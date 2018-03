Quantcast eröffnet zur Unterstützung des schnell wachsenden Werbegeschäfts sein EMEA Operations Center in Dublin, Irland

San Francisco Und Dublin (ots/PRNewswire) - Quantcast, ein digitales Werbeunternehmen mit Spezialisierung auf Einschaltquotenmessung und Echtzeitwerbung, gab heute die Eröffnung seines EMEA Operations Center in Dublin, Irland, bekannt. Das EMEA Operations Center in Dublin bringt das Unternehmen näher an zahlreiche seiner Kunden und unterstützt das Wachstum seines Werbegeschäfts in Europa.

"Hinter dieser Entscheidung steht eine Kombination aus Anforderungen unserer Kunden, die ihre Werbekampagnen in weitere Länder ausdehnen wollen, und den enormen neuen Geschäftschancen, die sich in Europa bieten", sagt Konrad Feldman, CEO und Gründer von Quantcast. "Wir haben Dublin wegen der hohen Konzentration an weltweit führenden Technologie- und digitalen Medienunternehmen, des außerordentlichen lokalen Talentpools und des einfachen Zugangs zu den wichtigen europäischen Märkten gewählt."

Seit seiner Gründung im Jahr 2006 ist Quantcast bei der Einschaltquotenmessung und im Zielgruppenwerbesegment führend. Das neue EMEA Operations Center des Unternehmens wird die Bereiche Kundenbetreuung, Produkte, Marketing und Finanzen unterstützen. Quantcast ist äußerst schnell gewachsen und sieht seiner Ausweitung innerhalb Europas mit Interesse entgegen. Sie erlaubt es ihm, sein Advertise-Produkt auf noch breiterer Basis den bestehenden Kunden, europäischen Werbetreibenden und Medienhändlern anzubieten.

"Ich bin froh, dass Quantcast sein EMEA Operations Center in Irland eröffnet", erklärt Paddy Cosgrove, Gründer von Web Summit und F.ounders. "Quantcast ist bereits jetzt ein führendes Unternehmen in der Onlinewerbung und -messung und verfügt über hervorragende Technologie, ausgezeichnete Mitarbeiter und einen phänomenalen Kundenstamm. Es ist fantastisch, dass man Dublin als regionales Zentrum gewählt hat, und das Unternehmen wird zweifelsohne in der EMEA-Region Ausgezeichnetes leisten."

Das EMEA Operations Center wird Kunden wie SendGrid, die sich beim Ausbau ihrer Kundenbasis mithilfe von Onlinewerbung auf Quantcast verlassen, Unterstützung in Gesamteuropa bieten. "Im Zeitalter der Echtzeitwerbung ist es unabdingbar, den besten Partner zu haben und sein Publikum zu erreichen. Quantcast liefert für Kampagnen in Europa Werbung mit hervorragenden Ergebnissen, genauso wie man es für uns auch in den USA getan hat", sagt Robert Phillips, Vice President of Marketing von SendGrid. "Die Investition Quantcasts in ein europäisches Operations Center zeigt das große Engagement des Unternehmens für seine weltweiten Kunden und wir sind froh, weiterhin Partner des Unternehmens in Europa und darüber hinaus zu sein."

Quantcast plant, in den kommenden zwei Jahren über 100 Mitarbeiter in unterschiedlichen Bereichen einzustellen. Offene Positionen finden Sie auf https://www.quantcast.com/careers.



Über Quantcast Quantcast ist ein digitales Werbeunternehmen mit Spezialisierung auf Einschaltquotenmessung und Echtzeitwerbung. Seit 2006 ist Quantcast ein Vorreiter bei der Einschaltquotenmessung und besitzt heute die fundiertesten Kenntnisse über das digitale Publikum im gesamten Internet. Dies ermöglicht Vermarktern und Verlegern, bei Kauf und Verkauf von Zielgruppenwerbung am Markt die intelligenteste Wahl zu treffen. Quantcast misst über 100 Millionen Webseiten direkt, sammelt monatlich erheblich mehr als 1 Billion neuer Datensätze und verarbeitet täglich über 30 Petabytes an Daten für die weltweit führenden Werbetreibenden und 10 Top-Medienagenturen. Quantcast hat seinen Hauptsitz in San Francisco und wird von Founders Fund, Polaris Venture Partners, Revolution Ventures und Cisco Systems finanziell unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf www.quantcast.com.

