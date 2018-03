Verein PFOTENHILFE klärt auf: Die wichtigsten Wörter in der Hundesprache

So klappt die Kommunikation zwischen Mensch und Hund

Wien (OTS) - Im Zusammenleben ist es wichtig, die Sprache des anderen zu verstehen. Besonders die Sprache von Hunden ist jedoch enorm komplex und füllt Bücher und Filme. Niemand lernt dabei aus und gerade deshalb ist es für Hundehalter sehr wichtig, ihre Vierbeiner zu beobachten. Einiges an Basisvokabular erleichtert dies aber ungemein. Der Verein PFOTENHILFE informiert über die wichtigsten Verhaltensweisen in der Kommunikation von Hunden.

Hunde kommunizieren vorrangig über ihre Körpersprache. Gerade deshalb, weil sie jede kleinste Bewegung registrieren und einordnen, können sie auch uns Menschen so gut verstehen. Wörter oder Laute verwenden sie natürlich auch, allerdings spielen sie eine der Körpersprache untergeordnete Rolle. Das ist auch der Grund, weshalb die meisten Hunde zuerst das Sichtzeichen lernen und das Wort gar nicht mit dem Signal verknüpfen.

"Die Körperhaltung des Hundes gibt Aufschluss darüber, wie er sich fühlt. Ist er unsicher oder ängstlich, versucht er, sich klein zu machen. Seine Ohren werden angelegt, die Rute wird leicht angezogen oder sogar unter den Bauch geklemmt, das Gewicht nach hinten verlagert, um eine schnelle Flucht zu ermöglichen." erklärt Sonja Weinand, Sprecherin des Verein PFOTENHILFE.

Ein Hund, der droht, macht sich groß. Er streckt seine Beine durch, seine Ohren werden nach vorne gerichtet. Das Körpergewicht wird nach vorne verlagert, um einen Angriff zu ermöglichen. Die Muskeln sind angespannt, der Blick fixiert das Objekt. Auch die Rute ist aufgerichtet und zeigt steil nach oben oder Richtung Kopf. Der Mund ist geschlossen oder der Hund fletscht die Zähne.

Weil Hunde Auseinandersetzungen vermeiden wollen, gibt es eine Reihe von Beschwichtigungssignalen. "Diese sollen das Gegenüber gut stimmen und signalisieren, dass man ihm nichts Böses möchte. Diese Signale zeigen sowohl entspannte Hunde aus Höflichkeit bei einer Begegnung mit einem fremden Hund, als auch, um ängstliche Hunde zu entspannen." so Weinand. Hunde zeigen diese Signale aber auch, um das Gegenüber darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich unsicher fühlen und keinen Konflikt wollen und bitten damit, mehr Abstand zu halten. Häufige Beschwichtigungssignale sind das Blick abwenden, Bogen gehen, am Boden schnüffeln oder sich ganz abwenden. Ein Hund, der diese Signale dem Menschen gegenüber zeigt, will ihn gut stimmen.

Aufregung kann sich durch sehr viele Zeichen äußern. Besonders das Wedeln wird hier oft fälschlich als Freude eingestuft. Wedeln bedeutet lediglich, dass der Hund aufgeregt ist. Dies kann eine freudige Erregung sein, weil seine Bezugsperson nach Hause kommt, kann aber ebenso eine unerfreuliche Erregung sein, weil sich beispielsweise der vierbeinige Erzfeind nähert. Nicht selten sind die Leute dann überrascht, wenn der zuvor noch wedelnde Hund plötzlich unfreundlich reagiert. Hier muss immer die gesamte Körperhaltung angesehen werden. Andere Zeichen von Aufregung oder Nervosität können Bellen, Winseln oder Jaulen und verstärktes Hecheln sein.

Ein gelassener Hund entspannt seine Muskeln, er steht gerade, die Ohren sind aufmerksam aufgestellt oder hängen gerade hinunter. Die Rute hängt locker. Wenn der Hund ein entspanntes Leben führt, wird er meist eine gelassene, neutrale Körperhaltung zeigen, immer wieder freudige Erregung oder Spielaufforderung und höfliche Beschwichtigungssignale zeigen. "Wenn Sie auf die Körperhaltung achten, wird Ihr Hund sich verstanden fühlen und sich sozial und freundlich zeigen." so Weinand abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Sonja Weinand, Sprecherin Verein PFOTENHILFE, sonja.weinand @ pfotenhilfe.org, 01 / 892 23 77