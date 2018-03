TÜV AUSTRIA-Zertifikat zum verbesserten Personenschutz in Windkraftanlagen übergeben

Windkraft Simonsfeld hat gemeinsam mit dem TÜV AUSTRIA ein neuartiges Konzept zum verbesserten Personenschutz in Windkraftanlagen entwickelt.

Simonsfeld/Wien (OTS/TÜV AUSTRIA) - Die Technikabteilung der Windkraft Simonsfeld AG hat gemeinsam mit dem TÜV AUSTRIA ein neuartiges und einmaliges Konzept zum verbesserten Personenschutz in Windkraftanlagen entwickelt. Die offizielle Übergabe des Zertifikats fand gestern im Windpark Kreuzstetten statt.

Das zertifizierte Konzept sieht vor, dass Brandmeldesensoren in Gondel und Turmbereich eine Rauchentwicklung in einer Windkraftanlage rechtzeitig erkennen und ein Warnsystem in Gang setzen. Dies ermöglicht es Personen in der Anlage, rechtzeitig persönliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Das Konzept wird in Zukunft auch in die Fernüberwachung der Windkraftanlagen integriert.

Im Windpark Kreuzstetten fanden vor wenigen Monaten Rauchsimulationen - bestehend aus demineralisiertem Kondensat -statt, die ein Brandszenario im Turm simulierten. Die Beobachtungen und Messungen ermöglichten die Entwicklung des neuen Schutzkonzeptes für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

"Das neuartige Konzept wird die ohnedies bereits hohen Umwelt-und Sicherheitsstandards unserer Windkraftanlagen noch verbessern!", freut sich Technikchef Markus Winter über die erfolgreiche Zertifizierung.

"Als unabhängiger Partner der Wirtschaft freut es uns, dass wir mit unseren Experten, allen voran Ing. Martin Swoboda, einen Beitrag zur Sicherheit leisten konnten", so der Vorstandsvorsitzende von TÜV AUSTRIA Dr. Hugo Eberhardt.

Weiterführende Informationen: http://www.ots.at/redirect/tuv-austria

