ÖH zusätzlich darin behindert die Interessen der Studierenden fundiert zu vertreten und ihrer demokratiepolitischen Aufgabe nachkommen zu können", kritisiert Wulz. "Wir fordern daher das Ministerium für Wissenschaft und Forschung dazu auf der Entschließung des Nationalrats Rechnung zu tragen und das Gesetzt unter Einbeziehung der betroffenen AkteurInnen zu überarbeiten."

