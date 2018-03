"Abschlagszahlungen" im Mobilfunk gesetzwidrig

VKI gewinnt Verbandsklage gegen T-Mobile/telering

Wien (OTS/VKI) - Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) führt -im Auftrag des Konsumentenschutzministeriums - eine exemplarische Verbandsklage gegen T-Mobile/telering. Es geht um vereinbarte "Abschlagszahlungen von 80 Euro", wenn der Kunde einen Mobilfunkvertrag vorzeitig (vor Ablauf der Mindestvertragsdauer) aufkündigt. Das Handelsgericht Wien hat diese Klausel und Praxis nun für gesetzwidrig erklärt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Wer seinen Mobilfunkvertrag vor Ablauf einer Mindestvertragsdauer aufkündigt, muss - das ist bei allen Anbietern ähnlich - die Grundentgelte bis zum Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer weiterzahlen, auch wenn er die Nummer nicht mehr nutzt. Das soll gewährte Vorteile - etwa Gratis-Handys - kompensieren. T-Mobile/telering hat nun aber in seinen AGB ein zusätzliches Strafentgelt vorgesehen: "Weiters verrechnen wir Ihnen eine Abschlagszahlung von 80 Euro je aktivierter SIM-Karte für Vorteile (z.B. Endgerätestützung, Gesprächsgutschrift), die wir Ihnen bei Vertragsabschluss ... gewährt haben."

Klausel ist "überraschend und nachteilig"

Das Handelsgericht Wien sieht diese Klausel als "überraschend und nachteilig" an. Ein Verbraucher würde nicht damit rechnen, dass er bei vorzeitiger Kündigung - trotz Fortzahlung der Grundentgelte -höhere Kosten hätte, als wenn er den Vertrag erst zum Ende der Mindestvertragsdauer aufkündigt. Die Klausel gilt daher als nicht vereinbart.

Das HG Wien sieht die Klausel aber auch als "gröbliche Benachteiligung" der Verbraucher an. Es bestünde ein auffallendes Missverhältnis zwischen den vergleichbaren Vertragspositionen des vorzeitig Kündigenden und des zum Ende der Mindestvertragsdauer kündigenden Verbrauchers. Interne Kalkulationen des Betreibers könnten solche Entgelte nicht rechtfertigen. Die Klausel ist daher auch gesetzwidrig und unwirksam.

Urteil mit Signalwirkung

"Das Urteil hat Signalwirkung für die gesamte Branche, auf diese Strafentgelte sofort zu verzichten. Sollte das Urteil Rechtskraft erlangen, sind diese zu Unrecht kassierten Entgelte auch an die betroffenen Ex-Kunden zurückzuzahlen", sagt Mag. Maria Ecker, zuständige Juristin im VKI.

In diesem Zusammenhang weist der VKI darauf hin, dass im Fall von Kündigungen wegen - den Kunden belastender - Entgelt- und AGB-Änderungen im Sinn des § 25 Telekommunikationsgesetzes (TKG) die Kündigung des Verbrauchers "kostenlos" erfolgt. Es darf also in diesem Fall weder weiteres Grundentgelt noch eine Abschlagszahlung verlangt werden.

In diesem Zusammenhang wird weiters darauf hingewiesen, dass es in der Mobilfunk-Branche üblich ist, relativ lange Kündigungsfristen zu vereinbaren. Wer also etwa zum Ende einer Mindestvertragsdauer wirksam aufkündigen will, muss dies Monate im Voraus erklären. Im konkreten Fall von T-Mobile/telering gelten Kündigungsfristen von immerhin drei Monaten.

"Auch diese langen Bindungsfristen halten wir jedenfalls für wenig verbraucherfreundlich und für eine Behinderung des Wettbewerbes in der Mobilfunkbranche", so Mag. Ecker.

Das Urteil ist auf www.verbraucherrecht.at im Volltext verfügbar.

Rückfragen & Kontakt:

Verein für Konsumenteninformation

Mag. Maria Ecker, Juristin im Bereich Recht

Tel.: 01 / 58877 - 320