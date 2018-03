Der Cirque du Soleil und die Nachlassverwaltung von Michael Jackson präsentieren Michael Jackson ONE; Buch und Regie von Jamie King

(PRN) - -- Exklusiv im Mandalay Bay Resort and Casino in Las Vegas

-- Vorverkaufsbeginn am 22. Februar für Mitglieder des Cirque Clubs, Abonnenten von MichaelJackson.com und Mitglieder des Programms M life der MGM Resorts

-- Beginn des allgemeinen Verkaufs am 7. März

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Die Nachlassverwaltung von Michael Jackson und der Cirque du Soleil teilten heute mit, Michael Jackson ONE(TM) werde in diesem Sommer im Mandalay Bay Resort and Casino Premiere feiern. Die Show soll dort als Exklusivangebot in das permanente Programm aufgenommen werden. Unter Regisseur Jamie King startet Michael Jackson ONE mit Probeaufführungen am 23. Mai 2013, und am 29. Juni 2013 wird offiziell Premiere gefeiert. Die vollkommen neue Show ist nach dem Kassenschlager Michael Jackson THE IMMORTAL World Tour, der im Rahmen einer Welttour derzeit in Europas Arenen zu sehen ist, das zweite gemeinsame Kreativprojekt des Cirque du Soleil mit der Nachlassverwaltung von Michael Jackson.

Die Show

Michael Jackson ONE ist ein mit modernster Technik realisiertes audiovisuelles Erlebnis, eine künstlerische Beschwörung des kreativen Genies von Michael Jackson. Geleitet und inspiriert von seiner Musik starten vier Sonderlinge in ein lebensveränderndes Abenteuer. Am Ende ihrer Reise verkörpern sie Michael Jacksons Agilität, seine Courage, seinen Humor und seine Liebe.

Der Name

Michael Jackson glaubte, alle Menschen seien - unabhängig von Rasse oder Kultur - sowohl einzigartig als auch gleich. Er verkündete eine Botschaft von Einheit, Harmonie und der Hoffnung auf eine bessere Welt. Der zugleich evokative und enigmatische Name Michael Jackson ONE beinhaltet aber auch ein Paradoxon: Michael Jackson war ein vielseitiger Künstler, dessen Ziel es war, verschiedene Musikrichtungen und Kunstformen miteinander zu fusionieren. Michael Jackson ONE ist ein passender Titel für eine vereinende Reise in die Welt des King of Pop, des Genies, des Visionärs, des Einen.

"Dies ist bereits unser zweites Projekt mit der Nachlassverwaltung von Michael Jackson, und das bestätigt, wie stimulierend diese kreative Partnerschaft wirkt", erklärte Daniel Lamarre, Präsident und CEO des Cirque du Soleil. "Michael Jackson ist ein unübertroffen phänomenaler Künstler, er ist zugleich zeitlos und zeitgenössisch. Als kreative Herausforderung ist dieses Projekt das Nonplusultra. Unter Verwendung hochmoderner Technologie werden wir ein neues Cirque du Soleil-Showerlebnis produzieren, das nicht nur Michaels Vermächtnis respektiert, sondern sich auch entschieden von der Michael Jackson THE IMMORTAL World Tour abhebt."

"Wir lassen uns in allem, was wir tun, von Michaels eigener Philosophie führen. Während der Vorbereitungen für diese Produktion war Michaels Botschaft an die Besetzung und das Team seiner This Is It-Konzerte ständig in unseren Gedanken. Er erklärte ihnen, was das Publikum erleben sollte: "Sie wollen ein großartiges Erlebnis. Wir wollen sie an Orten versetzen, an denen sie noch nie zuvor gewesen sind. Wir wollen ihnen Talente zeigen, die sie noch nie zuvor gesehen haben. Wir bringen die Liebe wieder in die Welt, um die Welt daran zu erinnern, dass Liebe wichtig ist. WIR SIND ALLE EINS. Das ist die Botschaft." "Wir empfinden genauso, und deshalb können wir sowohl lebenslange Fans zufriedenstellen als auch solche, die sein künstlerisches Genie mit Michael Jackson ONE gerade erst entdecken", sagten John Branca und John McClain, Nachlassverwalter von Michael Jackson.

Chuck Bowling, Präsident und COO des Mandalay Bay, sagte: "Die Partnerschaft zwischen dem Cirque du Soleil und der Nachlassverwaltung von Michael Jackson bietet dem Mandalay Bay eine außergewöhnliche Gelegenheit. Wir befinden uns gerade mitten in der Umgestaltung der Anlage und führen eine Reihe neuer Angebote für unsere Gäste ein. Michael Jackson ONE ist wahrhaft das Kronjuwel dieser Umgestaltung, und wir können es kaum abwarten, dem Rest der Welt diese sehr besondere Produktion zu präsentieren."

Neben Jamie King, der seine Karriere als Tänzer bei Michael Jacksons Welttournee Dangerous begann und dann Regie führte bei der Michael Jackson THE IMMORTAL World Tour des Cirque du Soleil, wird Michael Jackson ONE die kreativen Köpfe hinter der Nachlassverwaltung von Michael Jackson, John Branca und John McClain, und die verschiedenen Talente der folgenden Künstler miteinander):

Guy Laliberte - Kreativberater Jean-Francois Bouchard - CEO, Kreative Inhalte Jamie King - Buch und Regie Welby Altidor -Kreativdirektor Carla Kama - Stellvertretender Direktor Kevin Antunes - Musikdirektor Francois Seguin - Set- und Requisitendesigner Zaldy Goco - Kostümdesigner Michel Lemieux und Victor Pilon - Szenenbildner für Man in the Mirrorde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@74ed510a Travis Payne -Choreograph Rich und Tone Talauega - Choreographen Parris Goebel -Choreograph Sidi Larbi Cherkaoui - Choreograph Ivan "Flipz" Velez -Choreograph Olivier Simola - Choreograph Rob Bollinger -Akrobatikdesigner Germain Guillemot - Akrobatikdesigner Ben Potvin - Akrobatikchoreograph Andrea Ziegler - Akrobatikchoreograph Raymond St-Jean - Projektionsdesigner Jimmy Lakatos -Projektionsdesigner David Finn - Lichtdesigner Jonathan Deans -Sounddesigner Pierre Masse - Designer für akrobatische Ausrüstung und Tauwerk Nathalie Gagne - Maskendesigner Brian Drader -Dramaturg Manon Beaudoin - Figurenberater

Michael Jackson ONE startet am 23. Mai 2013 mit Probeaufführungen im Mandalay Bay.

KALENDER PROBEAUFFÜHRUNGEN:

-- Samstag bis Mittwoch um 19.00 Uhr. Donnerstags und freitags finden keine Aufführungen statt.

TICKETRESERVIERUNG:

-- telefonisch unter 877.632.7400 oder 800-745-3000 -- online auf www.cirquedusoleil.com/mjone [http://www.cirquedusoleil.com/mjone] oder www.mandalaybay.com [http://www.mandalaybay.com/] -- an der Theaterkasse des Mandalay Bay Events Center oder einer anderen Theaterkasse der MGM Resorts International.

TICKETPREISE:

-- $69, $99, $130, $140, $150, zzgl. BEGRENZTE Plätze im Gold Circle-Bereich. Die Preise enthalten keine Steuern und Gebühren. -- Der Ticketverkauf beginnt 120 Tage vor dem Tag der Veranstaltung.

ANMERKUNG:

