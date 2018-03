Level 3 meldet Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahrs 2012

(PRN) - Höhepunkte des vierten Quartals und des Gesamtjahrs 2012

- Auf Basis konstanter Wechselkurse stiegen die Umsätze aus Core Network Services (CNS) im vierten Quartal 2012 im Vergleich zum Vorquartal um 1,8 Prozent und im Jahresvergleich um 4,7 Prozent.

- Auf Basis konstanter Wechselkurse stiegen die Umsätze aus Core Network Services (CNS) mit Geschäftskunden im vierten Quartal 2012 gegenüber dem Vorquartal um 2,2 Prozent und im Jahresvergleich um 7,8 Prozent.

- Das bereinigte EBITDA belief sich im vierten Quartal 2012 auf 407 Millionen USD. Bei Außerachtlassung eines Nettoertrags von 27 Millionen USD aus Sonderposten des vierten Quartals 2012 stieg das bereinigte EBITDA des Gesamtjahrs 2012 im Vergleich zum Gesamtjahr 2011 auf Pro-Forma-Basis um 18 Prozent.

- Im vierten Quartal 2012 wurde ein positiver freier Cashflow von 202 Millionen USD und vom zweiten bis zum vierten Quartal 2012 ein positiver freier Cashflow von 48 Millionen USD erwirtschaftet.

- Für das Gesamtjahr 2012 beliefen sich die Investitionsausgaben auf 743 Millionen USD, was einem Anteil von etwa 12 Prozent am Gesamtumsatz entspricht.

Broomfield, Colorado (ots/PRNewswire) - Level 3 Communications, Inc. meldete im vierten Quartal 2012 einen Gesamtumsatz in Höhe von 1,614 Milliarden USD, verglichen mit 1,590 Milliarden USD im dritten Quartal 2012 und 1,579 Milliarden USD im vierten Quartal 2011. Für das Gesamtjahr 2012 ergab sich ein Gesamtumsatz in Höhe von 6,376 Milliarden USD, verglichen mit dem Pro-Forma-Ergebnis von 6,318 Milliarden USD für das Gesamtjahr 2011.

Bei Außerachtlassung von Verlusten aus der Tilgung von Schulden in Höhe von 0,23 USD pro Aktie sowie Erträgen aus Sonderposten des vierten Quartals 2012 in Höhe von 0,13 USD pro Aktie ergab sich im vierten Quartal 2012 ein Nettoverlust von 0,16 USD pro Aktie. Vor Abzug der Verluste aus der Tilgung von Schulden sowie der Erträge aus Sonderposten ergab sich für das vierte Quartal 2012 ein Nettoverlust von 0,26 USD pro Aktie. Verglichen mit einem Nettoverlust von 166 Millionen USD im dritten Quartal 2012 und einem Nettoverlust von 163 Millionen USD im vierten Quartal 2011, wurde im vierten Quartal 2012 ein Nettoverlust von 56 Millionen USD erwirtschaftet.

Das bereinigte EBITDA belief sich im vierten Quartal 2012 auf 407 Millionen USD. Darin enthalten war ein Nettoertrag in Höhe von 27 Millionen USD aus einer zahlungsunwirksamen Senkung des ARO-Postens (Asset Retirement Obligations - Pflicht zur Stilllegung von Vermögenswerten) um 47 Millionen USD, was durch Abfindungszahlungen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 20 Millionen USD teilweise ausgeglichen werden konnte. Im Vergleich hierzu wurde im dritten Quartal 2012 ein Wert von 372 Millionen USD und im vierten Quartal 2011 ein Wert von 271 Millionen USD ausgewiesen. Bei Außerachtlassung des im vierten Quartal 2012 erzielten Nettoertrags stieg das bereinigte EBITDA des Gesamtjahrs 2012 im Vergleich zum Pro-Forma-Ergebnis des Gesamtjahrs 2011 um 18 Prozent.

"Level 3 hat auch im vierten Quartal wieder Umsatzsteigerungen erzielt. Dabei besteht die Chance, das Umsatzwachstum im Jahr 2013 weiter zu verbessern", so James Crowe, CEO von Level 3. "Hinsichtlich der Integration haben wir im Laufe des Jahres 2012 gute Fortschritte erzielt. Mit Blick auf die Zukunft haben wir zudem Wachstumsinvestitionen in das Unternehmen getätigt und unsere Bilanz im vergangenen Jahr mit Kapitalmarkttransaktionen in Höhe von über 4,5 Milliarden USD gestärkt, sodass wir für 2013 gut aufgestellt sind."

Finanzergebnisse ----------------

Viertes Drittes Viertes Quartal Quartal Quartal Kennzahlen 2012 2012 2011 ($ in Millionen) -------- -------- -------- ---------------- Umsatz aus Core Network Services 1.424 $ 1.395 $ 1.368 $ ----------------------- ------- ------- ------- Sprachdienste Großhandel und sonstige Umsätze 190 $ 195 $ 211 $ ----------------- ----- ----- ----- Gesamtumsatz 1.614 $ 1.590 $ 1.579 $ ------------ ------- ------- ------- Bereinigtes EBITDA (1) 407 $ 372 $ 271 $ ---------------------- ----- ----- ----- Investitionsausgaben 198 $ 227 $ 148 $ -------------------- ----- ----- ----- Verschuldungsbereinigter Cashflow (1) 325 $ 77 $ 202 $ ------------------------ ----- ---- ----- Freier Cashflow (1) 202 $ (157 $) 41 $ ------------------- ----- ------ ---- Bruttomarge (1) 59,4 % 59,6 % 58,2 % --------------- ----- ----- ----- Bereinigte EBITDA- Marge (1) 25,2 % 23,4 % 17,2 % ------------------ ----- ----- ----- Nettoverlust (2) 56 $ 166 $ 235 $ ---------------- ---- ----- ----- Nettoverlust je Aktie (2) 0,26 $ 0,76 $ 1,15 $ --------------------- ------ ------ ------

Gesamtjahr 2011, Pro- Forma- Gesamtjahr Ergebnis Kennzahlen 2012 (3) ($ in Millionen) ---------- ----------- ---------------- Umsatz aus Core Network Services 5.587 $ 5.418 $ ----------------------- ------- ------- Sprachdienste Großhandel und sonstige Umsätze 789 $ 900 $ ----------------- ----- ----- Gesamtumsatz 6.376 $ 6.318 $ ------------ ------- ------- Bereinigtes EBITDA (1) 1.459 $ 1.216 $ ---------------------- ------- ------- Investitionsausgaben 743 $ 624 $ -------------------- ----- ----- Verschuldungsbereinigter Cashflow (1) 528 $ 508 $ ------------------------ ----- ----- Freier Cashflow (1) (165 $) (202 $) ------------------- ------ ------ Bruttomarge (1) 59,2 % 58,0 % --------------- ----- ----- Bereinigte EBITDA- Marge (1) 22,9 % 19,2 % ------------------ ----- ----- Nettoverlust (2) 422 $ 875 $ ---------------- ----- ----- Nettoverlust je Aktie (2) 1,96 $ 4,28 $ --------------------- ------ ------

(1) Die Definition und Überleitung zu GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind in der Übersicht zu nicht GAAP-konformen Kennzahlen enthalten. (2) Die Ergebnisse des im vierten Quartal 2011 eingestellten Geschäftsbereichs Kohle sind im ausgewiesenen Nettoverlust nicht enthalten. (3) Bei der Bezugnahme auf "Pro-Forma"-Werte wird davon ausgegangen, dass die Übernahme von Global Crossing am 1. Januar 2011 erfolgt ist.

Umsatz

Prozentuale Viertes Drittes Veränderung, Viertes Quartal Quartal konstante Quartal Umsatz 2012 2012 Wechselkurse 2011 ------ ------- ------- ------------ ------- ($ in Millionen) ---------------- Nordamerika 1.024 $ 1.008 $ 1 % 976 $ ----------- ------- ------- --- ----- Großhandel 388 $ 381 $ 2 % 388 $ ---------- ----- ----- --- ----- Geschäftskunden 636 $ 627 $ 1 % 588 $ --------------- ----- ----- --- ----- EMEA 217 $ 210 $ 1 % 224 $ ---- ----- ----- --- ----- Großhandel 88 $ 89 $ (3 %) 94 $ ---------- ---- ---- ----- ---- Geschäftskunden 87 $ 80 $ 5 % 80 $ --------------- ---- ---- --- ---- Britische Regierung 42 $ 41 $ -- % 50 $ ---------- ---- ---- ---- ---- Lateinamerika 183 $ 177 $ 5 % 168 $ ------------- ----- ----- --- ----- Großhandel 37 $ 36 $ 6 % 35 $ ---------- ---- ---- --- ---- Geschäftskunden 146 $ 141 $ 4 % 133 $ --------------- ----- ----- --- ----- Gesamtumsatz aus CNS 1.424 $ 1.395 $ 2 % 1.368 $ ---------------- ------- ------- --- ------- Großhandel 513 $ 506 $ 1 % 517 $ ---------- ----- ----- --- ----- Geschäftskunden (2) 911 $ 889 $ 2 % 851 $ --------------- ----- ----- --- -----

Prozentuale Prozentuale Gesamtjahr Veränderung Veränderung, 2011 Pro wie konstante Gesamtjahr Forma ausgewiesen Umsatz Wechselkurse 2012 (1)(3) (4) ------ ------------ ---------- ---------- ------------ ($ in Millionen) ---------------- Nordamerika 5 % 4.026 $ 3.828 $ 5 % ----------- --- ------- ------- --- Großhandel - 1.532 $ 1.555 $ (2 %) ---------- --- ------- ------- ----- Geschäftskunden 8 % 2.494 $ 2.273 $ 10 % --------------- --- ------- ------- --- EMEA (3 %) 860 $ 924 $ (7 %) ---- ----- ----- ----- ----- Großhandel (6 %) 360 $ 392 $ (8 %) ---------- ----- ----- ----- ----- Geschäftskunden 9 % 327 $ 310 $ 6 % --------------- --- ----- ----- --- Britische Regierung (17 %) 173 $ 222 $ (22 %) ---------- ------ ----- ----- ------ Lateinamerika 14 % 701 $ 666 $ 5 % ------------- --- ----- ----- --- Großhandel 11 % 140 $ 151 $ (7 %) ---------- --- ----- ----- ----- Geschäftskunden 15 % 561 $ 515 $ 9 % --------------- --- ----- ----- --- Gesamtumsatz aus CNS 5 % 5.587 $ 5.418 $ 3 % ---------------- --- ------- ------- --- Großhandel -- % 2.032 $ 2.098 $ (3 %) ---------- ---- ------- ------- ----- Geschäftskunden (2) 8 % 3.555 $ 3.320 $ 7 % --------------- --- ------- ------- ---

(1) Die Definition und Überleitung zu GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind in der Übersicht zu nicht GAAP-konformen Kennzahlen enthalten. (2) Einschließlich EMEA und britische Regierung (3) Bei der Bezugnahme auf "Pro-Forma"-Werte wird davon ausgegangen, dass die Übernahme von Global Crossing am 1. Januar 2011 erfolgt ist. (4) Bei dem Vergleich von Meldewerten werden Ergebnisse aus dem aktuellen Berichtszeitraum mit Pro-Forma-Ergebnissen des Gesamtjahrs 2011 verglichen.

Umsatz aus Core Network Services Gegenüber dem Vorquartal stieg der Umsatz aus Core Network Services (CNS) im vierten Quartal 2012 auf 1,424 Milliarden USD. Bei konstanten Wechselkursen entspricht dies einer Steigerung von etwa 1,8 Prozent.

"Die CNS-Umsätze sind im aktuellen Quartal unseren Erwartungen entsprechend gestiegen. Auf Basis konstanter Wechselkurse stieg der CNS-Gesamtumsatz um 1,8 Prozent im Quartalsvergleich und um 4,7 Prozent im Jahresvergleich", so Sunit Patel, Executive Vice President und CFO von Level 3. "Insbesondere der globale CNS-Umsatz mit Geschäftskunden hat sich auf Basis konstanter Wechselkurse in diesem Quartal verbessert. Verglichen mit dem sequenziellen Wachstum von 1,5 Prozent im dritten Quartal 2012 ergab sich eine Steigerung von 2,2 Prozent im Quartalsvergleich und von 7,8 Prozent im Jahresvergleich."

Verglichen mit dem Pro-Forma-Ergebnis von 5,418 Milliarden USD des Gesamtjahrs 2011, stieg der CNS-Umsatz im Gesamtjahr 2012 auf 5,587 Milliarden USD.

Rechnungsabgrenzungsposten Das Saldo der Rechnungsabgrenzungsposten belief sich zum Ende des vierten Quartals 2012 auf 1,138 Milliarden USD. Zum Ende des dritten Quartals 2012 betrug dieser Wert 1,101 Milliarden USD und zum Ende des vierten Quartals 2011 lag er bei 1,149 Milliarden USD.

Umsatzkosten Die Umsatzkosten beliefen sich im vierten Quartal 2012 auf 655 Millionen USD. Im dritten Quartal 2012 wurde ein Wert von 642 Millionen USD und im vierten Quartal 2011 ein Wert von 660 Millionen USD verzeichnet. Verglichen mit dem Pro-Forma-Ergebnis von 2,655 Milliarden USD des Gesamtjahrs 2011, sanken die Umsatzkosten im Gesamtjahr 2012 auf 2,602 Milliarden USD.

Verglichen mit Werten von 59,6 Prozent im dritten Quartal 2012 und 58,2 Prozent im vierten Quartal 2011 lag die Bruttomarge im vierten Quartal 2012 bei 59,4 Prozent.

Verglichen mit einer Marge von 58,0 Prozent aus dem Gesamtjahr 2011 stieg die Bruttomarge im Gesamtjahr 2012 auf 59,2 Prozent.

Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVGK) Bei Außerachtlassung des Aufwands für Sachbezüge beliefen sich die VVGK im vierten Quartal 2012 auf 552 Millionen USD. Darin enthalten ist ein Ertrag in Höhe von 47 Millionen USD aus einer Senkung der geschätzten ARO-Kosten (Asset Retirement Obligations - Pflicht zur Stilllegung von Vermögenswerten) im Zusammenhang mit Immobilienmietverträgen und Wegerechtsverträgen sowie ein Aufwand in Höhe von 20 Millionen USD für Abfindungszahlungen und ähnliche Ausgaben. Im dritten Quartal 2012 beliefen sich die VVGK auf 576 Millionen USD und im vierten Quartal 2011 auf 648 Millionen USD.

Bei Berücksichtigung des Aufwands für Sachbezüge beliefen sich die VVGK im vierten Quartal 2012 auf 585 Millionen USD, verglichen mit Werten von 625 Millionen USD im dritten Quartal 2012 und 681 Millionen USD im vierten Quartal 2011. Der Aufwand für Sachbezüge belief sich im vierten Quartal 2012, im dritten Quartal 2012 und im vierten Quartal 2011 auf jeweils 33 Millionen USD, 49 Millionen USD und 33 Millionen USD.

Bei Außerachtlassung des Aufwands für Sachbezüge beliefen sich die VVGK im Gesamtjahr 2012 auf 2,315 Milliarden USD, verglichen mit einem Pro-Forma-Ergebnis von 2,447 Milliarden USD aus dem Gesamtjahr 2011.

Bereinigtes EBITDA Das bereinigte EBITDA belief sich im vierten Quartal 2012 auf 407 Millionen USD. Darin enthalten ist ein Nettoertrag in Höhe von 27 Millionen USD aus der Bereinigung des ARO-Postens und der ausgleichend wirkenden Abfindungszahlungen, die im Laufe des Quartals fällig waren. Darüber hinaus verzeichnete das Unternehmen im vierten Quartal 2012 höher als erwartet ausgefallene Gesundheitskosten, erzielte in einem lange ausstehenden Disput mit einem Großbetreiber eine Einigung und war auch von Supersturm Sandy betroffen, was insgesamt mit etwa 15 Millionen USD zu Buche schlug.

Im dritten Quartal 2012 belief sich das bereinigte EBITDA auf 372 Millionen USD und im vierten Quartal 2011 auf 271 Millionen USD.

Für das Gesamtjahr 2012 ergab sich ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 1,459 Milliarden USD. Bei Außerachtlassung des Nettoertrags in Höhe von 27 Millionen USD aus Sonderposten des vierten Quartals 2012 stieg das bereinigte EBITDA im Vergleich zum Pro-Forma-Ergebnis des Gesamtjahrs 2011 um 18 Prozent.

Verglichen mit Werten von 23,4 Prozent im dritten Quartal 2012 und 17,2 Prozent im vierten Quartal 2011 lag das bereinigte EBITDA bei Außerachtlassung von Sonderposten bei 23,5 Prozent.

Im Gesamtjahr 2012 belief sich die bereinigte EBITDA-Marge bei Außerachtlassung von Sonderposten auf 22,5 Prozent, verglichen mit einem Pro-Forma-Ergebnis von 19,2 Prozent für das Gesamtjahr 2011.

Cashflow und Kapitalmarkttransaktionen Während des vierten Quartals 2012 belief sich der verschuldungsbereinigte Cashflow auf 325 Millionen USD, verglichen mit 77 Millionen USD im dritten Quartal 2012 und 202 Millionen USD im vierten Quartal 2011.

Der freie Cashflow belief sich im vierten Quartal 2012 auf ein Plus von 202 Millionen USD, verglichen mit einem Minus von 157 Millionen USD im dritten Quartal 2012 und einem Plus von 41 Millionen USD im vierten Quartal 2011.

Für das Gesamtjahr 2012 belief sich der verschuldungsbereinigte Cashflow auf 528 Millionen USD, verglichen mit einem Pro-Forma-Wert von 508 Millionen USD im Jahr 2011. Der freie Cashflow belief sich im Gesamtjahr 2012 auf ein Minus von 165 Millionen USD, verglichen mit einem Minus von 202 Millionen USD auf Pro-Forma-Basis für das Gesamtjahr 2011.

Die Investitionsausgaben beliefen sich im vierten Quartal 2012 auf 198 Millionen USD, verglichen mit 227 Millionen USD im dritten Quartal 2012 und 148 Millionen USD im vierten Quartal 2011. Im Gesamtjahr 2012 fielen Investitionsausgaben in Höhe von 743 Millionen USD an, was einem Anteil von etwa 12 Prozent am Gesamtumsatz entspricht. Für das Gesamtjahr 2011 wurde ein Pro-Forma-Ergebnis von 624 Millionen USD ausgewiesen.

Level 3 Financing refinanzierte im Oktober 2012 seinen bestehenden Langzeitkredit, der sich aus einer Tranche B II in Höhe von 650 Millionen USD und einer Tranche B III in Höhe von 550 Millionen USD zusammensetzt, die beide im Jahr 2018 fällig sind. Hierzu schloss das Unternehmen einen neuen, im Jahr 2019 fälligen Tranche-B-II-Langzeitkredit über 1,2 Milliarden USD mit Fälligkeit im Jahr 2019 ab. Infolge dieser Transaktion verbuchte das Unternehmen im vierten Quartal 2012 einen Verlust von 50 Millionen USD.

Zum 31. Dezember 2012 belief sich der Barmittelbestand des Unternehmens auf etwa 979 Millionen USD.

Meldungen zur Integration "Im Jahr 2012 haben wir bei der Zusammenführung von Global Crossing und Level 3 ganz bewusst einen vorsichtigen Ansatz verfolgt, um sicherzugehen, dass wir unsere herausragende Kompetenz im Kundendienst bewahren, die wir uns in den vergangenen Jahren mühsam aufgebaut haben", so Jeff Storey, Präsident und COO von Level 3. "Wir haben verschiedene Meilensteine erreicht, um Kunden im Jahr 2012 ein einheitliches Erlebnis bieten zu können. Daher hat sich im vergangenen Jahr auch die Kundenzufriedenheit erhöht."

"Im Zuge der im Laufe des Jahres erzielten Fortschritte und der weiteren Meilensteine, die wir im vierten Quartal erreicht haben, sahen wir uns dazu in der Lage, im vierten Quartal zusätzliche Kostensenkungsmaßnahmen umzusetzen, unseren Personalbestand um etwa 4 Prozent zu senken und mit der Stilllegung von Niederlassungen zu beginnen. Gleichzeitig haben wir Wachstumsinvestitionen getätigt, indem wir unser Verkaufspersonal ausgedehnt, zusätzliche Kundengebäude innerhalb unseres globalen Einzugsgebiets ans Netz angeschlossen und unser Produktangebot in den Sparten Managed Services, Managed Security und Professional Services um weitere neue Merkmale ergänzt haben."

"Mit Blick auf 2013 konzentrieren wir uns weiterhin auf Umsatzsteigerungen in allen Regionen und werden im gesamten Unternehmen kontinuierlich weitere Kosteneinsparungen vornehmen."

Geschäftsaussichten 2013 "Für das Gesamtjahr 2013 gehen wir von erhöhten CNS-Umsatzsteigerungen im Quartalsvergleich aus. Hinsichtlich des bereinigten EBITDA erwarten wir kontinuierliches Wachstum im zweistelligen Bereich", so Patel.

"Aufgrund des für die Saison typischen Rückgangs infolge starker Umsätze im vierten Quartal erwarten wir für das erste Quartal 2013 einen leichten Rückgang der CNS-Umsätze auf sequenzieller Basis. Nach Abzug der Sonderposten im vierten Quartal und angesichts des erwarteten Rückgangs bei CNS-Umsätzen und der Erhöhung der Lohnsteuer gehen wir davon aus, dass sich das bereinigte EBITDA im ersten Quartal 2013 im Vergleich zum vierten Quartal 2012 nur unwesentlich verändern wird."

"Für den Rest des Jahres 2013 gehen wir grundsätzlich von höheren sequenziellen CNS-Umsatzsteigerungen als im Jahr 2012 aus. Im Vergleich zum ausgewiesenen bereinigten EBITDA von 1,459 Milliarden USD für das Gesamtjahr 2012 gehen wir davon aus, dass das bereinigte EBITDA im niedrigen zweistelligen Bereich wachsen wird. Darüber hinaus gehen wir bei Außerachtlassung von Zahlungsverpflichtungen für Zinsswaps von einem positiven freien Cashflow für das Gesamtjahr aus."

"Erwartungen zufolge wird der GAAP-konforme Zinsaufwand bei etwa 665 Millionen USD und der Nettozinsaufwand für Barmittel bei etwa 645 Millionen USD für das Gesamtjahr 2013 liegen. Die Investitionsausgaben werden laut Erwartungen im Gesamtjahr 2013 etwa 12 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen. Die Abschreibungen werden im Gesamtjahr 2013 voraussichtlich bei etwa 770 Millionen USD liegen."

"Wie in den vorangegangenen Jahren erwarten wir im ersten Quartal 2013 eine zunehmende Inanspruchnahme von Barmitteln. Hauptgrund ist der höhere sequenzielle Zinsaufwand für Barmittel, der im ersten Quartal 2013 voraussichtlich um etwa 70 Millionen USD höher ausfallen wird, als im vierten Quartal 2012. Hinzu kommen unsere jährlichen Bonuszahlungen und der sonstige Betriebskapitalbedarf."

Umsatzbericht 2013 "Zu Beginn jeden Jahres überprüfen wir unsere Rechnungslegung, um sicherzugehen, dass unsere externen Veröffentlichungen unsere Geschäfte bestmöglich widerspiegeln", so Patel. "Im Jahr 2013 werden wir unsere aktuellen Kategorien des Berichtswesens beibehalten, jedoch gewisse Anpassungen an den derzeitigen geografischen und vertriebstechnischen Meldekategorien vornehmen."

"Um das Berichtswesen von Global Crossing anzugleichen, damit es dem des gesamten Unternehmens entspricht, haben wir Umsatzverteilungen vorgenommen, sodass Umsätze Regionen genauer zugeordnet werden können. In den Pro-Forma-Ergebnissen des vierten Quartals 2012 wären aufgrund dieser Änderungen 12 Millionen USD des CNS-Umsatzes aus Nordamerika in unseren anderen beiden Regionen erfasst worden, nämlich 11 Millionen USD im EMEA-Raum und 1 Million USD in Lateinamerika."

"Ferner haben wir geringfügige Änderungen am Kundenkanal vorgenommen und Umsätze aus CNS-Sprachdiensten in Höhe von etwa 33 Millionen USD, die aus unserem Reseller-Kanal stammen, in die Kategorie Sprachdienste Großhandel und sonstige Umsätze übertragen."

Infolge dieser Änderungen lauten die Umsätze aus Core Network Services des dritten und vierten Quartals 2012 auf Pro-Forma-Basis wie folgt:

Prozentuale Prozentuale Viertes Drittes Veränderung, Veränderung, Quartal Quartal wie konstante CNS-Umsatz (1) 2012 2012 ausgewiesen Wechselkurse ($ in Millionen) ------- ------- ------------ ------------ ---------------- Nordamerika 979 $ 963 $ 2 % 2 % ----------- ----- ----- --- --- Großhandel 392 $ 386 $ 2 % 2 % ---------- ----- ----- --- --- Geschäftskunden 587 $ 577 $ 2 % 1 % --------------- ----- ----- --- --- EMEA 228 $ 223 $ 2 % 1 % ---- ----- ----- --- --- Großhandel 87 $ 87 $ -- % (3 %) ---------- ---- ---- ---- ----- Geschäftskunden 99 $ 94 $ 5 % 4 % --------------- ---- ---- --- --- Britische Regierung 42 $ 42 $ -- % - % ---------- ---- ---- ---- --- Lateinamerika 184 $ 179 $ 3 % 4 % ------------- ----- ----- --- --- Großhandel 41 $ 40 $ 3 % 4 % ---------- ---- ---- --- --- Geschäftskunden 143 $ 139 $ 3 % 4 % --------------- ----- ----- --- --- Gesamtumsatz aus CNS 1.391 $ 1.365 $ 2 % 2 % ---------------- ------- ------- --- --- Großhandel 520 $ 513 $ 1 % 1 % ---------- ----- ----- --- --- Geschäftskunden (2) 871 $ 852 $ 2 % 2 % --------------- ----- ----- --- --- Sprachdienste Großhandel und sonstige Umsätze 223 $ 225 $ (1 %) (1 %) ----------------- ----- ----- ----- ----- Gesamtumsatz 1.614 $ 1.590 $ 2 % 1 % ------------ ------- ------- --- --- (1) Die Ergebnisse vorhergehender Quartale und des Gesamtjahrs 2012 in diesem Format sind der "ergänzenden Aufstellung" (Supplemental Schedule) auf der Investor-Relations-Website von Level 3 zu entnehmen. (2) Inklusive Umsätze im EMEA-Raum und mit der britischen Regierung

CNS- Viertes Drittes Serviceumsatz Quartal Quartal Prozentuale Veränderung, (1) 2012 2012 wie ausgewiesen ($ in Millionen) -------- -------- ------------------------ ---------------- Colocation und Services für Rechenzentren 145 $ 139 $ 4 % -------------- ----- ----- --- Transport & Glasfaser 494 $ 491 $ 1 % ----------- ----- ----- --- IP- und Datendienste 512 $ 502 $ 2 % ------------- ----- ----- --- Sprachdienste (lokal und Unternehmen) 240 $ 233 $ 3 % ------------- ----- ----- --- Gesamtumsatz aus CNS 1.391 $ 1.365 $ 2 % ---------------- ------- ------- --- (1) Die Ergebnisse vorhergehender Quartale und des Gesamtjahrs 2012 in diesem Format sind der "ergänzenden Aufstellung" (Supplemental Schedule) auf der Investor-Relations-Website von Level 3 zu entnehmen.

Die quartalsmäßige Pro-Forma-Rechnungslegung für das Gesamtjahr 2012, in der diese Änderungen berücksichtigt werden, ist den ergänzenden Aufstellungen im Investor-Relations-Bereich der Website von Level 3 zu entnehmen.

Informationen zur Konferenzschaltung und Website Level 3 veranstaltet heute um 9 Uhr US-Ostküstenzeit (ET) eine Telefonkonferenz, um die Unternehmensergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahrs 2012 zu erörtern. Die Telefonkonferenz wird unter

http://lvlt.client.shareholder.com/events.cfm

live auf der

Investor-Relations-Website von Level 3 übertragen. Weitere Informationen zu den Ergebnissen des vierten Quartals und des Gesamtjahrs 2012 werden ebenso wie die Präsentation, auf die die Geschäftsleitung im Rahmen der Telefonkonferenz eingehen wird, auf der Investor-Relations-Website von Level 3 verfügbar sein. Sollten Sie nicht dazu in der Lage sein, die Konferenz über das Web zu verfolgen, besteht außerdem die Möglichkeit, sich unter den Rufnummern 1 877-283-5145 (US-amerikanisches Inland) bzw. 1 312-281-1200 (International) live per Telefon einzuwählen. Fragen können auch an Investor.Relations @ Level3.com gerichtet werden.

Die Konferenz wird aufgezeichnet und auf der Investor-Relations-Website von Level 3 abrufbar sein. Überdies steht eine Audioaufzeichnung ab dem 12. Februar um 14 Uhr (ET) bis zum Mittag (ET) des 15. März zur Verfügung. Die Wiederholung kann unter den Rufnummern 1 800-633-8284 (US-amerikanisches Inland) bzw. 1 402-977-9140 (international) abgerufen werden. Die Konferenzkennung lautet 21645117.

Für weitere Informationen wählen Sie die Rufnummer 720-888-2502.

Informationen zu Level 3 Communications Level 3 Communications, Inc. versorgt Geschäftskunden, Regierungen und Betreiberunternehmen mit lokalen, nationalen und globalen Kommunikationsdienstleistungen. Das umfassende Portfolio vollständig abgesicherter und verwalteter Lösungen von Level 3 umfasst Glasfaser- und Infrastrukturlösungen, IP-basierte Sprach- und Datenkommunikation, großflächige Ethernet-Services, Video- und Content-Übertragung sowie Lösungen für Rechenzentren und cloudbasierte Lösungen. Mit einer globalen Serviceplattform, die durch firmeneigene Glasfasernetze auf drei Kontinenten und durch riesige Unterwasseranlagen vernetzt ist, betreut Level 3 Kunden in mehr als 450 Märkten und 45 Ländern. Besuchen Sie www.level3.com für nähere Informationen.

© Level 3 Communications, LLC. Alle Rechte vorbehalten. In den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern sind Level 3, Level 3 Communications, Level (3), Think Ahead, das Logo von Level 3 und das Logo von Level 3 Think Ahead entweder eingetragene Dienstleistungsmarken bzw. Dienstleistungsmarken von Level 3 Communications, LLC und/oder Tochtergesellschaften des Unternehmens. Alle sonstigen an dieser Stelle erwähnten Servicenamen, Produktnamen, Firmennamen oder Logos sind geschützte Marken oder Servicemarken der jeweiligen Inhaber. Die Dienstleistungen von Level 3 werden über hundertprozentige Tochtergesellschaften von Level 3 Communications, Inc. erbracht.

Website-Zugriff auf Unternehmensinformationen Auf www.level3.com betreibt Level 3 eine Unternehmenswebsite. Nähere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie im Investorenbereich dieser Website, zu dem Sie über den Link http://

http://lvlt.client.shareholder.com/

gelangen. Level 3 nutzt seine

Website zur Bekanntgabe wichtiger Informationen zum Unternehmen. Im Investorenbereich veröffentlicht Level 3 regelmäßig finanzielle und weitere bedeutende Informationen zum Unternehmen, zur Geschäftstätigkeit sowie zur finanziellen Lage und zum operativen Bereich.

Im Investorenbereich können Besucher die SEC-Eingaben von Level 3, darunter quartalsmäßige und aktuelle Geschäftsberichte auf den Formularen 10-K, 10-Q und 8-K, einsehen und ausdrucken. Die Veröffentlichung dieser Dokumente erfolgt so schnell wie praktisch möglich nach Vorlage bei der SEC.

Neben den verschiedenen Satzungsordnungen der Prüf-, Vergütungs-, Nominierungs- und Aufsichtsgremien des Vorstands von Level 3 sind im Investorenbereich auch die Leitlinien zur Unternehmensführung, der Verhaltenskodex sowie Pressemitteilungen und Präsentationen zu Konferenzen für Analysten und Investoren des Unternehmens zu finden.

Wir weisen darauf hin, dass die auf den Webseiten von Level 3 veröffentlichten Informationen kein Bestandteil von Dokumenten jeglicher Art sind und dass auf diese Informationen auch nicht Bezug genommen wird, es sei denn, in dem betreffenden Dokument wird ausdrücklich auf eine solche Bezugnahme hingewiesen.

Vorausschauende Aussagen

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung sind vorausschauender Natur und beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Überzeugungen der Geschäftsleitung. Vorausschauende Aussagen enthalten keinerlei Garantien für zukünftige Leistungen und unterliegen einer Reihe von Unwägbarkeiten und sonstigen Faktoren, von denen sich viele der direkten Kontrolle von Level 3 entziehen. Diese können dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den im Rahmen dieser Aussagen implizit oder explizit vorweggenommenen Ergebnissen abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die Level 3 vom Erreichen seiner vorgegebenen Ziele abhalten könnten, zählt unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens zu Folgendem: die erfolgreiche Integration der Global-Crossing-Übernahme oder andernfalls die Realisierung der erwarteten Gewinne; Risikomanagement im Hinblick auf die anhaltende Verunsicherung in der Weltwirtschaft; die Beschaffung zusätzlicher Finanzierungsmittel, insbesondere für den Fall von Störungen der Finanzmärkte; der erfolgreiche Umgang mit anhaltenden oder beschleunigten Negativtrends hinsichtlich der Marktpreise für Kommunikationsdienstleistungen; die Aufrechterhaltung und Steigerung des Datenverkehrs innerhalb des eigenen Netzwerks; die Entwicklung und Pflege effektiver Systeme zur Unterstützung der Geschäftstätigkeit; der erfolgreiche Umgang mit System- und Netzwerkstörungen oder -ausfällen; die Entwicklung neuer Services, die Kundenanforderungen erfüllen und akzeptable Margen generieren; die Bewältigung schneller technologischer Veränderungen, die für die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens nachteilig sein könnten; der Schutz von geistigem Eigentum und Eigentumsrechten; die Beschaffung zusätzlicher Kapazitäten für das Unternehmensnetzwerk von anderen Anbietern und die Kopplung des eigenen Netzwerks an andere Netzwerke zu günstigen Konditionen; die Beschaffung qualifizierter Mitarbeiter und Führungskräfte sowie deren erfolgreiche Bindung an das Unternehmen; die erfolgreiche Integration zukünftiger Übernahmen; der effektive Umgang mit politischen, rechtlichen, regulatorischen sowie Fremdwährungs- und sonstigen Risiken, die sich aus der umfangreichen internationalen Geschäftstätigkeit des Unternehmens ergeben; die Senkung des Risikos im Zusammenhang mit Eventualverbindlichkeiten sowie die Einhaltung aller vertraglichen Bedingungen und Auflagen bezüglich der Schuldverpflichtungen des Unternehmens. Weitere Einzelheiten zu diesen und anderen wichtigen Einflussfaktoren sind in den Eingaben von Level 3 bei der Securities and Exchange Commission enthalten. Alle Erklärungen in dieser Pressemitteilung sollten daher vor dem Hintergrund dieser wichtigen Einflussfaktoren betrachtet werden. Level 3 übernimmt keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder abzuändern - und lehnt jede dahin gehende Verpflichtung ausdrücklich ab.

Kontaktinformationen Presse: Investoren: Monica Martinez Mark Stoutenberg +1 720-888-3991 +1 720-888-2518 Monica.Martinez@Level3.com Mark.Stoutenberg @ Level3.com

Level 3 Communications:

Nicht GAAP-konforme Kennzahlen

Gemäß der Bestimmung G liefert das Unternehmen hiermit eine Überleitung von nicht GAAP-konformen Kennzahlen zu den vergleichbarsten GAAP-Kennzahlen.

Nachfolgend werden die gemäß den in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung (GAAP) ausgewiesenen Finanzkennzahlen beschrieben und zu jenen Finanzkennzahlen übergeleitet, die mithilfe der unten aufgeführten Rechnungsposten bereinigt und in der begleitenden Pressemitteilung aufgeführt werden. Diese Berechnungen wurden nicht gemäß GAAP erstellt und sollten daher nicht als Alternativen zu GAAP-konformen Kennzahlen verstanden werden. Entsprechend seiner bisherigen Rechnungslegungspraxis ist das Unternehmen der Ansicht, dass die ergänzende Darstellung dieser Berechnungen aussagekräftige nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen enthält, die Anlegern dabei helfen, betriebswirtschaftliche Trends besser nachvollziehen und diese zwischen unterschiedlichen Berichtszeiträumen auf einheitlicher Basis miteinander vergleichen zu können.

Ferner handelt es sich bei den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Kennzahlen, die "auf Basis konstanter Wechselkurse" oder "bei gleichbleibenden Wechselkursen" kalkuliert werden, um nicht GAAP-konforme Kennzahlen, die relevante Informationen zwischen zwei zu vergleichenden Berichtszeiträumen bei unveränderten Wechselkursen darstellen. Derartige Kennzahlen werden berechnet, indem die zur Vorbereitung der Finanzergebnisse des vorherigen Berichtszeitraums verwendeten Wechselkurse auch für die Finanzergebnisse der nachfolgenden Berichtszeiträume herangezogen werden.

Konsolidierter Umsatz ist als Gesamtumsatz aus den konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnungen definiert.

Umsatz aus Core Network Services umfasst den Umsatz aus Colocation-und Rechenzentrumsdienstleistungen, Transport- und Glasfaserdienstleistungen, IP- und Datenservices sowie Sprachdiensten (Lokal- und Geschäftskunden).

Bruttomarge ($) ist als Gesamtumsatz abzüglich der Umsatzkosten aus den konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnungen definiert.

Bruttomarge (%) ist als Bruttomarge ($) geteilt durch den Gesamtumsatz definiert. Die Geschäftsführung vertritt die Überzeugung, dass die Bruttomarge für Investoren eine relevante Kennzahl ist, da die Geschäftsführung diese Kennzahl nutzt, um die dem Unternehmen zur Verfügung stehende Marge nach Zahlung von Netzwerk-Servicekosten an Dritte zu ermitteln; im Grunde handelt es sich hierbei um eine Effizienzkennzahl des Unternehmensnetzwerks.

Bereinigtes EBITDA ist als Nettoertrag (-verlust) aus den konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnungen vor Steuern, sonstigen Gesamterträgen (Aufwendungen), nicht liquiditätswirksamen Wertminderungen, Abschreibungen, dem nicht liquiditätswirksamen Aktienvergütungsaufwand sowie eingestellten Geschäftsbereichen definiert.

Bereinigte EBITDA-Marge ist als bereinigtes EBITDA geteilt durch den Gesamtumsatz definiert.

Bereinigte EBITDA-Kennzahl -------------------------- Q4 2012 ------- (in Millionen) -------------- Nettoverlust (56 $) Ertragssteueraufwand 13 Sonstiger Aufwand 231 Abschreibungen 186 Nicht liquiditätswirksame Aktienvergütung 33 --- Bereinigtes EBITDA 407 $ ===== Bereinigte EBITDA-Marge 25,2 % Bereinigte EBITDA-Kennzahl -------------------------- Q3 2012 ------- (in Millionen) -------------- Nettoverlust (166 $) Ertragssteueraufwand 13 Sonstiger Aufwand 291 Abschreibungen 185 Nicht liquiditätswirksame Aktienvergütung 49 Bereinigtes EBITDA 372 $ ===== Bereinigte EBITDA-Marge 23,4 % Bereinigte EBITDA-Kennzahl -------------------------- Q4 2011 ------- (in Millionen) -------------- Nettoverlust (163 $) Ertragssteueraufwand 5 Sonstiger Aufwand 275 Abschreibungen 193 Nicht liquiditätswirksame Aktienvergütung 33 Erträge aus eingestellten Geschäften (72) --- Bereinigtes EBITDA 271 $ ===== Bereinigte EBITDA-Marge 17,2 % Bereinigte EBITDA-Kennzahl -------------------------- Jahr zum 31. Dezember 2012 -------------------------- (in Millionen) -------------- Nettoverlust (422 $) Ertragssteueraufwand 48 Sonstiger Aufwand 949 Abschreibungen 749 Nicht liquiditätswirksame Aktienvergütung 135 Bereinigtes EBITDA 1.459 $ ======= Bereinigte EBITDA-Marge 22,9 % Bereinigte EBITDA-Kennzahl -------------------------- Jahr zum 31. Dezember 2011* --------------------------- (in Millionen) -------------- Nettoverlust (756 $) Ertragssteueraufwand 41 Sonstiger Aufwand 838 Abschreibungen 805 Nicht liquiditätswirksame Aktienvergütung 101 Erträge aus eingestellten Geschäften (71) --- Bereinigtes EBITDA 958 $ ===== Bereinigte EBITDA-Marge 22,1 % * Enthält Ergebnisse von Level 3 Communications, die vor der Übernahme von Global Crossing am 4. Oktober 2011 erwirtschaftet wurden.

Nach Ansicht der Geschäftsleitung stellen das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge wichtige und nützliche Kennzahlen für Investoren dar. Als wesentlicher Teil der internen Berichterstattung des Unternehmens dienen sie der Geschäftsleitung als wichtige Kennzahlen zur Beurteilung der Rentabilität und Betriebsleistung des Unternehmens sowie als Entscheidungshilfe bei der Mittelzuweisung. Nach Auffassung der Geschäftsleitung sind solche Kennzahlen insbesondere in kapitalintensiven Branchen wie der Telekommunikation von entscheidender Bedeutung. Die Geschäftsleitung nutzt das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge überdies zum Vergleich der eigenen Unternehmensleistung mit der Leistung konkurrierender Unternehmen sowie zum Ausschluss bestimmter zahlungsunwirksamer und betriebsfremder Posten, um die Finanzierungsfähigkeit von Investitionsausgaben und den Umfang von Fondswachstum und Schuldendienst über mehrere Berichtszeiträume hinweg ermitteln und entsprechende Prämien festlegen zu können. Aufgrund der Zahlungsunwirksamkeit dieser Posten werden zahlungsunwirksame Wertminderungen und zahlungsunwirksame Vergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit Aktienprämien bei der Ermittlung des bereinigten EBITDA nicht berücksichtigt. Ebenfalls nicht im EBITDA enthalten sind Zinseinnahmen, Zinsaufwendungen und Ertragssteuern, da diese Posten den Kapitalisierungs- und Steuerstrukturen des Unternehmens zugeordnet werden. Abschreibungen werden im bereinigten EBITDA ebenso wenig berücksichtigt. Diese zahlungsunwirksamen Aufwendungen dokumentieren vorrangig die Auswirkungen vergangener Investitionsausgaben und nicht die zahlungswirksamen Auswirkungen kürzlich erfolgter Investitionsausgaben, die mittels Cashflow-Kennzahlen überprüft werden können. Das bereinigte EBITDA enthält außerdem weder Gewinne (oder Verluste) aus der Schuldentilgung noch sonstige Verbindlichkeiten, da diese Posten nicht mit dem Kerngeschäft des Unternehmens zusammenhängen.

Die Verwendung des bereinigten EBITDA als Finanzkennzahl unterliegt gewissen Einschränkungen. Unter anderem ist der Vergleich von Unternehmen schwierig, die zwar ähnliche Leistungskennzahlen ausweisen, deren Berechnungsgrundlage aber von der des Unternehmens abweicht. Darüber hinaus werden bestimmte wichtige Rechnungsposten in diesen Finanzkennzahlen nicht berücksichtigt. Hierzu zählen Zinseinnahmen, Zinsaufwendungen, Ertragssteuern, Abschreibungen, zahlungsunwirksame Wertminderungen, zahlungsunwirksame Aufwendungen im Zusammenhang mit Aktienvergütungen, Gewinne (oder Verluste) aus der Schuldentilgung sowie sonstige Nettoeinnahmen (-ausgaben). Bereinigtes EBITDA und bereinigte EBITDA-Margen sollten daher nicht als Ersatz für andere GAAP-konforme Kennzahlen verstanden werden, die zur Bewertung der finanziellen Leistung des Unternehmens herangezogen werden.

Der verschuldungsbereinigte Cashflow setzt sich laut Definition zusammen aus Nettobarmitteln, die aus der Geschäftstätigkeit erwirtschaftet (bzw. dafür verwendet) wurden, abzüglich Investitionsausgaben und Zinseinnahmen sowie zuzüglich zahlungswirksamer Zinsaufwendungen gemäß der konsolidierten Cashflow-Rechnungen bzw. der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnungen. Nach Ansicht der Geschäftsleitung stellt der verschuldungsbereinigte Cashflow eine nützliche Kennzahl für Investoren dar. Er ist ein Indikator für die operative Stärke und Leistungsfähigkeit des Unternehmens und vermittelt Geschäftsleitung sowie Investoren eine langfristige Vorstellung der Wachstumsstruktur des Unternehmens sowie dessen Fähigkeit zur Barmittelgenerierung. Für Akquisitionen und Kreditrückzahlungen verwendete Barmittel werden ebenso wie die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Barmittel- und Barmitteläquivalente bei der Ermittlung des verschuldungsbereinigten Cashflows nicht berücksichtigt.

Die Verwendung des verschuldungsbereinigten Cashflows zur Ermittlung des Liquiditätsergebnisses des Unternehmens unterliegt erheblichen Einschränkungen, da bestimmte wichtige Rechnungsposten bei dieser Kennzahl nicht berücksichtigt werden. Hierzu zählen Zahlungen für bzw. Rückkäufe von langfristigen Verbindlichkeiten, Zinseinnahmen, zahlungswirksame Zinsaufwendungen sowie Barmittel zur Finanzierung von Akquisitionen. Der Vergleich des verschuldungsbereinigten Cashflows von Level 3 mit dem einiger Konkurrenzunternehmen ist unter Umständen nur von beschränkter Aussagekraft, da Level 3 aufgrund von Nettobetriebsverlusten gegenwärtig nur geringfügige Ertragssteuern entrichtet. Aus diesem Grund generiert das Unternehmen auch einen höheren Cashflow als ein vergleichbares Unternehmen, das Ertragssteuern entrichtet. Ferner unterliegt diese Finanzkennzahl quartalsmäßigen Schwankungen. Grund hierfür ist der tatsächliche Zahlungszeitpunkt von Forderungen, Verbindlichkeiten und Investitionsausgaben. Der verschuldungsbereinigte Cashflow sollte nicht als Ersatz für die in der konsolidierten Cashflow-Rechnung ermittelten Nettoveränderungen der Barmittel und Barmitteläquivalente verstanden werden.

Der freie Cashflow ist definiert als aus der Geschäftstätigkeit erwirtschaftete (bzw. dafür verwendete) Nettobarmittel, abzüglich der in den konsolidierten Cashflow-Rechnungen veröffentlichten Investitionsausgaben. Nach Auffassung der Geschäftsführung stellt der freie Cashflow eine nützliche Kennzahl für Investoren dar, weil er ein Indikator für die Fähigkeit des Unternehmens ist, Barmittel zum Zwecke der Schuldentilgung zu generieren. Für Akquisitionen und vorrangige Rückzahlungen verwendete Barmittel werden ebenso wie die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Barmittel- und Barmitteläquivalente bei der Ermittlung des freien Cashflows nicht berücksichtigt.

Die Verwendung des freien Cashflows zur Ermittlung der Unternehmensleistung unterliegt erheblichen Einschränkungen, da bestimmte wichtige Rechnungsposten bei dieser Kennzahl nicht berücksichtigt werden. Hierzu zählen beispielsweise vorrangige Zahlungen für bzw. Rückkäufe von langfristigen Verbindlichkeiten sowie Barmittel zur Finanzierung von Akquisitionen. Der Vergleich des freien Cashflows von Level 3 mit dem einiger Konkurrenzunternehmen ist unter Umständen nur von beschränkter Aussagekraft, da Level 3 aufgrund von Nettobetriebsverlusten gegenwärtig nur geringfügige Ertragssteuern entrichtet. Aus diesem Grund generiert das Unternehmen auch einen höheren Cashflow als ein vergleichbares Unternehmen, das Ertragssteuern entrichtet. Ferner unterliegt diese Finanzkennzahl quartalsmäßigen Schwankungen. Grund hierfür ist der tatsächliche Zahlungszeitpunkt von Zinsaufwendungen, Forderungen, Verbindlichkeiten und Investitionsausgaben. Der freie Cashflow sollte nicht als Ersatz für die in der konsolidierten Cashflow-Rechnung ermittelten Nettoveränderungen der Barmittel und Barmitteläquivalente verstanden werden.

Verschuldungsbereinigter Cashflow und freier Cashflow Drei Monate zum 31. Dezember 2012 Verschuldungsbereinigt Freier ($ in Millionen) Cashflow Cashflow ---------------- -------- -------- Aus betrieblichen Aktivitäten im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Nettobarmittel 400 $ 400 $ Investitionsausgaben (198 $) (198 $) Zahlungswirksame Zinsaufwendungen 123 $ entfällt Zinsertrag - entfällt --- -------- Gesamt 325 $ 202 $ ===== ===== Verschuldungsbereinigter Cashflow und freier Cashflow Drei Monate zum 30. September 2012 Verschuldungsbereinigt Freier ($ in Millionen) Cashflow Cashflow ---------------- -------- --------- Aus betrieblichen Aktivitäten im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Nettobarmittel 70 $ 70 $ Investitionsausgaben (227 $) (227 $) Zahlungswirksame Zinsaufwendungen 234 $ entfällt Zinsertrag - entfällt --- -------- Gesamt 77 $ (157 $) ==== ====== Verschuldungsbereinigter Cashflow und freier Cashflow* Drei Monate zum 31. Dezember 2011 Verschuldungsbereinigt Freier ($ in Millionen) Cashflow Cashflow ---------------- -------- --------- Aus betrieblichen Aktivitäten im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Nettobarmittel 189 $ 189 $ Investitionsausgaben (148 $) (148 $) Zahlungswirksame Zinsaufwendungen 162 $ entfällt Zinsertrag (1 $) entfällt ---- -------- Gesamt 202 $ 41 $ ===== ==== Verschuldungsbereinigter Cashflow und freier Cashflow Jahr zum 31. Dezember 2012 Verschuldungsbereinigt Freier ($ in Millionen) Cashflow Cashflow ---------------- -------- --------- Aus betrieblichen Aktivitäten im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Nettobarmittel 578 $ 578 $ Investitionsausgaben (743 $) (743 $) Zahlungswirksame Zinsaufwendungen 695 $ entfällt Zinsertrag (2 $) entfällt ---- -------- Gesamt 528 $ (165 $) ===== ====== Verschuldungsbereinigter Cashflow und freier Cashflow* Jahr zum 31. Dezember 2011 Verschuldungsbereinigt Freier ($ in Millionen) Cashflow Cashflow ---------------- -------- --------- Aus betrieblichen Aktivitäten im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Nettobarmittel 388 $ 388 $ Investitionsausgaben (494 $) (494 $) Zahlungswirksame Zinsaufwendungen 576 $ entfällt Zinsertrag (1 $) entfällt ---- -------- Gesamt 469 $ (106 $) ===== ====== * Die Aufstellung wurde aktualisiert und eingestellte Geschäftsbereiche entfernt. Sie enthält Ergebnisse von Level 3 Communications, die vor der Übernahme von Global Crossing am 4. Oktober 2011 erwirtschaftet wurden.

Kombinierte Pro-Forma-Ergebnisse des Unternehmens

Die folgenden Tabellen enthalten die Pro-Forma-Unternehmensergebnisse von Level 3 und Global Crossing für das Gesamtjahr zum 31. Dezember 2011. In den Spalten "Level 3" und "Global Crossing" der Tabellen sind zunächst historische Ergebnisse aufgeführt, die vor der Übernahme erwirtschaftet wurden. Die Spalte "Konzernverrechnungen" enthält bestimmte Anpassungen, die zur Bereinigung von geschäftlichen Transaktionen zwischen Level 3 und Global Crossing vorgenommen wurden. Die Spalte "Pro-Forma-Anpassungen" enthält bestimmte Anpassungen, die auf die Anwendung der Erwerbsmethode sowie auf Veränderungen der Schuldenstruktur infolge der Übernahme zurückzuführen sind.

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung auf Pro-Forma-Basis (ungeprüft) Jahr zum 31. Dezember 2011 --------------------------

(Dollarbeträge in Millionen) Level 3 Global Konzernverrechnungen Crossing ----------------- ------- (1) -------------------- --------- Umsatz 4.333 $ 2.050 $ (43 $) Kosten und Ausgaben (abzüglich der separat aufgeführten Abschreibungen weiter unten): Umsatzkosten 1.706 975 (26) Abschreibungen 805 243 - Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 1.770 793 (5) ----- --- --- Gesamtkosten und -ausgaben 4.281 2.011 (31) ----- ----- --- Betriebsgewinn 52 39 (12) Sonstiger Ertrag (Aufwand): Zinsertrag 1 1 - Zinsaufwand (716) (138) - Verluste aus Schuldentilgung, netto (100) - - Sonstiges, netto (23) (3) - --- --- --- Sonstiger Aufwand (838) (140) - ---- ---- --- Verlust vor Ertragssteuern (786) (101) (12) Ertragssteueraufwand (41) (19) - --- --- --- Verluste aus laufender Geschäftstätigkeit (827) (120) (12) Erträge aus eingestellten Geschäften 71 - - --- --- --- Nettoverlust (756 $) (120 $) (12 $) ====== ====== ===== Verwässerter und unverwässerter Verlust je Aktie (2) Verluste aus laufender Geschäftstätigkeit (6,03 $) Erträge aus eingestellten Geschäften 0,52 ---- Verlust je Aktie: (5,51 $) ======= Aktienmenge zur Berechnung des Verlusts je Aktie (2) 137.176

Pro-Forma- (Dollarbeträge in Anpassungen Millionen) (3) Gesamt ----------------- ----------- ------ Umsatz (22 $) 6.318 $ Kosten und Ausgaben (abzüglich der separat aufgeführten Abschreibungen weiter unten): Umsatzkosten - 2.655 Abschreibungen (49) 999 Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 2 2.560 --- ----- Gesamtkosten und -ausgaben (47) 6.214 --- ----- Betriebsgewinn 25 104 Sonstiger Ertrag (Aufwand): Zinsertrag - 2 Zinsaufwand 59 (795) Verluste aus Schuldentilgung, netto - (100) Sonstiges, netto - (26) --- --- Sonstiger Aufwand 59 (919) --- ---- Verlust vor Ertragssteuern 84 (815) Ertragssteueraufwand - (60) --- --- Verluste aus laufender Geschäftstätigkeit 84 (875) Erträge aus eingestellten Geschäften - 71 --- --- Nettoverlust 84 $ (804 $) ==== ====== Verwässerter und unverwässerter Verlust je Aktie (2) Verluste aus laufender Geschäftstätigkeit (4,28 $) Erträge aus eingestellten Geschäften 0,35 ---- Verlust je Aktie: (3,93 $) ======= Aktienmenge zur Berechnung des Verlusts je Aktie (2) 67.186 204.362

(1) Bestimmte Beträge aus früheren Zeiträumen wurden einer Neubewertung unterzogen, um sie den Rechnungslegungsverfahren von Level 3 anzugleichen. (2) Der verwässerte und unverwässerte Verlust je Aktie wurde infolge des umgekehrten Aktiensplits im Verhältnis von eins zu fünfzehn vom 19. Oktober 2011 aktualisiert. (3) Gesetzt den Fall, dass die Akquisition am 1. Januar 2011 erfolgt ist.

Bereinigtes Pro-Forma-EBITDA Jahr zum 31. Dezember 2011 --------------------------

(Dollarbeträge in Global Millionen) Level 3 Crossing Konzernverrechnungen ----------------- ------- -------- -------------------- Konsolidierter Nettoverlust (756 $) (120 $) (12 $) Ertragssteueraufwand 41 19 - Sonstiger Aufwand (Ertrag) gesamt 838 140 - Abschreibungsaufwand 805 243 - Aufwand für Sachbezüge 101 12 - Erträge aus eingestellten Geschäften (71) - - --- --- --- Konsolidiertes bereinigtes EBITDA 958 $ 294 $ (12 $) ===== ===== ===== Konsolidierter Umsatz (1) Bereinigte EBITDA-Marge

Pro-Forma- (Dollarbeträge in Anpassungen Millionen) (1) Gesamt ----------------- ----------- ------ Konsolidierter Nettoverlust 84 $ (804 $) Ertragssteueraufwand - 60 Sonstiger Aufwand (Ertrag) gesamt (59) 919 Abschreibungsaufwand (49) 999 Aufwand für Sachbezüge - 113 Erträge aus eingestellten Geschäften - (71) --- --- Konsolidiertes bereinigtes EBITDA (24 $) 1.216 $ ===== ======= Konsolidierter Umsatz (1) 6.318 $ Bereinigte EBITDA-Marge 19,2 % =====

(1) Gesetzt den Fall, dass die Übernahme am 1. Januar 2011 erfolgt ist.

Pro-Forma-Cashflows Jahr zum 31. Dezember 2011 --------------------------

(Dollarbeträge in Global Millionen) Level 3 Crossing Konzernverrechnungen ----------------- ------- -------- -------------------- Aus betrieblichen Aktivitäten im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Nettobarmittel 388 $ 34 $ - $ Investitionsausgaben (494) (130) - ---- ---- --- Freier Cashflow (106 $) (96 $) - Zahlungswirksame Zinsaufwendungen 576 136 - Zinsertrag (1) (1) - --- --- --- Verschuldungsbereinigter Cashflow 469 $ 39 $ - ===== ==== ===

(Dollarbeträge in Pro-Forma- Millionen) Anpassungen Gesamt ----------------- ----------- ------ Aus betrieblichen Aktivitäten im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Nettobarmittel - $ 422 $ Investitionsausgaben - (624) --- ---- Freier Cashflow - (202 $) Zahlungswirksame Zinsaufwendungen - 712 Zinsertrag - (2) --- --- Verschuldungsbereinigter Cashflow - 508 $ === =====

Regionale Umsatzverteilung nach Umsatzquelle --------------------------------------------

4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 ---- ---- ---- ---- ---- CNS-Umsatz ($ in Millionen) Nordamerika 976 $ 991 $ 1.003 $ 1.008$ 1.024 $ Großhandel 388 $ 381 $ 382 $ 381 $ 388 $ Geschäftskunden 588 $ 610 $ 621 $ 627 $ 636 $ EMEA 224 $ 219 $ 214 $ 210 $ 217 $ Großhandel 94 $ 92 $ 91 $ 89 $ 88 $ Geschäftskunden 80 $ 79 $ 81 $ 80 $ 87 $ Britische Regierung 50 $ 48 $ 42 $ 41 $ 42 $ Lateinamerika 168 $ 172 $ 169 $ 177 $ 183 $ Großhandel 35 $ 34 $ 33 $ 36 $ 37 $ Geschäftskunden 133 $ 138 $ 136 $ 141 $ 146 $ Gesamt 1.368$ 1.382$ 1.386 $ 1.395 $ 1.424 $ Großhandel 517 $ 507 $ 506 $ 506 $ 513 $ Geschäftskunden (1) 851 $ 875 $ 880 $ 889 $ 911 $ CNS Gesamt 1.368 $ 1.382 $ 1.386 $ 1.395 $ 1.424 $ Sprachdienste Großhandel und sonstige Umsätze 211 $ 204 $ 200 $ 195 $ 190 $ ----- ----- ----- ----- ----- Gesamtumsatz 1.579 $ 1.586 $ 1.586$ 1.590 $ 1.614$ ======= ======= ====== ======= ======

4Q12/3Q12 % 4Q12/4Q11 % 4Q12/3Q12 Veränderung 4Q12/4Q11 Veränderung % konstante % konstante Veränderung Wechselkurse Veränderung Wechselkurse ----------- ------------ ----------- ------------ CNS-Umsatz ($ in Millionen) Nordamerika 1,6 % 1,4 % 4,9 % 4,9 % Großhandel 1,8 % 1,5 % - % (0,1 %) Geschäftskunden 1,4 % 1,4 % 8,2 % 8,2 % EMEA 3,3 % 0,9 % (3,1 %) (2,9 %) Großhandel (1,1 %) (2,7 %) (6,4 %) (5,5 %) Geschäftskunden 8,8 % 5,2 % 8,8 % 8,9 % Britische Regierung 2,4 % 0,4 % (16,0 %) (17,2 %) Lateinamerika 3,4 % 4,5 % 8,9 % 14,1 % Großhandel 2,8 % 5,6 % 5,7 % 10,6 % Geschäftskunden 3,5 % 4,2 % 9,8 % 15,0 % Gesamt 2,1 % 1,8 % 4,1 % 4,7 % Großhandel 1,4 % 1,0 % (0,8 %) (0,4 %) Geschäftskunden (1) 2,5 % 2,2 % 7,1 % 7,8 % CNS Gesamt 2,1 % 1,8 % 4,1 % 4,7 % Sprachdienste Großhandel und sonstige Umsätze (2,6 %) (2,3 %) (10,0 %) (10,1 %) Gesamtumsatz 1,5 % 1,3 % 2,2 % 2,8 %

GJ 4Q12 % 2011(2), CNS (3) GJ 2012 ------ --------- ------- CNS-Umsatz ($ in Millionen) Nordamerika 72 % 3.828 $ 4.026 $ Großhandel 27 % 1.555 $ 1.532 $ Geschäftskunden 45 % 2.273 $ 2.494 $ EMEA 15 % 924 $ 860 $ Großhandel 6 % 392 $ 360 $ Geschäftskunden 6 % 310 $ 327 $ Britische Regierung 3 % 222 $ 173 $ Lateinamerika 13 % 666 $ 701 $ Großhandel 3 % 151 $ 140 $ Geschäftskunden 10 % 515 $ 561 $ Gesamt 100 % 5.418 $ 5.587 $ Großhandel 36 % 2.098 $ 2.032 $ Geschäftskunden (1) 64 % 3.320 $ 3.555 $ CNS Gesamt 5.418 $ 5.587 $ Sprachdienste Großhandel und sonstige Umsätze 900 $ 789 $ ----- ----- Gesamtumsatz 6.318 $ 6.376$ ======= ======

Einschließlich der Umsätze im EMEA-Raum und durch die britische (1) Regierung. Die Ergebnisse aus vergangenen Berichtszeiträumen wurden bereinigt, (2) um Pro-Forma-Umsätze zu berücksichtigen. Gesetzt den Fall, dass die Akquisition am 1. Januar 2011 erfolgt (3) ist.

Übersicht der Finanzergebnisse von Level 3 Communications --------------

4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 ---- ---- ---- ---- ---- Umsatz aus Core Network Services ($ in Millionen) Colocation und Services für Rechenzentren 133 $ 136 $ 137 $ 136 $ 141 $ Transport und Glasfaser 486 $ 480 $ 485 $ 491 $ 494 $ IP- und Datendienste 479 $ 493 $ 499 $ 505 $ 516 $ Sprachdienste (lokal und Unternehmen) 270 $ 273 $ 265 $ 263 $ 273 $ ----- ----- ----- ----- ----- Core Network Services Gesamt 1.368 $ 1.382 $ 1.386 $ 1.395 $ 1.424 $ Sprachdienste Großhandel und Sonstiges 211 $ 204 $ 200 $ 195 $ 190 $ ----- ----- ----- ----- ----- Gesamtumsatz 1.579 $ 1.586 $ 1.586 $ 1.590 $ 1.614 $ ======= ======= ======= ======= =======

4Q12/3Q12 4Q12/4Q11 GJ % % 4Q12 % 2011(1), Veränderung Veränderung CNS (2) GJ 2012 ----------- ----------- ------ --------- ------- Umsatz aus Core Network Services ($ in Millionen) Colocation und Services für Rechenzentren 4 % 6 % 10 % 528 $ 550 $ Transport und Glasfaser 1 % 2 % 35 % 1.928 $ 1.950 $ IP- und Datendienste 2 % 8 % 36 % 1.870 $ 2.013 $ Sprachdienste (lokal und Unternehmen) 4 % 1 % 19 % 1.092 $ 1.074 $ ------- ------- Core Network Services Gesamt 2 % 4 % 5.418 $ 5.587 $ Sprachdienste Großhandel und Sonstiges (3 %) (10 %) 900 $ 789 $ ----- ----- Gesamtumsatz 2 % 2 % 6.318 $ 6.376 $ ======= =======

Die Ergebnisse aus vergangenen Berichtszeiträumen wurden bereinigt, (1) um Pro-Forma-Umsätze zu berücksichtigen. (2) Gesetzt den Fall, dass die Akquisition am 1. Januar 2011 erfolgt ist.

Pro-Forma-Verschuldung ist definiert als Bruttoverschuldung einschließlich Leasingkapital aus den konsolidierten Bilanzen, bereinigt um den Rückzahlungsbetrag für die im Jahr 2013 fälligen, 15-prozentigen Wandelanleihen.

Pro-Forma-Barmittel und -Barmitteläquivalente sind definiert als Barmittel und Barmitteläquivalente, abzüglich des Rückzahlungsbetrags für die im Jahr 2013 fälligen, 15-prozentigen Wandelanleihen.

Verhältnis der Pro-Forma-Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA der vergangenen zwölf Monate (LTM) ist definiert als Pro-Forma-Verschuldung, abzüglich der Pro-Forma-Barmittel und -Barmitteläquivalente, geteilt durch das bereinigte EBITDA der vergangenen zwölf Monate (LTM).

Level 3 Communications, Inc. und konsolidierte Tochtergesellschaften Verhältnis der Pro-Forma-Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA der vergangenen zwölf Monate (LTM) zum 31. Dezember 2012 ------------------------------------------------------ (Dollarbeträge in Millionen) ---------------------------- Pro Forma --------- Pro-Forma-Verschuldung 8.608 $ Barmittel- und Barmitteläquivalente 979 Pro-Forma-Barmittel aus Schuldentilgung (172) ---- Pro-Forma-Barmittel und Barmitteläquivalente 807 Pro-Forma-Nettoverschuldung 7.801 $ ======= Bereinigtes EBITDA der vergangenen zwölf Monate (LTM) 1.459 $ ======= Verhältnis der Pro-Forma-Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA der vergangenen zwölf Monate (LTM) 5,3 ===

Level 3 Communications, Inc und konsolidierte Tochterunternehmen Verhältnis der Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA auf Pro- Forma-Basis zum 31. Dezember 2011 ---------------------------------------------------------------- (Dollarbeträge in Millionen) ---------------------------- Pro Forma ------ Verschuldung gesamt 8.528 $ Barmittel- und Barmitteläquivalente 918 --- Nettoverschuldung 7.610 $ ======= Bereinigtes Pro-Forma-EBITDA 1.216 $ ======= Verhältnis der Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA auf Pro- Forma-Basis 6,3 ===

Umsatzbericht 2013

Im Jahr 2013 werden wir unsere derzeitigen Kategorien des Berichtswesens beibehalten, jedoch gewisse Anpassungen an den derzeitigen geografischen und vertriebstechnischen Meldekategorien vornehmen, sodass Umsätze Regionen genauer zugeordnet werden können.

Ferner haben wir geringfügige Änderungen am Kundenkanal vorgenommen und Umsätze aus CNS-Sprachdiensten, die aus unserem Reseller-Kanal stammen, in die Kategorie Sprachdienste Großhandel und sonstige Umsätze übertragen.

1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 ---- ---- ---- ---- CNS-Umsatz ($ in Millionen) Nordamerika 942 $ 956 $ 963 $ 979 $ Großhandel 381 $ 382 $ 386 $ 392 $ Geschäftskunden 561 $ 574 $ 577 $ 587 $ EMEA 232 $ 228 $ 223 $ 228 $ Großhandel 96 $ 94 $ 87 $ 87 $ Geschäftskunden 88 $ 91 $ 94 $ 99 $ Britische Regierung 48 $ 43 $ 42 $ 42 $ Lateinamerika 176 $ 173 $ 179 $ 184 $ Großhandel 38 $ 37 $ 40 $ 41 $ Geschäftskunden 138 $ 136 $ 139 $ 143 $ Gesamtumsatz aus CNS 1.350 $ 1.357 $ 1.365 $ 1.391 $ Großhandel 515 $ 513 $ 513 $ 520 $ Geschäftskunden (1) 835 $ 844 $ 852 $ 871 $ Sprachdienste Großhandel 236 $ 229 $ 225 $ 223 $ und sonstige Umsätze ----- ----- ----- ----- Gesamtumsatz 1.586 $ 1.586 $ 1.590 $ 1.614 $

4Q12/3Q12 % Veränderung 4Q12/3Q12 % konstante Veränderung Wechselkurse ----------- ------------ CNS-Umsatz ($ in Millionen) Nordamerika 1,7 % 1,5 % Großhandel 1,6 % 1,6 % Geschäftskunden 1,7 % 1,4 % EMEA 2,2 % 0,6 % Großhandel - % (2,7 %) Geschäftskunden 5,3 % 3,8 % Britische Regierung - % - % Lateinamerika 2,8 % 4,0 % Großhandel 2,5 % 3,8 % Geschäftskunden 2,9 % 4,1 % Gesamtumsatz aus CNS 1,9 % 1,7 % Großhandel 1,4 % 1,1 % Geschäftskunden (1) 2,2 % 2,0 % Sprachdienste Großhandel (0,9 %) (1,3 %) und sonstige Umsätze Gesamtumsatz 1,5 % 1,3 %

(1) Einschließlich der Umsätze im EMEA-Raum und durch die britische Regierung.

1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 ---- ---- ---- ---- CNS-Umsatz ($ in Millionen) Colocation und Services für 138 $ 139 $ 139 $ 145 $ Rechenzentren Transport und Glasfaser 480 $ 485 $ 491 $ 494 $ IP- und Datendienste 491 $ 497 $ 502 $ 512 $ Sprachdienste (lokal und 241 $ 236 $ 233 $ 240 $ Unternehmen) ----- ----- ----- ----- Gesamtumsatz aus CNS 1.350 $ 1.357 $ 1.365 $ 1.391 $ Sprachdienste Großhandel 236 $ 229 $ 225 $ 223 $ und sonstige Umsätze ----- ----- ----- ----- Gesamtumsatz 1.586 $ 1.586 $ 1.590 $ 1.614 $

4Q12/3Q12 % 4Q12 % Veränderung CNS ----------- ------- CNS-Umsatz ($ in Millionen) Colocation und Services für 4,3 % 10,4 % Rechenzentren Transport und Glasfaser 0,6 % 35,5 % IP- und Datendienste 2,0 % 36,8 % Sprachdienste (lokal und 3,0 % 17,3 % Unternehmen) Gesamtumsatz aus CNS 1,9 % Sprachdienste Großhandel (0,9 %) und sonstige Umsätze Gesamtumsatz 1,5 %

LEVEL 3 COMMUNICATIONS, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)

Drei Monate zum --------------- (Dollarbeträge in Millionen, Dezember September Dezember ausgenommen 2012 2012 2011 Aktieninformationen) 31. 30. 31. --------------------- ----------------- ------------------ ----------------- Umsatz 1.614 $ 1.590 $ 1.579 $ Kosten und Ausgaben (abzüglich der separat aufgeführten Abschreibungen weiter unten): Umsatzkosten 655 642 660 Abschreibungen 186 185 193 Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 585 625 681 Gesamtkosten und -ausgaben 1.426 1.452 1.534 ----- ----- ----- Betriebsgewinn 188 138 45 Sonstiger Ertrag (Aufwand): Zinsertrag - - 1 Zinsaufwand (175) (188) (221) Verluste aus Schuldentilgung, netto (50) (49) (27) Sonstiges, netto (6) (54) (28) Sonstiger Aufwand (231) (291) (275) ---- ---- ---- Verlust vor Ertragssteuern (43) (153) (230) Ertragssteueraufwand (13) (13) (5) --- --- --- Verluste aus laufender Geschäftstätigkeit (56) (166) (235) Erträge aus eingestellten Geschäften, netto - - 72 Nettoverlust (56 $) (166 $) (163 $) ===== ====== ====== Verwässerter und unverwässerter Verlust je Aktie * Verluste je Aktie aus laufender Geschäftstätigkeit (0,26 $) (0,76 $) (1,15 $) Erträge je Aktie aus eingestellten Geschäftsbereichen - - 0,35 Nettoverlust (0,26 $) (0,76 $) (0,80 $) ======= ======= ======= Aktienmenge zur Berechnung des verwässerten und unverwässerten Verlusts pro Aktie * (in Tausend) 217.924 217.301 204.767 ======= ======= =======

Gesamtjahr zum -------------- (Dollarbeträge in Millionen, Dezember Dezember ausgenommen 2012 2011 Aktieninformationen) 31. 31. --------------------- ----------------- ----------------- Umsatz 6.376 $ 4.333 $ Kosten und Ausgaben (abzüglich der separat aufgeführten Abschreibungen weiter unten): Umsatzkosten 2.602 1.706 Abschreibungen 749 805 Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 2.450 1.770 Gesamtkosten und -ausgaben 5.801 4.281 ----- ----- Betriebsgewinn 575 52 Sonstiger Ertrag (Aufwand): Zinsertrag 2 1 Zinsaufwand (733) (716) Verluste aus Schuldentilgung, netto (160) (100) Sonstiges, netto (58) (23) Sonstiger Aufwand (949) (838) ---- ---- Verlust vor Ertragssteuern (374) (786) Ertragssteueraufwand (48) (41) --- --- Verluste aus laufender Geschäftstätigkeit (422) (827) Erträge aus eingestellten Geschäften, netto - 71 Nettoverlust (422 $) (756 $) ====== ====== Verwässerter und unverwässerter Verlust je Aktie * Verluste je Aktie aus laufender Geschäftstätigkeit (1,96 $) (6,03 $) Erträge je Aktie aus eingestellten Geschäftsbereichen - 0,52 Nettoverlust (1,96 $) (5,51 $) ======= ======= Aktienmenge zur Berechnung des verwässerten und unverwässerten Verlusts pro Aktie * (in Tausend) 215.356 137.176 ======= =======

* Der verwässerte und unverwässerte Verlust je Aktie wurde infolge des umgekehrten Aktiensplits im Verhältnis von eins zu fünfzehn vom 19. Oktober 2011 aktualisiert.

LEVEL 3 COMMUNICATIONS, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN KONSOLIDIERTE BILANZEN (ungeprüft) 31. 30. Dezember September 31. Dezember (Dollarbeträge in Millionen) 2012 2012 2011 ---------------------------- --------- ---------- ------------- Aktiva Umlaufvermögen: Barmittel- und Barmitteläquivalente 979 $ 793 $ 918 $ Verfügungsbeschränkte Barmittel und Wertpapiere 8 8 10 Forderungen, abzüglich Rückstellungen für Problemkonten 714 748 648 Sonstiges 141 186 131 --- --- --- Summe Umlaufvermögen 1.842 1.735 1.707 Sachanlagen, netto 8.199 8.191 8.136 Verfügungsbeschränkte Barmittel und Wertpapiere 35 39 51 Firmenwert 2.565 2.565 2.541 Sonstige immaterielle Werte, netto 268 287 358 Sonstige Vermögenswerte 398 399 395 Summe Aktiva 13.307 $ 13.216 $ 13.188 $ ======== ======== ======== Passiva und gezeichnetes Kapital Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten 779 $ 719 $ 747 $ Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten 210 213 65 Löhne, Gehälter und Sozialleistungen für Mitarbeiter 211 163 209 Aufgelaufene Zinsen 209 166 216 Kurzfristiger Anteil passiver Rechnungsabgrenzungsposten 251 260 264 Sonstiges 136 122 157 --- --- --- Summe laufender Verbindlichkeiten 1.796 1.643 1.658 Langfristige Verbindlichkeiten, abzüglich kurzfristiger Anteil 8.522 8.496 8.385 Rechnungsabgrenzungsposten, abzüglich kurzfristiger Anteil 887 841 885 Sonstige Verbindlichkeiten 931 1.032 1.067 --- ----- ----- Summe Verbindlichkeiten 12.136 12.012 11.995 Gezeichnetes Kapital 1.171 1.204 1.193 ----- ----- ----- Passiva und gezeichnetes Kapital Gesamt 13.307 $ 13.216 $ 13.188 $ ======== ======== ========

LEVEL 3 COMMUNICATIONS, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN Konsolidierte Cashflow-Berechnung (ungeprüft) Drei Monate zum --------------- 31. 30. 31. Dezember September Dezember (Dollarbeträge in Millionen) 2012 2012 2011 Cashflow aus betrieblichen Aktivitäten: Nettoverlust (56 $) (166 $) (163 $) Erträge aus eingestellten Geschäften - - (72) --- --- --- Nettoverlust aus laufender Geschäftstätigkeit (56) (166) (235) Anpassungen zur Überleitung des Nettoverlusts aus laufender Geschäftstätigkeit zu den aus betrieblichen Aktivitäten im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschafteten Nettobarmittel: Abschreibungen 186 185 193 Bereinigung des ARO-Postens (Pflicht zur Stilllegung von Vermögenswerten) (47) - - Aufwand für Sachbezüge im Zusammenhang mit Aktienprämien 33 49 33 Verluste aus Schuldentilgung, netto 50 49 27 Verluste aus Zinsswaps - 60 - Wertsteigerungen aus Disagio und Abschreibung von Fremdfinanzierungskosten 10 12 11 Angesammelte Zinsen aus langfristiger Verschuldung 42 (58) 46 Verluste aus Wertminderung von Frequenznutzungsrechten - - 20 Latente Ertragssteuern 10 15 (1) Gewinne aus veräußerten Sachanlagen und sonstigen Vermögenswerten (1) - - Sonstiges, netto (25) (28) 11 Veränderungen des Nettoumlaufvermögens: Forderungen 34 (77) 58 Sonstiges Umlaufvermögen 23 4 11 Verbindlichkeiten 60 14 20 Rechnungsabgrenzungsposten 35 (22) 3 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 46 33 (8) --- --- --- Aus betrieblichen Aktivitäten im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Nettobarmittel 400 70 189 Cashflows aus Investitionstätigkeit: Investitionsausgaben (198) (227) (148) Investition in Global Crossing, abzüglich übernommener Barmittel - - 146 Rückgang verfügungsbeschränkte Barmittel und Wertpapiere, netto 5 11 9 Erlöse aus veräußerten Sachanlagen und sonstigen Vermögenswerten 6 - - Sonstiges - (13) - --- --- --- Aus Investitionsaktivitäten im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftete (bzw. dafür verwendete) Nettobarmittel (187) (229) 7 Cashflows aus Finanzierungstätigkeit: Langfristige Verschuldung, abzüglich Emissionskosten 1.187 2.437 1.113 Zahlungen für bzw. Rückkäufe von langfristiger Verschuldung (1.214) (2.225) (906) Erlöse aus ausgeübten Aktienoptionen - 4 - --- --- --- Aus Finanzierungsaktivitäten im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftete (bzw. dafür verwendete) Nettobarmittel (27) 216 207 Eingestellte Geschäftsbereiche: Für betriebliche Tätigkeiten verwendete Nettobarmittel - - (4) Aus Investitionen erwirtschaftete Nettobarmittel - - 59 Aus eingestellten Geschäftsbereichen erwirtschaftete Nettobarmittel - - 55 Auswirkung von Wechselkursen auf Barmittel und Barmitteläquivalente - 3 (1) Nettoveränderung der Barmittel und Barmitteläquivalente 186 60 457 Barmittel und Barmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums 793 733 461 Barmittel und Barmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums 979 $ 793 $ 918 $ Ergänzende Offenlegung von Informationen zum Cashflow: Zahlungswirksame Zinsaufwendungen 123 $ 234 $ 162 $

