ForeScout präsentiert BYOD & Sicherheitslösungen für den Mobilfunk auf Mobile World Congress

(PRN) - - Sehen Sie Integrationsbeispiele der führenden MDM-Anbieter AirWatch, Fiberlink und MobileIron

Cupertino, Kalifornien (ots/PRNewswire) - ForeScout Technologies, Inc., führender Anbieter von Echtzeit-Netzwerksicherheitslösungen für Global-1000-Unternehmen und staatliche Einrichtungen, wird seine preisgekrönten Angebote für Netzwerksicherheit mit einem Schwerpunkt auf Unternehmenskommunikation

präsentieren,

um es Unternehmen möglich zu machen, den zunehmenden Trend von Bring Your Own Device (BYOD) und Choose Your Own Device (CYOD) auf dem Mobile World Congress in Barcelona (25. bis 28. Februar) an Stand 7G02 für sich zu entdecken.

Besucher der Messe sind dazu eingeladen, sich am Stand von ForeScout über die folgenden Aspekte zu informieren:

-- Die bidirektionale Integration des CounterACT von ForeScout mit Mobile Device Management (MDM)-Angeboten von marktführenden Unternehmen und Integrations-Demos mit AirWatch [http://www.forescout.com/press-release/forescout-airwatch-partnership/] , Fiberlink [http://www.forescout.com/press-release/forescout-and-fiberlink-launch-industrys-first-fully-integrated-nac-and-mdm-solution/] und MobileIron. [http://www.forescout.com/press-release/forescout-and-mobileiron-partner-on-byod-securit/] Die Besucher erfahren, wie Network Access Control [http://www.forescout.com/solutions/network-access-control/] (NAC) und MDM eine vollständige Lösung bieten, dank der Unternehmen die BYOD- und CYOD-Richtlinien für sich nutzen können. -- Wie NAC-Lösungen die besonderen Herausforderungen der Enterprise Mobility dank ihrer Fähigkeit lösen, in Echtzeit jede Art von Gerät, das sich mit dem Netzwerk verbindet, zu erkennen, unerlaubte Geräte zu blockieren oder deren Zugriff auf Netzwerkressourcen und sensible Daten einzuschränken. Die Besucher erleben, wie ForeScout die BYOD/CYOD-Sicherheit alle Gerätearten verbessert, ob Smartphones, Tablets, PCs und Macs. -- Optimierung der Produktivität der Endbenutzer und der Netzwerk-Erreichbarkeit durch die Automatisierung der Sicherheitskontrollen. Das ForeScout-Team wird vor Ort sein, um zu demonstrieren, wie CounterACT(TM) Echtzeit-Sichtbarkeit und automatisierte Steuerung bietet, um den Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, den Netzwerkwerkzugang, die mobile Sicherheit und Endpoint-Compliance-Prozesse zu rationalisieren.

ForeScout lädt seine Kunden und Partner zu einer anschließenden Party ein, die am Donnerstag, 26. Februar von 19.00 bis 22.00 Uhr im Fira Congress Hotel mit Fiberlink MaasS360 und ForeScout stattfindet. Besucher können am ForeScout-Stand vorbeikommen, um sich anzumelden. Auch ein kleines Geschenk erwartet Sie.

Pressemitglieder und Analysten, die an weiteren Informationen zu ForeScout interessiert sind, können ein Treffen mit einer Führungskraft von ForeScout vereinbaren, indem sie eine E-Mail an Tami Casey, tcasey @ forescout.com, schreiben.

Informationen zu ForeScout Technologies, Inc. ForeScout bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Produktivität und Konnektivität zu beschleunigen, indem die Benutzer jederzeit, von überall und von unterschiedlichen Geräten auf Netzwerkressourcen des Unternehmens zugreifen können, ohne dabei Abstriche bei der Sicherheit zu machen. Die Echtzeit-Netzwerk-Sicherheitsplattform von ForeScout für Zutrittskontrolle, mobile Sicherheit, Endpoint Compliance und Bedrohungsabwehr stärken die IT-Agilität, mindern Risiken und beseitigen Sanierungskosten. Die CounterACT-Lösung von ForeScout ist einfach zu implementieren, unauffällig, intelligent und skalierbar, weshalb sich mehr als 1.400 der weltweit sichersten Unternehmen und militärischen Einrichtungen für den globalen Einsatz in 37 Ländern für sie entschieden haben. ForeScout hat seinen Hauptsitz Cupertino, Kalifornien, und bietet seine Lösungen über ein weltweites Netzwerk autorisierter Partner an. Erfahren Sie mehr auf www.forescout.com.

© ForeScout Technologies 2013. ForeScout CounterACT ist eine Handelsmarke von ForeScout Technologies, Inc. Alle hierin genannten Namen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.

