Vopium gewinnt den Wettbewerb "GSMA joyn Innovation Challenge"

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Die GSMA hat Vopium, ein führendes Innovationsunternehmen im Bereich der globalen Mobilkommunikation, zum Gewinner des repräsentativen neuen Innovationswettbewerbs "GSMA joyn[TM] Innovation Challenge" erklärt. Die einzigartige Smart-Remittance-Lösung (Intelligente Mobilfunk-Geldüberweisungslösung) von Vopium wurde von der gesamten Jury, die sich aus Vertretern von Netzbetreibern, Entwicklungsunternehmen und Dienstanbietern zusammensetzte, einstimmig zum Sieger gekürt.

Smart Remittance

Im letzten Jahr wurden allein nach Indien Geldüberweisungen im Werte von ca. 70 Milliarden USD geschickt. Die gegenwärtig zur Verfügung stehenden Marktlösungen sind schwierig zu handhaben und obendrein noch teuer, insbesondere weil viele Empfänger selbst kein Bankkonto besitzen. Vopium hat nun eine innovative Lösung geschaffen, welche die Umsätze aus Geldüberweisungen erhöht und den Netzbetreibern dabei hilft, wertvolle Kunden zu behalten.

Die Smart-Remittance-Lösung macht einfache und sichere Geldüberweisungen über Ländergrenzen hinweg möglich und hilft den Nutzern, in Kontakt mit ihren geliebten Verwandten zu bleiben. Durch Join werden die Nutzer in die Lage versetzt, Geld direkt von ihrem Netzbetreiberkonto aus zu überweisen oder umgekehrt eine Überweisung auf diesem in Empfang nehmen zu können. Nutzer ohne ein Join-Kundenkonto können sich das Geld über SMS-Codes auszahlen lassen. Die Smart-Remittance-Lösung ist somit vollkommen flexibel und im Hinblick auf alle Nutzer-, Geräte-, Markt- und Netzbetreiberbedingungen skalierbar.

"Die Juroren des Wettbewerbs Joyn Innovation Challenge hatten das Gefühl, dass der Wettbewerbsbeitrag von Vopium demonstrierte, wie unter Verwendung der Netz-APIs die Grundfunktionalität des Rich Communications Standards einfach erweitert werden kann, um eine wirksame Lösung für die Möglichkeit bereitzustellen, die uns durch die Mobilfunk-Überweisungstechnologie heute geboten wird," sagte Graham Trickey, Senior Director der GSMA.

Vopium wird diese Lösung auf dem Mobile World Congress 2013 in Barcelona im Rahmen des "Innovation Laboratory" im Pavillon der GSMA, sowie auch am eigenen "App Planet"-Stand von Vopium, in Halle 8.1, Stand H44, präsentieren.

"Über die Smart-Remittance-Lösung selbst hinaus stellt diese Preisverleihung unter Beweis, dass es sich bei Vopium um einen führenden, innovativen Anbieter für Rich-Communication-Lösungen handelt," sagt der Vopium-CEO Tanveer Sharif, "Vopium kann seine Partner heute mit bewährten OTT-Lösungen sowie mit Innovations- und Übergangslösungen zur Anbindung an Join-/RCS-basierte Lösungen versorgen."

Über Vopium Vopium bedeutet Mobilkommunikation ohne Grenzen. Unsere White-Label-Lösungen versetzen Mobilfunk- und Breitbandnetzbetreiber überall auf der Welt in die Lage, ihr vorhandenes Portfolio an Sprach- und Mitteilungsdiensten auf Mobilfunk-Apps zu erweitern, die auf iPhone-, Android-, Blackberry- und Windows-Phone-Mobiltelefonen laufen. Zu den Kunden gehören T-Mobile, Virgin Media und KPN. Im Jahre 2010 erhielt Vopium vom internationalen Telekommunikationsinvestor Raghuvinder Kataria eine Finanzierung in Höhe von 16,5 Millionen USD. Vopium ist ein börsennotiertes Unternehmen an der NYSE Euronext Paris Exchange. Bitte besuchen Sie uns auf http://www.vopium.com, wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten.

Bei Joyn handelt es sich um eine Kundenmarke der GSMA-Initiative Rich Communication Services, die ein fesselndes Mobilfunkerlebnis bei den Nutzern sichern soll. Die GSMA ist die Vereinigung aller Mobilfunknetzbetreiber und im Mobilfunk tätigen Unternehmen, die mittlerweile mehr als 220 Länder und 800 Netzbetreiber umfasst.

