Merchant Payments Ecosystem, die B2B-Plattform für Zahlungsabwicklungsprofis, kündigt die Preisträger 2013 der Auszeichnung 'Guiding Hand' an

(PRN) - - Guiding Hand Awards zeichnen die Branchenführer der Zahlungsakzeptanz-Industrie aus

Berlin (ots/PRNewswire) - Auf der jährlichen Konferenz und Ausstellung in Berlin von Merchant Payments Ecosystem werden die Preisträger der diesjährigen "Guiding Hands" Awards bekanntgegeben.

Seit nunmehr vier Jahren ehren diese Awards jene Unternehmen und Individuen der Branche für Zahlungsakzeptanz,

die das Zahlungssystem

auf das nächste Level voranbringen. Sie zeichnen auch Innovationen aus, die für den Erfolg der Zahlungsabwicklungsbranche heute und in naher Zukunft relevant sind.

Die letzte MPE-Awards-Feier fand am Abend des 13. Februar, am zweiten Tag der Konferenz, statt. Die jeweiligen Preisträger in insgesamt 11 Kategorien waren:

CHANNEL AWARD: BKM (Das Interbank Card Center der Türkei)

"Online einkaufen breitet sich in der Türkei rasant aus. Das Zahlungsvolumen via Internet in der Türkei hat im Jahr 2012 17 Milliarden USD erreicht und zeigt eine Wachstumsrate von 32 % (CAGR). Wir als BKM (Interbank Card Center der Türkei) tragen ebenfalls zum Online-Kreditkarteneinkauf mit BKM Express bei, das als eines der zentralen Bausteine unseres Zieles 'Bargeldlose Zahlungen in 2023' fungiert. BKM Express ist eine digitale Brieftasche, mit der die Nutzer ihre Karten sicher aufbewahren und Online-Zahlungen einfach durchführen können, ohne Kreditkartendetails mit Händlern zu teilen. Die Auszeichnung mit Merchant Payments Ecosystem (MPE) Best Channel Award für BKM Express istfür uns und türkische Banken eine große Ehre. Dieser Preis zeigt, dass BKMs Plattform der digitalen Brieftasche eine global akzeptierte Lösung für die heutige mobile und online verbundene Welt ist. BKMs neue digitale Brieftasche wurde aus einer ganzen Reihe von neuen Zahlungsprodukten europäischer und internationaler Unternehmen als Gewinner ausgewählt."

Soner Canko, CEO, BKM (Interbank Card Center der Türkei)

INTERNATIONAL AWARD: WorldPay

"Diesen Award für unser Alternative Payment Programme zu gewinnen, bedeutet für uns einen großartigen Erfolg. Es unterstreicht unsere stetige Verpflichtung, das breiteste Portfolio an Zahlungsoptionen über mehrere geografische Regionen zu liefern, um Händlern zu helfen, Kunden weltweit zu erreichen und ihre Umsatzmöglichkeiten in neuen und oft komplexen Märkten zu erschließen. Mit 30 zusätzlichen alternativen Zahlungsmethoden in der Entwicklung, die planungsgemäß bis Ende 2013 zur Verfügung stehen sollen, ist das für uns eine aufregende Phase. Es ist eine große Ehre für alle Preisträger, für die Arbeit ausgezeichnet zu werden, die wir in der Zahlungsbranche in ganz Europa und weltweit durchführen."

Phil McGriskin, Chief Product Officer

PROCESSING AWARD: VeriFone

"VeriFone freut sich sehr, diesen renommierten Preis von MPE zu erhalten und die damit verbundene Anerkennung unserer London-Taxi-Zahlungslösung, die sichere Kartenakzeptanz,

Transaktionsverwaltung

und die Lieferung von Mediendiensten für über 5.700 Taxifahrer in der Hauptstadt Großbritanniens und einem der lebhaftesten Reiseziele in Europa möglich macht", erklärte Mark Roberts, VP und GM, Taxi- und Medienlösungen, VeriFone

LOYALTY AWARD: Loylogic

"Loylogic nimmt den 2013 MPE Award in der Kategorie "Loyalty" für seine Innovation PointsPay mit großer Freude an. PointsPay ist die erste Lösung für globale, mobile Brieftaschen und Zahlungen, die den Verbrauchern erlaubt, mit Loyalitätspunkten an über 30 Millionen Verkaufsstellen online und im Geschäft zu zahlen. Die Auszeichnung bestätigt den Trend, dass Loyalitätswährungen ein wesentlicher Bestandteil des aufstrebenden neuen Zahlungsverkehrs sind und PointsPay wurde entwickelt, um in Zukunft Loyalitätsprogramme in jede digitale und mobile Brieftasche zu integrieren."

Robert Moerland, VP Business Development, Loylogic/PointsPay

USAGE AWARD: Novalnet

"Novalnet ist sehr stolz und freut sich, diesen prestigeträchtigen Usage Award von MPE für seine Zahlungsdienst-Lösung zu bekommen. Diese Komplettlösung für Zahlungsservice kombiniert u.a. alle Zahlungsmethoden aus einer Hand, eine einfache Zahlungsgateway-Integration, einen hocheffizienten Mechanismus zum Risikomanagement, ein sorgfältiges Inkassosystem, ein transparentes Beteiligungsmanagement-System, eine dynamische Abonnement- und Mitgliederverwaltung sowie eine effiziente Plattform zur Überwachung des Umsatzes in Echtzeit, damit ein optimaler Umrechnungskurs online sichergestellt wird. Für Novalnet ist jeder Kunde einzigartig und deshalb streben wir immer danach, unseren Kunden einen sicheren und flexiblen Zahlungsprozess mit zusätzlichen Diensten zu bieten, die an ihre speziellen Erfordernisse und Bedürfnisse angepasst sind."

Dixon Raj Daniel, CEO & Gründer von Novalnet

de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@8ff9a04DATA SECURITY AWARD: ReD

"Wir sind hocherfreut mit dem renommierten MPE Data Security Award ausgezeichnet zu werden. Diese bedeutende Anerkennung spiegelt die Stärke von ReD Shield und die tägliche Arbeit unserer Risikoanalysten wider, die unsere Kunden unterstützen, um den Umsatz zu steigern und gleichzeitig Zahlungsbetrug zu bekämpfen."

Paul Stanley, CEO von ReD

INFORMATION AWARD: OmniPay

Bei der Preisverleihungsfeier erklärte Hubert O'Donoghue, CEO und Mitbegründer von OmniPay: "Dass wir den diesjährigen 'Information'-Award gewonnen haben, festigt weiterhin OmniPays Position als eines der innovativsten und erfolgreichsten Unternehmen für Zahlungsabwicklung. Es ist wundervoll, diese Art von Anerkennung von einigen der angesehensten Akteure der Branche zu bekommen. Wir sind fest davon überzeugt, dass PAAS sowohl für OmniPay als auch für die gesamte Branche der Zahlungsabwicklung bahnbrechend ist. Die Tatsache, dass über 40 % der OmniPay-Kunden im Jahr 2013 OmniPay PAAS verwenden werden ist ein Beweis für die Zugkraft dieses spannenden neuen Dienstes."

mPOS AWARD: Adyen

"Die Adyen-Plattform wurde mit dem Ziel entwickelt, um mithilfe der neuesten zur Verfügung stehenden Technologie die fortschrittlichste, mehrkanalige globale Zahlungslösung auf dem Markt aufzubauen", sagte Roelant Prince, Adyens COO. "Nach unseren Erfolgen, bei denen wir Innovation erneut zum Schwerpunkt im E-Commerce gemacht haben, sind wir sehr stolz auf die Einführung unsere Verkaufsstellen-Lösung im letzten Dezember. Diese bedeutende Leistung zusammen mit dem Aufbau unserer eigenen Lösung für Kartenakquisition

positioniert Adyen in

eine wirklich führende Rolle als Unternehmen für Zahlungsabwicklung. Adyen sieht große Erfolgschancen für Shuttle und diese Art von Auszeichnung zu erreichen, zeigt, das echte Innovation innerhalb der Branche belohnt wird."

MOBILE PAYMENTS AWARD: Elavon Merchant Services

"Wir sind begeistert, dass wir für unsere Erstanbieter-Lösung MobileMerchant ausgezeichnet werden", kommentierte Mark Latham, VP International Mobile Products bei Elavon Merchant Services. "Dies beweist unsere kontinuierliche Innovationsleistung und das Engagement unseres Teams bei der Entwicklung neuer Technologien für unsere Kunden."

ACQUIRING PERSONALITY OF THE YEAR AWARD: Neira Jones

"Ich möchte mich bei dem Komitee von Merchant Payments

Ecosystem, den

Veranstaltern, der Empiria Group und dem MPE-Beirat für diese herausragende Veranstaltung bedanken und dafür, dass ich an diesem Erfolg weiterhin teilhaben kann. Es ist eine große Ehre, als die MPE 2013 Acquiring Personality of the Year ausgezeichnet zu werden und ich danke den Jurymitgliedern und allen, die mir dies ermöglicht haben. Es ist ein Privileg, das ich sehr zu schätzen weiß, und ich werde weiterhin versuchen, die Branchengemeinschaft mit äußerster Transparenz und Courage zu vertreten. Ich fühle mich geehrt, der Gruppe der weiteren Preisträgern anzugehören und ich möchte ihnen ebenfalls zu ihren Leistungen gratulieren, zu ihrem Beitrag zur Zahlungsabwicklung, und ihnen dafür danken, dass sie mir so viele neue Perspektiven aufzeigen. Ich freue mich schon darauf, zu erfahren, was uns der MPE 2014 bringen wird."

Neira Jones, Leiterin für Zahlungssicherheit, Global Payment Acceptance, Barclaycard

PAYMENT STARTUP INNOVATOR AWARD: payworks

Christian Deger (MD Sales & Business Development): "Wir bei payworks glauben an die Konvergenz von Karte-Präsent- und Karte-Nicht-Präsent-Geschäften an der Verkaufsstelle. Mit unserem Produkt erleichtern wir diesen Prozess und helfen Zahlungsanbietern, schnell in einen der spannendsten Zahlungsbereiche einzutreten. Die Auszeichnung mit dem Guiding Hand Award als Payment Startup Innovator ist ein großartiger Erfolg. Er beweist, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass Europas Top-Fachleute für Zahlungsabwicklung an unsere Vision und unser Unternehmen glauben."

ZUSATZINFORMATIONEN:

Weitere Informationen über die MPE Awards finden Sie hier: http://www .merchantpaymentsecosystem.com/en/MPE/MPE-Awards/MPE-Awards-overview. alej

Merchant Payments Ecosystem ist die führende europäische Konferenz und Ausstellung, auf der Händler mit Anbietern von finanziellen und nicht-finanziellen Systemen für die Zahlungsabwicklung zusammenkommen.

Zusätzliche Informationen zu der jährlichen Veranstaltung finden Sie hier: http://www.merchantpaymentsecosystem.com



PRESSEKONTAKTE:

Marketing- und Medienkommunikation des Veranstalters: David Vesely, Tel. +421-245-248-931 oder E-Mail versenden an david.vesely(at)empiriagroup(dot)eu

VORSITZENDER DER AWARDS:

Für Interviews mit Leon Dhaene, Vorsitzender der MPE Awards, rufen Sie unter +32-473-642249 an oder schicken Sie eine E-Mail an leon.dhaene(at)n2euro(dot)com

Web site: http://www.merchantpaymentsecosystem.com/