FPÖ-Vock bringt Anfrage in Causa ÖVP-Rädler bei Fekter ein

Schwerwiegende Vorwürfe im Zusammenhang mit Abgabenhinterziehung

Wien (OTS) - Vor dem Hintergrund des Verdachtes auf versuchte Steuerhinterziehung gegen den Niederösterreichischen ÖVP-Bürgermeister von Bad Erlach und Nationalratsabgeordneten, Johann Rädler, brachte heute FPÖ-NAbg. Bernhard Vock eine parlamentarische Anfrage an Finanzministerin Fekter ein. Vock schließt sich damit den Anzeigen beim Finanzamt als auch bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft des freiheitlichen Klubobmannes in Niederösterreich, Gottfried Waldhäusl, an.

Laut der FPÖ zugespielten Dokumenten habe Rädler über einen Umweg die Versteuerung seines Bürgermeistergehalts verhindert, indem er jenes Gehalt in der Höhe von rund 3.200 Euro vermeintlich als Klubabgabe abgeführt habe. Auch für Vock sieht dies frappant nach einer versuchten vorsätzlichen Abgabenhinterziehung aus, weshalb er bei Ministerin Fekter dringen die Fragen nach dem Verfahrensstand in der Causa Rädler urgieren will. Zudem sei zu hinterfragen, seitens der Finanzverwaltung bereits Strafanzeige gegen Bürgermeister Rädler erstattet wurde, und ob ein Finanzstrafverfahren anhängig ist. Der ÖVP-Korruptions-Sumpf in Niederösterreich mache es notwendig, jedem aufkommenden Fall genau auf den Grund zu gehen, erklärt Vock abschließend.

